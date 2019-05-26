Политика
Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряковRT на русском 20:49
По словам Мельника, Украина теперь имеет право обратиться в МИД Германии с требованием повлиять на Москву. «Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых — гамбургских — санкций в отношении России», — подчеркнул посол.
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