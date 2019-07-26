с чего всё началось

Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований. Таким образом он призывает власти страны применить "хорватский сценарий" в отношении Донбасса.

Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент

Политика Топилин не исключил продления программы маткапитала до 2025 года Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин не исключает возможности продления программы материнского капитала до 2025 года, однако пока этот вопрос на правительственном уровне не обсуждался.

Политика Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву Самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в Москве, свидетельствуют данные табло прилета аэропорта Домодедово.

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Армия и оружие Украина обеспокоена «сеансами освещения» ее катеров Морской охраны с кораблей ФСБ РФ Украина выразила обеспокоенность "необычными сеансами освещения" катеров ее Морской охраны Государственной пограничной службы с кораблей Береговой охраны ФСБ РФ в Азовском море.

Общество В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы Специалисты Роскачества рассказали, как правильно собирать грибы, чтобы не отравиться ими.

Политика Помпео подтвердил намерение США выйти 2 августа из ДРСМД В своем интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение США выйти 2 августа из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Экономика ЦБ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка» Банк России приказом от 26 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "РАМ Банка", говорится в сообщении регулятора.

Космос Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon стартовала к МКС Согласно информации компании SpaceX, первая многоразовая ступень ракеты совершила успешную управляемую посадку на площадке в штате Флорида Пресс-служба NASA сообщила, что ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon компании SpaceX в пятницу стартовала к Международной космической станции, передает Интерфакс.

Здоровье В роддоме в Уфе пояснили, почему рожениц кладут в коридор Руководство родильного дома клиники Башкирского государственного медицинского университета в Уфе пояснило, что рожениц госпитализируют в коридор из-за отсутствия мест в палатах, которое возникло в связи с закрытием другого роддома на санитарную обработку.

Космос На российском спутнике «Метеор-М» вышла из строя часть приборов На метеорологическом спутнике "Метеор-М" номер 2, который вывели на орбиту в 2014 году, не работает часть целевой аппаратуры, сообщается на сайте Научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета".

Кино Трейлер новой части «Добро пожаловать в Zомбилэнд» появился в Сети Sony Pictures выложила на своем YouTube-канале трейлер новой части Zомбилэнд. Первая часть фильма вышла в свет 2019 году.

Политика Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».

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Здоровье ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С По словам Балтрейса, гепатит является "молчаливым убийцей", так как заболевание официально диагностировано только у каждого десятого человека из 257 миллионов тех, кто живет с гепатитом В. При этом, всего 4,5 миллиона человек получают необходимое лечение от заболевания.

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Гаджеты Apple объявила о покупке модемного бизнеса Intel за $1 млрд Apple до конца года планирует закрыть сделку по приобретению большей части модемного подразделения Intel, говорится в совместном заявлении компаний.