Политика
Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к ФРГRT на русском 10:54
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы подорвало доверие украинцев к Германии.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 14:06, Вашингтон
Политика
В Мосгоризбиркоме назвали требование Навального шантажом
Обновлено в 12:45
Энергетика
В Грузии цены на бензин достигли исторического максимума
В Грузии цены на бензин всех видов повысились на несколько тетри (в одном грузинском лари 100 тетри) и достигли исторического максимума, передает Rustavi 2.
Обновлено в 13:44
Политика
Путин остался недоволен ликвидацией последствий ЧП в Иркутской области
Посетив пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и пообщавшись с местными жителями, лидер РФ Владимир Путин в ходе совещания в терминале аэропорта Братска подчеркнул, что «с учетом того, что там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной».
Обновлено вчера в 08:46
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:58
Политика
«Нафтогаз» предложил России вариант транзита газа
Украинская газовая компания «Нафтогаз» назвала вариант транзита российского газа.
Обновлено вчера в 02:30
Космос
«Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур.
Обновлено в 12:31
Футбол
ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче второго тура РПЛ
Обновлено в 13:57
Происшествия
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжёлом состоянии
«Чурикова Инна — в хирургической реанимации, состояние тяжёлое», — сказали ТАСС в справочной службе больницы.
Обновлено вчера в 01:32
Политика
Помпео заявил Чавушоглу, что разочарован сделкой по С-400
Госсекретарь США Майк Помпео заявил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу в телефонном разговоре в субботу, что США разочарованы сделкой по покупке Турцией российских ЗРК С-400.
Обновлено в 13:06
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Общество
Врачи оценили состаривающее приложение FaceApp
Медики высказали свое мнение о мобильном приложение FaceApp, с помощью которого пользователи пытаются выяснить, как они будут выглядеть в старости.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Мужчина, которому отказали стюардессы, «заминировал» самолет
Как выяснило следствие, 65-летний житель Сербии пригласил стюардесс на ужин, а когда они отказались, он позвонил в аэропорт Никола Тесла с сообщением о бомбе в самолете, на котором девушки должны были отправиться в полет.
Обновлено в 12:10
Происшествия
В Турции более 50 человек госпитализировали с отравлением
Обновлено вчера в 20:41
Футбол
«Ростов» и «Спартак» определились со стартовыми составами
Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и московским «Спартаком».
Обновлено в 13:24
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Единоборства
Мэнни Пакьяо и Кит Турман показали одинаковый вес перед титульным боем
Обновлено вчера в 18:15
Экономика
В России станет больше безработных предпенсионного возраста
В первом полугодии 2019 года среднемесячное число официально зарегистрированных безработных граждан предпенсионного возраста составило 92 тыс. человек, а в 2020 году их будет до 150 200 человек.
Обновлено в 08:29
Общество
British Airways на неделю приостановила рейсы в Каир
Авиакомпания British Airways в субботу, 20 июля, на семь дней приостановила рейсы из Лондона в Каир.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Футбол
Скабеева посетила Мамаева и Кокорина в тюрьме
Телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале сообщила, что посетила отбывающих наказание в исправительном учреждении в Белгородской области футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 13:40
Происшествия
SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
«Цифровой» F-35 назвали «айфоном» по сравнению с российским Су-57
Военный эксперт Андрей Фролов назвал американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II «айфоном» в сравнении с российским Су-57.
Обновлено вчера в 15:18
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
Арестован хозяин фирмы, строившей завод по производству С-400
Владелец общества с ограниченной ответственностью «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов акционерного общества «Нижегородский завод 70-летия Победы».
Обновлено в 05:47
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» одержали победы в молодежном первенстве
В матчах 2-го тура первенства молодежных составов клубов РПЛ «Локомотив» и «Зенит» одержали победы.
Обновлено в 12:12
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено вчера в 12:24
Космос
Послание соседу: что сказал Нил Армстронг полвека назад на Луне
Многие знают, что первой фразой первого человека, ступившего на естественный спутник Земли, Нила Армстронга, были слова – «Маленький шаг человека, но огромный шаг человечества».
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
Китайский эсминец прибудет в Петербург с неофициальным визитом
24 июля у набережной Лейтенанта Шмидта пришвартуется ракетный эсминец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая «Си Ань».
Обновлено в 12:03