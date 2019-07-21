Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.

Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России

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