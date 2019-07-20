Политика

Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за РоссииИзвестия 11:46

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
Читать в источнике
Обсудить14

Подробнее о событии

Украинский посол назвал причину недоверия к Германии

РЕН ТВ20:37

Посол Украины заявил о подрыве доверия Киева к Германии

РИА Новости17:43

Посол Украины заявил о подрыве доверия Киева к Германии после возвращения РФ голоса в ПАСЕ

ТАСС10:20

Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России

Известия11:46

Посол Украины в Германии пожаловался на подорванное доверие

Вести.Ru11:06

Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к ФРГ

RT на русском10:54

Посол заявил о подрыве доверия Киева к Берлину из-за решения ПАСЕ

РБК16:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 23:19, Ашберн
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Общество

Синоптики пообещали, что погода сжалится над москвичами

"Природа сжалится над москвичами и жителями Центральной России", - сказал Тишковец.
Обновлено в 22:57
Футбол

Олег Кононов: «Без судей „Спартак“ выиграл бы оба матча»

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после гостевого матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2) ответил на вопрос о судействе.
Обновлено в 17:03
Происшествия

В ЛНР рассказали об обстреле Первомайска украинскими силовиками

Обновлено в 20:25
Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Политика

Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады

Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Космос

Рогозин рассказал, что робот «Федор» пробудет на МКС полторы недели

Обновлено в 21:42
Игры

Джефф Каплан попытался анонсировать нового героя Overwatch

В очередном отчёте разработчиков, который выпустили 11 июля, Каплан сообщил, что новый герой прибудет в Overwatch поЗже, чем ожидалось.
Обновлено в 14:53
Политика

На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных

На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено вчера в 12:08
Армия и оружие

Бригада ВСУ выразила готовность дать отпор России в Чернобыле

Обновлено в 19:00
Наука

Невероятный прорыв, открыта новая форма Гелия

Обновлено в 15:56
Политика

Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера

Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 22:31
Здоровье

Врачи рассказали об опасностях крыжовника

Медицинские специалисты рассказали, в каких случаях употребление крыжовника в пищу может вызвать ряд серьезных проблем со здоровьем.
Обновлено в 17:08
Политика

Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина»

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть удручающее состояние ракетного крейсера "Украина".
Обновлено в 18:52
Общество

Врачи оценили состаривающее приложение FaceApp

Медики высказали свое мнение о мобильном приложение FaceApp, с помощью которого пользователи пытаются выяснить, как они будут выглядеть в старости.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет

Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:34
Общество

Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации

Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
Обновлено в 23:07
Политика

Мальчик из Тулуна рассказал Путину об утонувшем детсаде

Обновлено вчера в 07:32
Спорт

На ЧР по пляжному регби произошла массовая драка

В центре пляжных видов спорта «Динамо», где проходил матч чемпионата России по пляжному регби, произошла массовая драка.
Обновлено в 15:15
Путешествия

В России появился новый вид туризма

Обновлено в 21:00
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал многомиллионные зарплаты артистов

Обновлено в 07:30
Авто

Немцы выпустили Fiat Ducato с гамаком на крыше

Немецкое тюнинг-ателье Sunlight сделало из Fiat Ducato универсальный фургон для путешествий и активного отдыха.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Обнаружено кладбище проблемных Boeing 737 MAX

Кладбище самолетов Boeing 737 MAX, полеты которых были запрещены, обнаружено в Логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторвилле.
Обновлено в 09:18
Общество

В профсоюзе учителей ответили на данные о невостребованности профессии

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий не согласился с данными специалистов ВНИИ труда о невостребованности профессии учителей средней школы.
Обновлено в 08:35
Происшествия

В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро

В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Единоборства

Боксера Дадашева прооперировали из-за отека мозга после боя в США

Российский боксер Максим Дадашев перенес операцию из-за отека мозга, сообщил журналист ESPN Стив Ким на своей странице в Twitter.
Обновлено в 05:29
Политика

В Донецкой области произошла первая попытка фальсификации выборов

На участке в школе города Бахмут в Донецкой области Украины члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов по итогам результатов голосования на выборах в Верховную раду, сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.
Обновлено в 21:58
Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Наука

Ученые обнаружили новую элементарную частицу

Обновлено в 02:36
Политика

Суд в США отказал российскому СМИ ФАН в иске к Facebook

Суд не усмотрел в действиях соцсети незаконных действий и принял решение отказать в иске.
Обновлено в 22:10
Главное