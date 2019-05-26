Политика

Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряковРИА Новости вчера в 20:05

Киев намерен потребовать от Берлина введения новых "гамбургских" санкций против России в том случае, если Москва не станет выполнять решение Международного суда по морскому праву относительно освобождения украинских моряков.
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Политика

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