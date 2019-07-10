Политика
Посол Великобритании в США подал в отставку после скандалаГазета Metro 08:10
Посол Великобритании в США Ким Дэррок подал в отставку после скандала на фоне утечки информации.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 16:05, Вашингтон
Кино
Умерла актриса Валентина Кортезе
Обновлено в 06:24
Экономика
Кудрин раскритиковал прогноз Минэка о росте реальных доходов россиян
Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной сделал откровенное признание
Обновлено в 10:05
Наука
Человек современного типа попал в Европу 210 тысяч лет назад
Получается, что люди современного типа появились здесь более 200 тысяч лет назад, но вовсе не вытеснили неандертальцев, как 40 тысяч лет назад.
Обновлено в 15:35
Политика
Путин призвал отказаться от санкций против Грузии
Президент России Владимир Путин призвал не вводить санкции против Грузии "из уважения к грузинскому народу".
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия
Град и ливень в Италии: пострадали 18 человек
Из-за сильного града пострадали 18 человек, сообщает газета Repubblica. В среду утром в регионе прошел ливень с градом и штормовым ветром.
Обновлено в 10:37
Музыка
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей. Всего в списке традиционно 100 человек.
Обновлено в 09:01
Политика
Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
Обновлено в 15:36
Футбол
Сын легендарного Георге Хаджи будет получать €2 млн в «Спартаке»
В сезоне-2018/19 сын легендарного румынского нападающего Георге Хаджи провел 39 матчей за "Вииторул", забив 14 мячей во всех турнирах, а так же завоевал с командой кубок страны.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Суд зарегистрировал дело Марата Оганесяна
10 июля Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, а также Александра Янчика, Василия и Кирилла Сливкиных и еще пяти фигурантов, обвиняемых по статьям «Получении взятки», «Мошенничество», «Посредничество во взяточничестве» и «Дача взятки».
Обновлено в 14:50
Армия и оружие
Автоколонна главы Донецкой области попала под обстрел
Обновлено в 12:49
Происшествия
На похоронах в Ленинградской области произошел конфликт со стрельбой
Конфликт со стрельбой произошел во время похорон в поселке городского типа Кузьмоловский во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщилТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:25
Происшествия
Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер
Обновлено в 06:35
Общество
В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день
По информации издания kolesa.ru, один из принятых законопроектов касается введения штрафов за оформление диагностических карт без фактического прохождения техосмотра.
Обновлено в 01:25
Футбол
Бывший футболист «Анжи» Тетрашвили перешёл в «Тамбов»
Ранее футболист выступал в таких клубах, как "Тосно" и "Анжи", также защитник защищал цвета белорусского "Гомеля".
Обновлено в 15:14
Футбол
Ориги продлил контракт с «Ливерпулем»
Обновлено в 13:30
Экономика
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Технологии
Роскомнадзор потребует у Ozon разъяснений из-за утечки данных клиентов
Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения относительно утечки данных клиентов компании, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:17
Политика
Беглов заявил о необходимости навести порядок на выборах в Петербурге
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в видеообращении, которое есть в распоряжении РБК, потребовал реформировать систему, согласно которой избиркомы муниципалитетов «практически никому не подчиняются».
Обновлено в 14:17
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Происшествия
33 российских детей эвакуировали из Ирака в Москву
Обновлено в 15:00
Политика
Алексей Пушков прокомментировал заявление гендиректора «Рустави 2»
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление, ранее сделанное генеральным директором грузинского телеканала «Рустави 2» Николоза Гварамии.
Обновлено в 12:20
Политика
На куполе Рады заметили человека, похожего на Зеленского
В Сети появились фотографии человека, который залез на купол здания Верховной рады и сделал селфи.
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес
Анастасия Трегубова показала фигуру после родов
Прошло два с половиной месяца после четвертых естественных родов.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Первое фото из отпуска: Водянова показала фигуру в белом бикини
Наталья Водянова с 17 лет работает моделью.
Обновлено в 14:02
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за квартал
Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. составили $8,7 млрд, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 15:14