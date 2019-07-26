Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингентРоссийская газета 00:14
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований. Таким образом он призывает власти страны применить "хорватский сценарий" в отношении Донбасса.
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с чего всё началось
Способ вернуть земли Донбасса под контроль Украины в эфире YouTube-канала политолога Юрия Романенко озвучил украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко.Телеканал 360°00:15
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Минздрав составил топ-3 инфекционных болезней по уровню опасности
Три самых опасных инфекционных заболеваниях для взрослых людей в России назвала главный специалист Минздрава по этому направлению Елена Малинникова.
Обновлено в 07:03
Политика
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В Польше планируют пригласить президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 75-летию освобождения советскими войсками концетрационного лагеря Аушвиц-Биркинау в Освенциме.
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Художественный руководитель Театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков не планирует в ближайшее время возвращаться к съемкам в фильмах.
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Обновлено в 06:48
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Дым от природных пожаров в Сибири достиг Татарстана
Причиной дымки, которая с четверга наблюдается в Татарстане, являются лесные пожары в сибирских регионах, сообщает в пятницу управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Экономика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
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На молебен за мечеть в Екатеринбурге приехали полицейские
В Екатеринбурге прошел пятничный молебен мусульман, который в этот раз посвящен строительству в городе Соборной мечети.
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Совфед одобрил закон о выплате детских пособий до трех лет
Совет Федерации одобрил закон, который позволит большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка.
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