Политика
Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за РоссииИзвестия вчера в 11:46
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
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Футбол
Леонардо заявил об отсутствии предложений по Неймару
Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что клуб не получил предложений о трансфере бразильского форварда Неймара.
Обновлено вчера в 18:22
Политика
На Украине начались выборы в Верховную Раду
Досрочные выборы в Верховную Раду были назначены после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента во время инаугурационной речи 20 мая.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации после начала перемирия
Украинские силовики намерены открыть артиллерийский огонь по населенным пунктам самопровозглашенной Донецкой народной республики после вступления в силу нового перемирия, чтобы спровоцировать ополчение на ответный огонь, заявили в субботу журналистам в Народной милиции ДНР.
Обновлено вчера в 15:53
Единоборства
Олейник попал в больницу после боя с Харрисом
Россиянин Алексей Олейник обратился за медицинской помощью после поражения в поединке с американцем Уолтом Харрисом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сан-Антонио (США, штат Техас).
Обновлено в 03:22
Единоборства
Пакьяо завоевал чемпионский титул WBA Super в бою с Турманом
Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо победил по очкам американца Кита Турмана и завоевал чемпионский титул WBA Super в полусреднем весе.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие
В ДНР не зафиксировали нарушений перемирия со стороны Киева
В самопровозглашённой Донецкой народной республике не зафиксировали нарушений перемирия со стороны Украины с момента вступления в силу бессрочного прекращения огня.
Обновлено в 03:46
Политика
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено вчера в 22:31
Кино
Не предел: Marvel рассказала о новых проектах на Comic-Con
На конвенте Comic-Con президент студии Marvel Кевин Файги рассказал обо всех проектах четвертой кинематографической фазы и поделился планами на будущее.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Зампред правительства Сахалинской области уволен из-за драки в кафе
Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в воскресенье отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:41
Технологии
ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR
Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено вчера в 06:56
Шоу-бизнес
Перед своей гибелью принцесса Диана прекратила разговаривать с матерью
За месяц до своей трагической гибели «Леди Ди» перестала общаться со своей матерью и на вопросы об отношениях с родительницей отвечала довольно резко, не сдерживая эмоций, пишет Starhit.
Обновлено в 02:42
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублей
Половина россиян получает зарплату ниже 34,5 тысячи рублей, следует из результатов исследования Росстат.
Обновлено 18 июля в 12:12
Армия и оружие
Китайский эсминец посетит Санкт-Петербург с визитом
Ракетный эскадренный миноносец ВМС КНР «Си Ань» прибудет 24 июля в Санкт-Петербург с неофициальным визитом.
Обновлено вчера в 11:06
Футбол
В РФС отреагировали на столкновение между фанатами «Спартака» и ОМОН
Представитель Российского футбольного союза (РФС) прокомментировал инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОН.
Обновлено в 02:46
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено вчера в 08:16
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Политика
В НАТО пытаются подбодрить Украину
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уверяет, что в НАТО приветствуют устремления Украины.
Обновлено в 03:25
Музыка
Российская группа Lumen запишет саундтрек к комиксу про Бэтмена
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия
На Кубани три человека погибли в ДТП с КамАЗом
Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Темрюкском районе Краснодарского края.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым
В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
Обновлено 19 июля в 14:39
Гаджеты
LG готовит новое семейство смартфонов M Series
Наблюдатели полагают, что LG готовит к выпуску новое семейство смартфонов M Series.
Обновлено в 02:12
Наука
Два одноклеточных хищника являются родственниками красных водорослей
Исследователи предполагают, что у найденных хищников и красных водорослей был общий предок, который не только обладал возможностью фотосинтеза, но и был подвижным хищником.
Обновлено вчера в 02:57
Путешествия
В России увлеклись новым видом туризма
В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
Обновлено в 00:51
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
Обнаружено кладбище проблемных самолетов Boeing 737 Max
Кладбище проблемных самолетов Boeing 737 Max, полеты которых были запрещены после авиакатастрофы, обнаружено в логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторфилле.
Обновлено вчера в 19:17
Авто
Volkswagen Tayron установил абсолютный рекорд продаж
Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
Мужчина погиб в упавшем в Байкал автомобиле
Обновлено в 02:54