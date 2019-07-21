Политика
Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за РоссииИзвестия вчера в 11:46
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
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Энергетика
«Россия проспала энергопереход»: что мы потеряем
Ситуация отчасти напоминает тезис "Россия проспала сланцевую революцию" примерно пятилетней давности.
Обновлено в 01:00
Единоборства
Дерек Чисора нокаутировал Шпильку
Обновлено в 01:33
Музыка
Сергей Шнуров вернется в шоу «Голос»
Обновлено вчера в 16:00
Кино
Фильм «Мстители: Финал» устанавливает новый рекорд по кассовым сборам
Очередной фантастический фильм из киновселенной Marvel «Мстители: Финал» (Avengers: Endgame) установил новый мировой рекорд кассовых сборов и похоже обойдет знаменитый блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар» (Avatar, 2009), который удерживал мировую пальму первенства в течение последних 10 лет.
Обновлено в 02:08
Происшествия
В Брянской области загорелся дом-интернат для престарелых
Обстоятельства возгорания выясняются.
Обновлено в 01:11
Единоборства
Уайт пережил нокдаун, но победил Риваса
Британский тяжеловес Диллиан Уайт (26-1, 18 КО) победил по очкам колумбийца Оскара Риваса (26-1, 18 КО) и сохранил титул временного чемпиона мира по версии WBC.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Два человека получили ранения при стрельбе на севере Москвы
Неизвестный мужчина ранил двух человек из травматического пистолета на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 18:26
Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:1
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
В Петербурге в метро мужчина напал с ножом на двух глухонемых людей
Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии Мужчина ранил двух глухонемых людей в вагоне метро в Санкт-Петербурге, после того как они не ответили на его вопрос.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
В Японии сегодня проходят выборы в верхнюю палату парламента
В настоящий момент правящая Либерально-демократическая партия и партия «Комэйто» имеют конституционное большинство в нижней палате парламента и простое – в верхней.
Обновлено в 00:03
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл нокаутом представителю США Уолту Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), проходящего в Сан-Антонио.
Обновлено в 02:17
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено вчера в 23:26
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
В Яхроме свыше 70 человек эвакуировали из психиатрической больницы
"На улице Вокзальная произошло возгорание здания на территории психиатрической больницы номер 9. Были эвакуированы 72 человека", - сказал он.
Обновлено в 01:44
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено вчера в 03:47
Политика
Первая попытка фальсификации выявлена на украинских выборах
Первое нарушение зафиксировано на ещё не начавшихся выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено вчера в 23:35
Единоборства
Боксёр Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBA
Филиппинец Мэнни Пакьяо взял верх над американцем Китом Турманом и завоевал титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
Обновлено в 01:48
Общество
Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации
Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
Обновлено вчера в 23:07
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:23
Политика
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.
Обновлено вчера в 22:07
Спорт
Матч чемпионата России по пляжному регби закончился массовой дракой
Первый день чемпионата России по пляжному регби завершился массовой дракой игроков сборной Дагестана и команды "Слава".
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено 19 июля в 23:29
Космос
На снимках Марса обнаружена древняя скульптура медведя
Обновлено 19 июля в 10:42
Космос
Рогозин рассказал, что робот «Федор» пробудет на МКС полторы недели
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
На железной дороге на Ямале сошли с рельсов 13 вагонов
При ЧП на участке железной дороги Собь-Харп в Ямало-Ненецком автономном округе сошли с рельсов 13 вагонов грузового поезда, причины случившегося выяснит комиссия, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
Шестеро контрабандистов задержаны в Китае с сиропом от кашля
Полиция Китая осуществила задержание шестерых подозреваемых, у которых нашли сироп от кашля с опиатом кодеина.
Обновлено в 00:38
Общество
Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводка
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших.
Обновлено вчера в 10:12