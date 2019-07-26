с чего всё началось

Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований. Таким образом он призывает власти страны применить "хорватский сценарий" в отношении Донбасса.

Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент

Экономика Российские кондитерские изделия могут подорожать на 5-7% Рост НДС на пальмовое масло до с 10% до 20% может привести через полгода к подорожанию кондитерских изделий.

Общество В Амурской области ввели режим ЧС из-за паводка Решение ввести на всей территории Приамурья режим чрезвычайной ситуации приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в правительстве области, сообщает пресс-служба.

Политика Названо предназначение задержанного СБУ российского танкера Экипаж задержанного СБУ российского танкера перевозил его в порт Измаил на ремонт, передает РИА "Новости".

Политика Трамп выступил на фоне печати с двуглавым орлом Трамп вышел на сцену и произносил речь на фоне печати президента США, на которой вместо обычного орла был двуглавый, сжимающий в лапе вместо стрел клюшки для гольфа — намек на увлечение президента этим дорогостоящим видом спорта.

Теннис Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.

Гаджеты Apple заявила о покупке модемного бизнеса Intel Apple приобретет большую часть модемного бизнеса Intel, говорится в сообщениях, опубликованных на сайтах Apple и Intel.

Общество О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.

Экономика «Русал» во втором квартале увеличил выпуск алюминия до 938 тыс. тонн "Русал" во втором квартале текущего года произвел 938 тыс. тонн алюминия - на 1% больше по сравнению с предыдущим кварталом.

Политика Кличко вновь не смог выговорить слово Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.

Политика Партия Зеленского выступает за рынок земли и либерализацию социальной сферы Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что они выступают за рынок земельной собственности, а также в целом за либерализацию социальной сферы.

Происшествия Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кино В сети появился трейлер сериала «Чернобыль» от НТВ В сети появился трейлер сериала «Чернобыль» от телеканала НТВ, который многие называют «отечественным ответом» одноимённому шоу от HBO.

Политика Соболь отпустили из отделения полиции и снова вызвали на допрос в СК Соболь добавила, что во время того, как она была в отделении, следователь вручил ей повестку о том, что ее вызвали на допрос 26 июля.

Политика Трамп прокомментировал выступление Мюллера в Конгрессе США Итогом выступления экс-спецпрокурора Роберта Мюллера в Конгрессе США по делу о «российском вмешательстве» в выборы 2016 г. американский президент Дональд Трамп остался доволен, сообщил он журналистам.

Происшествия Жена Мамаева продает автомобиль супруга Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана решила продать дорогой внедорожник мужа.

Политика Путин отменил часть санкций в отношении Турции Президент Российской Федерации Владимир Путин отменил некоторые специальные экономические меры в отношении Турции.

Экономика Квартальный доход Alphabet приблизился к 39 млрд долларов Холдинг Alphabet опубликовал отчет за второй квартал 2019 года. За отчетный период был получен доход 38,944 млрд долларов.

Футбол «Эвертон» представил проект нового стадиона Футбольный клуб «Эвертон» представил проект своего нового стадиона. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.