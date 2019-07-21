Политика

Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за РоссииИзвестия вчера в 11:46

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
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Киев боится того, что здравый смысл «убьет» у Германии желание пособничать Украине

Новостной фронт02:33

Украинский посол назвал причину недоверия к Германии

РЕН ТВвчера в 20:37

Украинский посол заявил о подорванном доверии к Германии из-за России

РИА Новостивчера в 17:43

Посол Украины рассказал о подрыве доверия к Германии из-за России

Газета.Ruвчера в 21:37

Посол Украины в Германии пожаловался на подорванное доверие

Вести.Ruвчера в 11:06

Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к ФРГ

RT на русскомвчера в 10:54

Посол Украины заявил о подрыве доверия Киева к Германии после возвращения РФ голоса в ПАСЕ

ТАССвчера в 10:20
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:53, Вашингтон
Футбол

Леонардо заявил об отсутствии предложений по Неймару

Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что клуб не получил предложений о трансфере бразильского форварда Неймара.
Обновлено вчера в 18:22
Политика

На Украине начались выборы в Верховную Раду

Досрочные выборы в Верховную Раду были назначены после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента во время инаугурационной речи 20 мая.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие

В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации после начала перемирия

Украинские силовики намерены открыть артиллерийский огонь по населенным пунктам самопровозглашенной Донецкой народной республики после вступления в силу нового перемирия, чтобы спровоцировать ополчение на ответный огонь, заявили в субботу журналистам в Народной милиции ДНР.
Обновлено вчера в 15:53
Единоборства

Олейник попал в больницу после боя с Харрисом

Россиянин Алексей Олейник обратился за медицинской помощью после поражения в поединке с американцем Уолтом Харрисом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сан-Антонио (США, штат Техас).
Обновлено в 03:22
Единоборства

Пакьяо завоевал чемпионский титул WBA Super в бою с Турманом

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо победил по очкам американца Кита Турмана и завоевал чемпионский титул WBA Super в полусреднем весе.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие

В ДНР не зафиксировали нарушений перемирия со стороны Киева

В самопровозглашённой Донецкой народной республике не зафиксировали нарушений перемирия со стороны Украины с момента вступления в силу бессрочного прекращения огня.
Обновлено в 03:46
Политика

Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера

Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено вчера в 22:31
Кино

Не предел: Marvel рассказала о новых проектах на Comic-Con

На конвенте Comic-Con президент студии Marvel Кевин Файги рассказал обо всех проектах четвертой кинематографической фазы и поделился планами на будущее.
Обновлено в 03:00
Кино

Фильм «Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара» по сборам

Обновлено в 02:13
Происшествия

Зампред правительства Сахалинской области уволен из-за драки в кафе

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в воскресенье отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:41
Технологии

ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR

Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено вчера в 06:56
Шоу-бизнес

Перед своей гибелью принцесса Диана прекратила разговаривать с матерью

За месяц до своей трагической гибели «Леди Ди» перестала общаться со своей матерью и на вопросы об отношениях с родительницей отвечала довольно резко, не сдерживая эмоций, пишет Starhit.
Обновлено в 02:42
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублей

Половина россиян получает зарплату ниже 34,5 тысячи рублей, следует из результатов исследования Росстат.
Обновлено 18 июля в 12:12
Армия и оружие

Китайский эсминец посетит Санкт-Петербург с визитом

Ракетный эскадренный миноносец ВМС КНР «Си Ань» прибудет 24 июля в Санкт-Петербург с неофициальным визитом.
Обновлено вчера в 11:06
Футбол

В РФС отреагировали на столкновение между фанатами «Спартака» и ОМОН

Представитель Российского футбольного союза (РФС) прокомментировал инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОН.
Обновлено в 02:46
Политика

Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»

Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено вчера в 08:16
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено вчера в 09:15
Политика

В НАТО пытаются подбодрить Украину

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уверяет, что в НАТО приветствуют устремления Украины.
Обновлено в 03:25
Музыка

Российская группа Lumen запишет саундтрек к комиксу про Бэтмена

Обновлено вчера в 15:49
Общество

В МЧС назвали общую площадь лесных пожаров в Иркутской области

Обновлено в 01:22
Происшествия

На Кубани три человека погибли в ДТП с КамАЗом

Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Темрюкском районе Краснодарского края.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие

Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым

В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
Обновлено 19 июля в 14:39
Гаджеты

LG готовит новое семейство смартфонов M Series

Наблюдатели полагают, что LG готовит к выпуску новое семейство смартфонов M Series.
Обновлено в 02:12
Наука

Два одноклеточных хищника являются родственниками красных водорослей

Исследователи предполагают, что у найденных хищников и красных водорослей был общий предок, который не только обладал возможностью фотосинтеза, но и был подвижным хищником.
Обновлено вчера в 02:57
Путешествия

В России увлеклись новым видом туризма

В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
Обновлено в 00:51
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

Обнаружено кладбище проблемных самолетов Boeing 737 Max

Кладбище проблемных самолетов Boeing 737 Max, полеты которых были запрещены после авиакатастрофы, обнаружено в логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторфилле.
Обновлено вчера в 19:17
Авто

Volkswagen Tayron установил абсолютный рекорд продаж

Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

Мужчина погиб в упавшем в Байкал автомобиле

Обновлено в 02:54
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