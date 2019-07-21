Политика
Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за РоссииИзвестия вчера в 11:46
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 00:52, Вашингтон
Армия и оружие
Пентагон увидел в доктрине РФ вызов концепции ядерного сдерживания США
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Армия и оружие
Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военными
В сети появилась видеозапись обстрела города Первомайска в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских военнослужащих.
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Политика
Министерство в США объяснило суть информатак на примере споров о пицце
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Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe, по которому планируется прокачивать природный газ из Норвегии в Польшу.
Обновлено 19 июля в 01:19
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Зеленский назвал условие восстановления диалога с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шагом для возобновления диалога с РФ может стать возвращение на родину арестованных в России украинских моряков.
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Политика
На украинскую певицу Приходько напали на концерте в Виннице
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Обновлено вчера в 10:08
Политика
Помпео выразил главе МИД Турции разочарование из-за покупки С-400
Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в субботу, 20 июля, «выразил разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, говорится в сообщении Госдепа.
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Происшествия
Обнаружено кладбище проблемных самолетов Boeing 737 Max
Кладбище проблемных самолетов Boeing 737 Max, полеты которых были запрещены после авиакатастрофы, обнаружено в логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторфилле.
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Водитель Infiniti несколько раз пытался сбить мужчину с ребенком
Водитель автомобиля Infiniti несколько раз попытался наехать на мужчину, державшего на руках меленькую дочь.
Обновлено вчера в 22:52
Общество
Американская журналистка рассказала о восхитившем ее месте в Москве
Обновлено вчера в 20:41
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Диллиан Уайт победил Оскара Риваса единогласным решением
Британский тяжеловес Диллиан Уайт (26-1) победил Оскара Риваса (26-1) и завоевал титул временного чемпиона WBC.
Обновлено вчера в 22:12
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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Авто
ГАЗель. Создание легенды
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено вчера в 05:51
Армия и оружие
В воздушном пространстве Венесуэлы обнаружен самолет-разведчик США
О нарушении воздушного пространства Венесуэлы принадлежащим США самолетом-разведчиком заявили в министерстве обороны республики.
Обновлено вчера в 17:35
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Мюнхенская "Бавария" смогла обыграть мадридский "Реал" в матче международного кубка чемпионов. Встреча команд завершилась со счетом 3:1.
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Здоровье
Ученые: быстрый сон помогает справиться с чувством стыда
Обновлено вчера в 17:39
Космос
Экипаж корабля «Союз МС-13» перешел на борт МКС
Космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган, прибывшие к Международной космической станции на корабле «Союз МС-13», открыли люки перешли на борт МКС.
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Последний пуск «Протона-М» был на волосок от катастрофы
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Шведские «уничтожители» российских Су-57 оказались не нужны Швейцарии
Швейцария отказалась покупать шведские истребители, способные «порвать» Су-57.
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Политика
Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака
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СМИ рассказали о новом виде туризма в России
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Пригожин прокомментировал многомиллионные зарплаты артистов
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В проливе Босфор в Стамбуле загорелась яхта
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Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы Министерства инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего цирком указ президента Владимира Зеленского о повышении качества украинских дорог.
Обновлено вчера в 15:46
Армия и оружие
В ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле
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