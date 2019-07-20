Политика
Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к ФРГRT на русском 10:54
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы подорвало доверие украинцев к Германии.
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Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине
Луценко отметил, что в деле есть "горячие версии" убийства журналиста.
Обновлено в 09:11
Общество
Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем
Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу намекнул на новый роман
Экс-супруг популярной украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу в разделе Stories аккаунта Instagram намекнул на новый роман.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Светлана Сурганова рассказала о раке кишки
Обновлено в 10:40
Политика
МИД Франции призвал Иран освободить британский танкер
Французское Министерство иностранных дел призвало иранские власти в ближайшее время освободить танкер Stena Impero под флагом Великобритании, задержанный в Ормузском проливе.
Обновлено в 06:18
Футбол
Мусаев имел право руководить «Краснодаром» в матче с «Уфой»
Руководитель комиссии РФС по лицензированию клубов Александр Зорков сообщил "СЭ", что старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев имел право руководить командой в матче 2-го тура РПЛ против "Уфы" (3:2).
Обновлено в 11:16
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Политика
Разговор Путина с мальчиком из Тулуна попал на видео
Матвей Николаевич Сафронов, дошкольник из Тулуна, чей дом разрушило катастрофическое наводнение, поговорил с президентом России Владимиром Путиным сегодня, 19 июля.
Обновлено вчера в 05:23
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Политика
В России могут ввести степень PhD
Министерство науки и высшего образования РФ рассматривает возможность введения ученой степени Doctor of Philosophy (PhD) в качестве дополнения к уже действующей системе степеней.
Обновлено в 11:46
Футбол
«Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Энергетика
Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума
Цена на бензин автозаправочных станций Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Арестован хозяин фирмы, строившей завод по производству С-400
Владелец общества с ограниченной ответственностью «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов акционерного общества «Нижегородский завод 70-летия Победы».
Обновлено в 05:47
Футбол
«Астон Вилла» перехватила у «Зенита» Трезеге
Напомним, что ранее в услугах Трезеге был заинтересован «Зенит», который был готов заплатить за трансфер больше, чем английский клуб.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Врачи оценили состояние Инны Чуриковой
Народная артистка Советского Союза Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии. Актриса упала со сцены во время спектакля.
Обновлено 18 июля в 16:40
Общество
Беглов поручил построить в Петербурге современный музыкальный фонтан
Градоначальник предложил выбрать место для нового музыкального фонтана с подсветкой и построить его уже в следующем году.
Обновлено в 08:38
Экономика
Международные соревнования по рафтингу пройдут на Горном Алтае в 2023-2024 годах
Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства Республики Алтай, планируется, что международный чемпионат будет проведен на Горном Алтае в 2023-2024 годах.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Общество
Названо количество россиян с зарплатой больше миллиона
В 2017 году в категорию работников, получающих более 1 млн рублей в месяц попало 6988 россиян, что на 38% меньше количества работников данной категории в текущем году.
Обновлено вчера в 13:16
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено в 02:08
Космос
«Союз МС-13» стартует с Байконура к МКС
Пилотируемый корабль "Союз МС-13" с Александром Скворцовым, Лукой Пармитано и Эндрю Морганом на борту стартует с Байконура к МКС на ракете "Союз-ФГ", сообщили в Роскосмосе.
Обновлено вчера в 17:34
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено вчера в 12:24