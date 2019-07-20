Политика
Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за РоссииРИА Новости 17:43
Возвращение российской делегации в ПАСЕ привело к подрыву доверия к Германии со стороны Киева. Об этом в интервью изданию Die Welt заявил посол Украины в стране Андрей Мельник.
Читать в источнике
Оценить113
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 21:47, Вашингтон
Происшествия
Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом
Обновлено в 12:49
Политика
Британия начала искать российский след в задержании Ираном ее танкера
Британская разведка расследует версию о причастности России к задержанию Ираном танкера Stena Impero, пишут СМИ.
Обновлено в 20:59
Космос
NASA зашифровало слова первого человека на Луне в своем Twitter
Обновлено вчера в 17:48
Здоровье
Врачи рассказали об опасностях крыжовника
Медицинские специалисты рассказали, в каких случаях употребление крыжовника в пищу может вызвать ряд серьезных проблем со здоровьем.
Обновлено в 17:08
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия
Украинские силовики открыли огонь по жилым домам в городе Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
Украина собирается купить списанные корабли советской постройки
Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.
Обновлено в 12:50
Политика
Оскорбивший Путина грузинский телеведущий вернется в эфир
Отстраненный на два месяца после оскорблений в адрес президента России Владимира Путина телеведущий Георгий Габуния сможет вернуться к работе, заявил новый генеральный директор телеканала «Рустави 2» Паата Салия в эфире Palitra TV.
Обновлено в 05:41
Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31
Технологии
BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ
Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
Обновлено в 03:00
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что на предстоящей неделе погода в столичном регионе и центральной части России начнёт улучшаться.
Обновлено в 20:12
Происшествия
Названа новая версия гибели группы Дятлова
Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую версию гибели туристов группы Игоря Дятлова.
Обновлено в 08:50
Авто
Volvo отзывает 500 тысяч автомобилей по всему миру
Компания Volvo Cars отзывает около 500 тыс. машин, проданных во всем мире, сообщает Neue Zürcher Zeitung.
Обновлено в 19:22
Энергетика
Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe, по которому планируется прокачивать природный газ из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 01:19
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Футбол
Покеттино мог уйти из «Тоттенхэма» в случае победы в финале Лиги чемпионов
Как сообщает RMC, аргентинский специалист признался, что это могло бы случиться в случае победы над "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов.
Обновлено в 20:56
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко подвел итоги матча с «Оренбургом»
Обновлено в 15:59
Происшествия
На железной дороге на Ямале сошли с рельсов 13 вагонов
При ЧП на участке железной дороги Собь-Харп в Ямало-Ненецком автономном округе сошли с рельсов 13 вагонов грузового поезда, причины случившегося выяснит комиссия, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).
Обновлено в 06:14
Здоровье
Когда совсем несладко. Сахарный диабет будет побеждён через 10 лет
За 17 лет число пациентов с диабетом в России увеличилось в 2,5 раза. По официальным данным, в стране их 4,5 млн.
Обновлено в 17:03
Авто
Новый Kia KX1 обошёл в продажах Kia Sportage
Напомним, модель Kia KX1 появилась на рынке летом прошлого года. Паркетник создан на той же платформе, что и российский Kia Rio.
Обновлено вчера в 21:48
Общество
Саудовская Аравия отпустила иранский танкер из Джидды
Обновлено в 14:30
Музыка
Российская группа Lumen запишет саундтрек к комиксу про Бэтмена
Ряд комиксов о Бэтмене и других принадлежащих DC Comics персонажах был опубликован в России издательством "Азбука-Аттикус".
Обновлено в 15:49
Наука
Из наночастиц сделали жидкие капли постоянного магнита
В работе ученых из США и Китая под руководством Томаса Рассела (Thomas Russell) из Пекинского университета химических технологий предлагается новый подход, позволяющий создать настоящий жидкий постоянный магнит.
Обновлено вчера в 03:07
Шоу-бизнес
Бывшего мужа Ани Лорак застали в клубе с незнакомкой
Бывшего мужа Ани Лорак застали в клубе с незнакомкой Экс-супруга Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу застали в объятиях эффектной брюнетки.
Обновлено в 14:06
Единоборства
Дадашев находится в медикаментозной коме после операции
Обновлено в 17:01
Технологии
В семействе Ultrastar DC HC300 появился жесткий диск объемом 10 ТБ
По сравнению с гелиевым жестким диском Ultrastar DC HC510 объемом 10 ТБ накопитель Ultrastar DC HC330 обеспечивает прироста производительности до 40% при малой глубине очереди и записи небольших блоков с произвольным доступом.
Обновлено в 17:36
Политика
В Японии начались выборы в верхнюю палату парламента
Выборы в Палату советников (верхнюю палату парламента) начались в воскресенье в Японии.
Обновлено в 18:05
Общество
В США из-за жары погибли шесть человек
Обновлено в 14:21