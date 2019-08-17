Политика
Посол Украины в ЕС заявил о потере Украиной признаков государстваКоммерсантъ 07:43
Украина теряет признаки государства на фоне постоянных экспериментов над ней с 1991 года, заявил посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба в своей статье для издания «Зеркало недели». По его словам, за 28 лет независимости Украина не создала «экономического чуда».
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Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба опубликовал в издании «Зеркало недели» статью, в которой поделился опасениями по поводу будущего страны.РБК04:40
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