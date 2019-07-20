Политика

Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к ГерманииГазета.Ru 15:07

Доверие многих украинцев к Германии подорвано в связи с восстановлением полномочий делегатов из России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.
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