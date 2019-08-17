с чего всё началось

Украина теряет признаки государства на фоне постоянных экспериментов над ней с 1991 года, заявил посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба в своей статье для издания «Зеркало недели». По его словам, за 28 лет независимости Украина не создала «экономического чуда».

Политика Разин попросил Зеленского пустить его на Украину Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.

Политика В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».

Происшествия СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Армия и оружие Государство экономит на безопасности граждан 8 августа 2019 года в российских СМИ появились сообщения о взрыве на морском ракетном полигоне № 45 у населенного пункта Нёнокса.

Происшествия AFP: число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95 Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Авто Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.

Происшествия Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника.

Гаджеты MIUI 10 обзавелась двухфакторной аутентификацией При обнаружении нового устройства или не совсем стандартного местоположения девайса, пользователь получит уведомление.

Политика В Госдуме оценили перечисленные Порошенко «страхи» России Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал «страхи» России, которые обозначил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Музыка Стала известна реакция Юрия Шатунова на запрет песен «Ласкового мая» Разин пока не комментирует тему прав на исполнение песен группы «Ласковый май» и ситуацию с Шатуновым.

Происшествия В Самаре ликвидировали пожар на мазутном озере Пожар площадью 400 кв. м на мазутном озере в Кировском районе Самары ликвидирован, сообщили в воскресенье журналистам в региональном главке МЧС.

Политика Нетаньяху назвал цель визита на Украину Ранее сообщалось, что Зеленский 19 августа проведёт переговоры с Нетаньяху в рамках его первого за 20 лет официального визита в Киев.

Гаджеты В MediaMarkt замечены чехлы для iPhone XR 2019 Один из пользователей ресурса Reddit обнаружил в магазине MediaMarkt, что в Германии, чехлы для iPhone XR 2019.

Общество Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.

Здоровье В Северной Осетии появится собственный томограф экстра-класса Как сообщил сегодня глава Минздрава Северной Осетии Тамерлан Гогичаев, в августе-сентябре в республику доставят первый томограф высшего класса – он поступит в распоряжение Республиканской клинической больницы в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Общество Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.

Происшествия Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.

Шоу-бизнес Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.