Политика
Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за РоссииИзвестия вчера в 11:46
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
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Политика
На выборах в Раду зафиксировали 218 нарушений за два часа
Украинская полиция к 10:00 получила 218 сообщений о нарушениях на выборах в Верховную раду, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел страны.
Обновлено в 04:43
Кино
«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Экономика
Эксперты назвали самых дисциплинированных заемщиков МФО среди россиян
Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций (МФО) являются россияне, которые заняты в бюджетной и финансовой сферах.
Обновлено вчера в 21:41
Единоборства
40-летний Пакьяо стал суперчемпионом мира
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Певица Согдиана не хочет рожать третьего ребенка за границей
Певица Согдиана скоро станет мамой в третий раз. Пол будущего ребенка 35-летняя экс-участница «Фабрики звезд» пока не раскрывает.
Обновлено в 04:04
Политика
Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.
Обновлено вчера в 22:46
Единоборства
Российский боец UFC Олейник проиграл за 12 секунд и попал в больницу
Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник уступил американцу Уолтеру Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в ночь на 21 июля в Сан-Антонио.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Украинские военные подорвались у Счастья
Обновлено в 04:40
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено вчера в 05:51
Происшествия
На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отправил в отставку заместителя правительства Кирилла Подберезного после публикации видео, на котором он дерется в кафе.
Обновлено в 04:52
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
В документе Минпромторг предлагает "рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания".
Обновлено вчера в 03:21
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено вчера в 02:08
Футбол
Росгвардия прокомментировала инцидент с фанатами «Спартака»
В управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) по Ростовской области прокомментировали инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОН.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки
Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым
В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
Обновлено 19 июля в 14:39
Единоборства
Состояние Максима Дадашева улучшилось
Состояние здоровья российского боксера Максима Дадашева улучшилось.
Обновлено вчера в 23:08
Футбол
Зидан подтвердил скорый уход Бэйла из «Реала»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подтвердил скорый уход форварда команды Гарета Бэйла из клуба, сообщает Mirror.
Обновлено в 00:45
Футбол
«Динамо» – «Рубин». Онлайн-трансляция первого матча РПЛ с VAR начнется в 19:00
В матче второго тура чемпионата России «Динамо» принимает «Рубин». На Sports.ru пройдут видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.
Обновлено в 04:45
Политика
Тимошенко заявила, что у Украины больше нет времени
Журналистам политик заявила, что у Украины на сегодняшний день нет времени для экспериментов, потому что нужно начинать действовать сразу.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье
Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:03
Политика
Медведев поздравил металлургов с профессиональным праздником
Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в доме престарелых под Брянском
Один человек стал жертвой пожара в доме-интернате для престарелых и инвалидов в населенном пункте Дарковичи в Брянской области.
Обновлено в 01:52
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками
«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.
Обновлено вчера в 16:11
Кино
Студия Marvel рассказала о своих планах
Представители студии утверждают, что фильм будет первым страшным фильмом киновселенной. Его выход назначен на май 2021 год.
Обновлено в 01:04
Происшествия
В Москве у безработного украли рюкзак с пятью миллионами рублей
На северо-востоке Москвы у безработного украли почти пять миллионов рублей.
Обновлено в 03:40
Религия
Православные отмечают праздник в честь Казанской иконы Божией Матери
Традиционно 21 июля православные верующие отмечают праздник в честь Казанской иконы Божией Матери.
Обновлено в 01:00
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Обновлено 19 июля в 14:09
Происшествия
В Якутии трехлетняя девочка выжила в ДТП, вылетев из машины
В Якутии на федеральной трассе "Лена" в ДТП с двумя погибшими выжила трехлетняя девочка, которую при опрокидывании автомобиля выбросило из салона.
Обновлено в 04:02