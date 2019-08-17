Политика

Посол Украины в ЕС заявил о потере Украиной признаков государстваКоммерсантъ 07:43

Украина теряет признаки государства на фоне постоянных экспериментов над ней с 1991 года, заявил посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба в своей статье для издания «Зеркало недели». По его словам, за 28 лет независимости Украина не создала «экономического чуда».
Читать в источнике
Комментировать66
с чего всё началось
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба опубликовал в издании «Зеркало недели
» статью, в которой поделился опасениями по поводу будущего страны.
РБК04:40

Подробнее о событии

Ищенко ответил киевскому чиновнику на слова об утрате государственности Украины

ФАН11:23

Массовый исход украинцев сочли признаком потери государственности

РЕН ТВ08:31

Украинский посол заявил о потере страной признаков государства

РБК04:40

Коррупция — бренд Украины: постпред Киева в Совете Европы

Евразия Daily07:08

Посол в Совете Европы: Украина теряет главные признаки государства

RT на русском04:07

Украинский посол заявил о потере страной признаков государства

РИА Новости03:29

В Совете Европы подвели печальные итоги 28 лет украинской «незалежности»

Новостной фронтвчера в 06:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Технологии

Тинейджер с аутизмом сделал приложение для помощи людям в спектре

Обновлено в 06:28
Общество

В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш

Обновлено в 05:27
Политика

Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
Обновлено в 09:51
Политика

В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
Обновлено в 09:32
Происшествия

СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском

Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено в 10:19
Игры

Моддер добавил в Skyrim разрушаемые объекты

Обновлено в 03:27
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Политика

Жена Порошенко выделила миллионы на комедию о войне в Донбассе

Обновлено в 11:59
Политика

Кадыров назвал поставленное его отцом Путину условие по будущему Чечни

Обновлено в 13:57
Кино

Режиссер «Тора 4» провел переговоры с Райаном Гослингом

Обновлено вчера в 08:12
Армия и оружие

Государство экономит на безопасности граждан

8 августа 2019 года в российских СМИ появились сообщения о взрыве на морском ракетном полигоне № 45 у населенного пункта Нёнокса.
Обновлено в 12:20
Происшествия

AFP: число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95

Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено в 14:33
Футбол

«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Обновлено в 13:58
Космос

Ученые показали Землю глазами инопланетян

Обновлено в 12:49
Авто

Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей

Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника

Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника.
Обновлено в 06:07
Гаджеты

MIUI 10 обзавелась двухфакторной аутентификацией

При обнаружении нового устройства или не совсем стандартного местоположения девайса, пользователь получит уведомление.
Обновлено в 04:08
Политика

В Госдуме оценили перечисленные Порошенко «страхи» России

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал «страхи» России, которые обозначил экс-президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 05:54
Музыка

Стала известна реакция Юрия Шатунова на запрет песен «Ласкового мая»

Разин пока не комментирует тему прав на исполнение песен группы «Ласковый май» и ситуацию с Шатуновым.
Обновлено в 06:26
Происшествия

В Самаре ликвидировали пожар на мазутном озере

Пожар площадью 400 кв. м на мазутном озере в Кировском районе Самары ликвидирован, сообщили в воскресенье журналистам в региональном главке МЧС.
Обновлено в 08:26
Политика

Нетаньяху назвал цель визита на Украину

Ранее сообщалось, что Зеленский 19 августа проведёт переговоры с Нетаньяху в рамках его первого за 20 лет официального визита в Киев.
Обновлено в 14:10
Гаджеты

В MediaMarkt замечены чехлы для iPhone XR 2019

Один из пользователей ресурса Reddit обнаружил в магазине MediaMarkt, что в Германии, чехлы для iPhone XR 2019.
Обновлено в 04:50
Общество

Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников

Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Здоровье

В Северной Осетии появится собственный томограф экстра-класса

Как сообщил сегодня глава Минздрава Северной Осетии Тамерлан Гогичаев, в августе-сентябре в республику доставят первый томограф высшего класса – он поступит в распоряжение Республиканской клинической больницы в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Обновлено в 12:44
Общество

Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне

В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП

Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46
Армия и оружие

Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети

Обновлено вчера в 22:11
Шоу-бизнес

Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
Обновлено вчера в 08:24
Технологии

Точка: «Как обезопасить свои деньги при использовании банковских приложений»

С другой стороны, производители операционных систем все больше и больше тратят силы, энергию и внедряют защитные механизмы в них самих для того, чтобы они становились более защищенными.
Обновлено в 14:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное