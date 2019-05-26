Политика
Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряковРИА Новости вчера в 20:05
Киев намерен потребовать от Берлина введения новых "гамбургских" санкций против России в том случае, если Москва не станет выполнять решение Международного суда по морскому праву относительно освобождения украинских моряков.
Читать в источнике
Оценить65
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:25, Ашберн
Политика
Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17
Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено 24 мая в 21:34
Космос
Роскосмос планирует повысить грузоподъемности «Ангары»
Создание кислородно-водородного разгонного блока для ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара", который значительно увеличит ее возможности, потребует от Роскосмоса затрат в сумме 9,1 миллиарда рублей до 2026 года, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
«Единая Россия» проведет праймериз по отбору кандидатов на выборы, которые пройдут в сентябре
По итогам предварительного голосования станет известно, кого партия выдвинет на выборы депутатов региональных заксобраний, представительных органов власти административных центров субъектов Федерации, органов местного самоуправления и дополнительные выборы в Госдуму.
Обновлено вчера в 21:06
Кино
Сериал на основе фильма «Матильда» могут показать на «Первом канале»
В рамках Каннского кинорынка на стенде Made in Russia был представлен сериал «Коронация», созданный на основе полнометражного фильма Алексея Учителя «Матильда».
Обновлено вчера в 21:58
Общество
Гороскоп на 26 мая: Овны ждут любви, а Тельцы контролируют эмоции
Ну а потом отправляйтесь за положительными эмоциями вас ждут на загородной тусовке (друзья и дачу найдут, и напитки раздобудут).
Обновлено вчера в 10:01
Авто
СМИ узнали о переговорах Fiat Chrysler по слиянию с Renault
Итало-американский Fiat Chrysler (FCA) и французский Renault ведут переговоры о всеобъемлющем глобальном слиянии, которое могло бы устранить некоторые из слабых сторон обоих автопроизводителей.
Обновлено вчера в 22:29
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото
Ольга Бузова выложила в Instagram фото в купальнике и с иронией описала свою фигуру.
Обновлено вчера в 10:49
Армия и оружие
Волонтер назвала имена задержанных в Донбассе украинских военных
Украинский волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк опубликовала в своем Facebook имена восьми бойцов Вооруженных сил Украины, задержанных в районе населенного пункта Новотроицкий в Донбассе.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Санкт-Петербурге
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге прошла церемония спуска на воду нового серийного универсального атомного ледокола «Урал» проекта 2220.
Обновлено вчера в 12:11
Футбол
«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании
Футболисты "Валенсии" одержали победу над "Барселоной" в финальном матче Кубка Испании и стали обладателями трофея.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
В Мексике группа неизвестных убила пять человек на семейном празднике
В субботу, 25 мая, в районе Коакалько в штате Мехико группа вооруженных людей открыла огонь по участникам семейного праздника.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Три человека пострадали при поломке аттракциона в Калифорнии
В результате посетителей выбросило из капсулы. Они получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
В Хакасии найдено еще два трупа пропавших туристов в Приисковом
Обновлено вчера в 08:51
Армия и оружие
Сбит американский AH-64 «Apache», предположительно советской ракетой. Видео
Боевики уничтожили американский AH-64 Apache. Сегодня ночью боевики уничтожили американский ударный вертолёт AH-64 «Apache».
Обновлено вчера в 04:42
Игры
Утечка: постер, ролик и свежие детали Roller Champions от Ubisoft
Вдобавок вместе с другими утечками появился небольшой ролик с интро одной из локаций. Ubisoft старательно пытается его отовсюду удалить.
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия
На участников школьного флешмоба во Владивостоке составили протоколы
Обновлено вчера в 21:09
Хоккей
Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнами
Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что финская команда сыграла сильнее россиян в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Словакии.
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено 24 мая в 03:46
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал эфире НТВ о конфликте с певцом Филиппом Киркоровым.
Обновлено вчера в 20:53
Финансы
Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Николай Басков поздравил Кристину Орбакайте с 48-летием
Многие звезды уже поздравили певицу с 48-летием в Instagram.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено 24 мая в 10:47
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Журналисты обвинили Леру Кудрявцеву в отставке правительства Австрии
Телеведущая Лера Кудрявцева заявила о намерении подать в суд на австрийскую газету Osterreich Zeitung, которая назвала ее "проституткой", причастной к отставке вице-канцлера.
Обновлено в 00:06
Происшествия
В Иркутске потушили пожар в торговом центре
Обновлено вчера в 21:43
Политика
LG «поиздевался» над Huawei и исправился
Южноафриканское подразделение компании LG отреагировало на разрыв бизнес-отношений Huawei и Google.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия
Смертельная авария произошла в центре Москвы
Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Меган Маркл морочит голову фанатам
На днях давний приятель герцогини Сассекской — визажист Дэниел Мартин, сделал во время своего интервью озадачившее многих заявление.
Обновлено 24 мая в 17:03
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу
По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 00:14