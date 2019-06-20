Политика

Посол Украины в Грузии устроил конфликт с российским коллегойПолитическая Экспертиза 09:14

Проведение Межпарламентской ассамблеи православия было приостановлено после того, как представитель Украины Игорь Долгов демонстративно покинул заседание, прервав выступление российского дипломата Сергея Гаврилова.
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Посол Украины в Грузии устроил конфликт с российским коллегой

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