Политика

Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за РоссииИзвестия вчера в 11:46

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
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