Политика
Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к ГерманииГазета.Ru 15:07
Доверие многих украинцев к Германии подорвано в связи с восстановлением полномочий делегатов из России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.
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