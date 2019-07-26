Политика

Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингентРоссийская газета 00:14

Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований. Таким образом он призывает власти страны применить "хорватский сценарий" в отношении Донбасса.
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с чего всё началось
Как пояснил
 украинский дипломат, подобный вариант развития событий предусматривает ввод на территорию самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик представителей иностранных вооружённых формирований и разоружение местных военных.
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