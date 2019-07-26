Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингентРоссийская газета 00:14
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований. Таким образом он призывает власти страны применить "хорватский сценарий" в отношении Донбасса.
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с чего всё началось
Способ вернуть земли Донбасса под контроль Украины в эфире YouTube-канала политолога Юрия Романенко озвучил украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко.Телеканал 360°00:15
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Политика
Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима
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В Амурской области из-за паводка эвакуируют села
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Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400
Эрдоган призвал Вашингтон к взвешенному диалогу. Поставки российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начались 15 июля.
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Полиция занялась бандой подростков, терроризирующих жителей Мещеры
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Россия передумала лишать Украину газа
Ранее сообщалось, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
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Кино
Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено 24 июля в 16:30
Происшествия
Против первого замглавы Чехова возбудили дело о взятке в 70 млн рублей
Еще одно уголовное дело, теперь о взятке в виде двух участков стоимостью на 70 миллионов рублей, возбудили против первого замглавы подмосковного Чехова, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 05:21
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ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты должны обнародовать до 5 августа включительно.
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Технологии
Alibaba представила свой первый процессор
Alibaba будет пользоваться услугами полупроводниковых производителей, а компания Semiconductor Manufacturing International считается одним из претендентов на сотрудничество с интернет-гигантом.XuanTie 910 создан в полупроводниковом подразделении Pingtouge, которое было создано Alibaba в сентябре 2018 года.25 июля 2019 года пообещала выпустить процессор на коммерческий рынок "в ближайшее время".
Обновлено в 03:07
Футбол
Тульский «Арсенал» дебютировал в еврокубках поражением от «Нефтчи»
Футболисты тульского "Арсенала" потерпели поражение от бакинского "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия
В Германии 50 выпускников попытались взять штурмом полицейский участок
Пятьдесят выпускников в Германии попытались взять штурмом полицейский участок, чтобы вызволить пьяного друга, которого задержали стражи порядка на церемонии вручения дипломов в школе.
Обновлено в 04:55
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
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Обновлено в 02:57
Финансы
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Обновлено вчера в 12:33
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В Саранске мужчина устроил стрельбу по непослушным детям
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Обновлено в 04:09
Гаджеты
Новый смартфон Nokia 8.2 получит выдвижную 32-Мп фронтальную камеру
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Обновлено вчера в 23:51
Политика
Посол ЕС на Украине заявил об ужасном имидже страны
Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли заявил, что у страны сложился ужасный имидж в мире. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».
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Происшествия
В нелегальном палаточном лагере под Хабаровском ребенок получил травмы
Уголовное дело возбуждено после получения травм 11-летним ребенком в несанкционированном палаточном лагере в селе Мирное под Хабаровском, сообщил РИА Новости прокурор Хабаровского района Дмитрий Ханюков.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Два теплохода столкнулись на канале им. Москвы в Подмосковье
В экстреннных службах уточнили, что один из теплоходов был пассажирским.
Обновлено в 05:25
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В «Москва-Сити» построили многоуровневый паркинг на 3 тыс. машин
Многоуровневый паркинг на 3,1 тыс. машин построили в деловом центре «Москва-Сити» возле «Башни Федерация».
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