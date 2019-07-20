Политика

Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к ФРГRT на русском 10:54

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы подорвало доверие украинцев к Германии.
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Украина разочаровалась в Германии после возвращении России в ПАСЕ

РЕН ТВ12:51

Украинский посол заявил о подрыве доверия к Германии из-за России

ФАН12:22

Посол Украины заявил о подрыве доверия Киева к Германии после возвращения РФ голоса в ПАСЕ

ТАСС10:20

Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России

Известия11:46

Посол Украины в Германии пожаловался на подорванное доверие

Вести.Ru11:06

Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к ФРГ

RT на русском10:54

Посол Украины в Германии рассказал о подорванном доверии из-за России

News.ru11:57
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 14:06, Вашингтон
Политика

В Мосгоризбиркоме назвали требование Навального шантажом

Обновлено в 12:45
Энергетика

В Грузии цены на бензин достигли исторического максимума

В Грузии цены на бензин всех видов повысились на несколько тетри (в одном грузинском лари 100 тетри) и достигли исторического максимума, передает Rustavi 2.
Обновлено в 13:44
Политика

Путин остался недоволен ликвидацией последствий ЧП в Иркутской области

Посетив пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и пообщавшись с местными жителями, лидер РФ Владимир Путин в ходе совещания в терминале аэропорта Братска подчеркнул, что «с учетом того, что там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной».
Обновлено вчера в 08:46
Энергетика

Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»

Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:58
Политика

«Нафтогаз» предложил России вариант транзита газа

Украинская газовая компания «Нафтогаз» назвала вариант транзита российского газа.
Обновлено вчера в 02:30
Космос

«Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур.
Обновлено в 12:31
Футбол

ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче второго тура РПЛ

Обновлено в 13:57
Происшествия

Инна Чурикова находится в реанимации в тяжёлом состоянии

«Чурикова Инна — в хирургической реанимации, состояние тяжёлое», — сказали ТАСС в справочной службе больницы.
Обновлено вчера в 01:32
Политика

Помпео заявил Чавушоглу, что разочарован сделкой по С-400

Госсекретарь США Майк Помпео заявил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу в телефонном разговоре в субботу, что США разочарованы сделкой по покупке Турцией российских ЗРК С-400.
Обновлено в 13:06
Происшествия

В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро

В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Общество

Врачи оценили состаривающее приложение FaceApp

Медики высказали свое мнение о мобильном приложение FaceApp, с помощью которого пользователи пытаются выяснить, как они будут выглядеть в старости.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Мужчина, которому отказали стюардессы, «заминировал» самолет

Как выяснило следствие, 65-летний житель Сербии пригласил стюардесс на ужин, а когда они отказались, он позвонил в аэропорт Никола Тесла с сообщением о бомбе в самолете, на котором девушки должны были отправиться в полет.
Обновлено в 12:10
Происшествия

В Турции более 50 человек госпитализировали с отравлением

Обновлено вчера в 20:41
Единоборства

Получивший отек мозга в бою Дадашев находится в критическом состоянии

Обновлено в 06:25
Футбол

«Ростов» и «Спартак» определились со стартовыми составами

Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и московским «Спартаком».
Обновлено в 13:24
Политика

Иран задержал британский нефтяной танкер

Обновлено вчера в 15:05
Единоборства

Мэнни Пакьяо и Кит Турман показали одинаковый вес перед титульным боем

Обновлено вчера в 18:15
Экономика

В России станет больше безработных предпенсионного возраста

В первом полугодии 2019 года среднемесячное число официально зарегистрированных безработных граждан предпенсионного возраста составило 92 тыс. человек, а в 2020 году их будет до 150 200 человек.
Обновлено в 08:29
Общество

British Airways на неделю приостановила рейсы в Каир

Авиакомпания British Airways в субботу, 20 июля, на семь дней приостановила рейсы из Лондона в Каир.
Обновлено в 13:56
Происшествия

Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Футбол

Скабеева посетила Мамаева и Кокорина в тюрьме

Телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале сообщила, что посетила отбывающих наказание в исправительном учреждении в Белгородской области футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 13:40
Происшествия

SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие

«Цифровой» F-35 назвали «айфоном» по сравнению с российским Су-57

Военный эксперт Андрей Фролов назвал американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II «айфоном» в сравнении с российским Су-57.
Обновлено вчера в 15:18
Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Политика

Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия

Арестован хозяин фирмы, строившей завод по производству С-400

Владелец общества с ограниченной ответственностью «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов акционерного общества «Нижегородский завод 70-летия Победы».
Обновлено в 05:47
Футбол

«Локомотив» и «Зенит» одержали победы в молодежном первенстве

В матчах 2-го тура первенства молодежных составов клубов РПЛ «Локомотив» и «Зенит» одержали победы.
Обновлено в 12:12
Здоровье

У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина

Обновлено вчера в 12:24
Космос

Послание соседу: что сказал Нил Армстронг полвека назад на Луне

Многие знают, что первой фразой первого человека, ступившего на естественный спутник Земли, Нила Армстронга, были слова – «Маленький шаг человека, но огромный шаг человечества».
Обновлено в 12:05
Армия и оружие

Китайский эсминец прибудет в Петербург с неофициальным визитом

24 июля у набережной Лейтенанта Шмидта пришвартуется ракетный эсминец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая «Си Ань».
Обновлено в 12:03
Главное