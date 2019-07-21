Политика

Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за РоссииИзвестия вчера в 11:46

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
Читать в источнике
Обсудить21

Подробнее о событии

Киев боится того, что здравый смысл «убьет» у Германии желание пособничать Украине

Новостной фронт02:33

Посол Украины заявил о подрыве доверия Киева к Германии после возвращения РФ голоса в ПАСЕ

ТАССвчера в 10:20

Посол Украины рассказал о подрыве доверия к Германии из-за России

Газета.Ruвчера в 21:37

Украинский посол заявил о подорванном доверии к Германии из-за России

РИА Новостивчера в 17:43

Посол Украины в Германии пожаловался на подорванное доверие

Вести.Ruвчера в 11:06

Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к ФРГ

RT на русскомвчера в 10:54

Украинский посол назвал причину недоверия к Германии

РЕН ТВвчера в 20:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 05:23, Вашингтон
Политика

На выборах в Раду зафиксировали 218 нарушений за два часа

Украинская полиция к 10:00 получила 218 сообщений о нарушениях на выборах в Верховную раду, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел страны.
Обновлено в 04:43
Кино

«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов

Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Экономика

Эксперты назвали самых дисциплинированных заемщиков МФО среди россиян

Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций (МФО) являются россияне, которые заняты в бюджетной и финансовой сферах.
Обновлено вчера в 21:41
Единоборства

40-летний Пакьяо стал суперчемпионом мира

Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Певица Согдиана не хочет рожать третьего ребенка за границей

Певица Согдиана скоро станет мамой в третий раз. Пол будущего ребенка 35-летняя экс-участница «Фабрики звезд» пока не раскрывает.
Обновлено в 04:04
Политика

Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера

Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.
Обновлено вчера в 22:46
Единоборства

Российский боец UFC Олейник проиграл за 12 секунд и попал в больницу

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник уступил американцу Уолтеру Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в ночь на 21 июля в Сан-Антонио.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Украинские военные подорвались у Счастья

Обновлено в 04:40
Происшествия

Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова

Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено вчера в 05:51
Происшествия

На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отправил в отставку заместителя правительства Кирилла Подберезного после публикации видео, на котором он дерется в кафе.
Обновлено в 04:52
Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

В документе Минпромторг предлагает "рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания".
Обновлено вчера в 03:21
Политика

Путин назвал причину отказа от президентства

Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено вчера в 02:08
Футбол

Росгвардия прокомментировала инцидент с фанатами «Спартака»

В управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) по Ростовской области прокомментировали инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОН.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки

Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
Обновлено в 03:42
Армия и оружие

Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым

В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
Обновлено 19 июля в 14:39
Единоборства

Состояние Максима Дадашева улучшилось

Состояние здоровья российского боксера Максима Дадашева улучшилось.
Обновлено вчера в 23:08
Общество

В МЧС назвали общую площадь лесных пожаров в Иркутской области

Обновлено в 01:22
Футбол

Зидан подтвердил скорый уход Бэйла из «Реала»

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подтвердил скорый уход форварда команды Гарета Бэйла из клуба, сообщает Mirror.
Обновлено в 00:45
Футбол

«Динамо» – «Рубин». Онлайн-трансляция первого матча РПЛ с VAR начнется в 19:00

В матче второго тура чемпионата России «Динамо» принимает «Рубин». На Sports.ru пройдут видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.
Обновлено в 04:45
Политика

Тимошенко заявила, что у Украины больше нет времени

Журналистам политик заявила, что у Украины на сегодняшний день нет времени для экспериментов, потому что нужно начинать действовать сразу.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье

Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:03
Политика

Медведев поздравил металлургов с профессиональным праздником

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в доме престарелых под Брянском

Один человек стал жертвой пожара в доме-интернате для престарелых и инвалидов в населенном пункте Дарковичи в Брянской области.
Обновлено в 01:52
Политика

Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»

Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками

«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.
Обновлено вчера в 16:11
Кино

Студия Marvel рассказала о своих планах

Представители студии утверждают, что фильм будет первым страшным фильмом киновселенной. Его выход назначен на май 2021 год.
Обновлено в 01:04
Происшествия

В Москве у безработного украли рюкзак с пятью миллионами рублей

На северо-востоке Москвы у безработного украли почти пять миллионов рублей.
Обновлено в 03:40
Религия

Православные отмечают праздник в честь Казанской иконы Божией Матери

Традиционно 21 июля православные верующие отмечают праздник в честь Казанской иконы Божией Матери.
Обновлено в 01:00
Политика

Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург

Обновлено 19 июля в 14:09
Происшествия

В Якутии трехлетняя девочка выжила в ДТП, вылетев из машины

В Якутии на федеральной трассе "Лена" в ДТП с двумя погибшими выжила трехлетняя девочка, которую при опрокидывании автомобиля выбросило из салона.
Обновлено в 04:02
Главное