с чего всё началось

Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований. Таким образом он призывает власти страны применить "хорватский сценарий" в отношении Донбасса.

Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент

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Политика Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400 Эрдоган призвал Вашингтон к взвешенному диалогу. Поставки российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начались 15 июля.

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