Политика
Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к ГерманииГазета.Ru 15:07
Доверие многих украинцев к Германии подорвано в связи с восстановлением полномочий делегатов из России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.
Читать в источнике
Оценить78
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 17:08, Ашберн
Наука
Названы способные повлиять на появление рака события в жизни
Американские ученые пришли к выводу, что на развитие рака может повлиять так называемый синдром такоцубо или синдром разбитого сердца.
Обновлено в 10:17
Авто
«УРАЛ» отпраздновал 75-летие своего первого грузовика
Завод «Урал» торжественно отметил 75-летие выпуска своего первого грузового автомобиля.
Обновлено в 04:27
Политика
Меркель отправили в длительный отпуск после приступов дрожи
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отправится в длительный отпуск, чтобы попытаться вылечить редкое заболевание, которое приводит к дрожи - 65-летняя Меркель напугала правительство ФРГ ухудшением состояния своего здоровья.
Обновлено в 15:50
Интернет
Компания Google получила патент на гибридный ноутбук «2-в-1»
На этой неделе патентное бюро США выдало поисковому гиганту соответствующий патент на гибридный ноутбук «2-в-1».
Обновлено в 15:33
Футбол
Гризманн заявил, что плакал от радости после перехода в «Барселону»
Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал об эмоциях после перехода в новый клуб.
Обновлено в 15:59
Политика
На крупнейшем металлургическом заводе Украины прошли обыски
Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками на крупнейшее металлургическое предприятие страны — «АрселорМиттал Кривой Рог».
Обновлено в 16:11
Общество
Врачи оценили состаривающее приложение FaceApp
Медики высказали свое мнение о мобильном приложение FaceApp, с помощью которого пользователи пытаются выяснить, как они будут выглядеть в старости.
Обновлено в 12:00
Транспорт
На КАД перекроют две полосы на мосту через реку Лубья
На мосту через реку Лубья будут вестись дорожные работы, из-за чего будут перекрыты две полосы движения.
Обновлено в 14:21
Футбол
«Ростов» и «Спартак» сыграли вничью
Обновлено в 16:56
Политика
Помпео заявил Чавушоглу, что разочарован сделкой по С-400
Госсекретарь США Майк Помпео заявил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу в телефонном разговоре в субботу, что США разочарованы сделкой по покупке Турцией российских ЗРК С-400.
Обновлено в 13:06
Экономика
Минтруд назвал уровень пособий по безработице на 2020 год
Минимальная величина пособия по безработице в 2020 году составит 1500 рублей, максимальная – 8000 рублей, для граждан предпенсионного возраста минимум составит 1500 рублей, максимум – 11280 рублей, говорится в проекте постановления правительства, разработанном Минтрудом.
Обновлено вчера в 04:29
Музыка
Сергей Шнуров вернется в шоу «Голос»
Обновлено в 16:00
Происшествия
Все энергоблоки Калининской АЭС вышли на полную мощность
По информации концерна "Росэнергоатом", все четыре энергоблока Калининской АЭС выведены на полную мощность после произошедшей 18 июля остановки трех из них, вызванной коротким замыканием.
Обновлено в 16:16
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня
В Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках издали приказы о полном прекращении огня.
Обновлено в 04:20
Политика
Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера
Агентство Ruptly опубликовало видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 15:55
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой
Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом
Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом.
Обновлено в 12:49
Футбол
СМИ анонсировали переход нападающего «Марселя» в «Спартак»
Нападающий «Марселя» Клинтон Н’Жие в ближайшее время подпишет контракт с московским «Спартаком», сообщает Total Football.
Обновлено в 11:19
Авто
В Сети появились рендеры BMW 8-Series Shooting Brake
Рендеринг от JB Cars показывает новый BMW 8-Series Shooting Brake, выглядящий лучше, чем двухдверное купе.
Обновлено в 06:10
Происшествия
ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия
Обновлено в 14:08
Происшествия
Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками
«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.
Обновлено в 16:11
Спорт
Матч чемпионата России по пляжному регби закончился массовой дракой
Первый день чемпионата России по пляжному регби завершился массовой дракой игроков сборной Дагестана и команды "Слава".
Обновлено в 16:25
Кино
HBO показала официальный трейлер «Хранителей»
На мероприятие Comic-Con 2019 канал HBO привёз новый трейлер будущего сериала «Хранители».
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
Украина собирается купить списанные корабли советской постройки
Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.
Обновлено в 12:50
Наука
Airbus представил концепт пассажирского самолета, похожего на птицу
Авиастроительный концерн Airbus показал концепт пассажирского самолета Bird of Prey, который похож на хищную птицу.
Обновлено в 06:06
Футбол
Месси извинился за слова о коррупции
Обновлено в 14:38