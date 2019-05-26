Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряковРИА Новости вчера в 20:05

Киев намерен потребовать от Берлина введения новых "гамбургских" санкций против России в том случае, если Москва не станет выполнять решение Международного суда по морскому праву относительно освобождения украинских моряков.

Политика Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17 Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.

Космос Роскосмос планирует повысить грузоподъемности «Ангары» Создание кислородно-водородного разгонного блока для ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара", который значительно увеличит ее возможности, потребует от Роскосмоса затрат в сумме 9,1 миллиарда рублей до 2026 года, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Политика «Единая Россия» проведет праймериз по отбору кандидатов на выборы, которые пройдут в сентябре По итогам предварительного голосования станет известно, кого партия выдвинет на выборы депутатов региональных заксобраний, представительных органов власти административных центров субъектов Федерации, органов местного самоуправления и дополнительные выборы в Госдуму.

Кино Сериал на основе фильма «Матильда» могут показать на «Первом канале» В рамках Каннского кинорынка на стенде Made in Russia был представлен сериал «Коронация», созданный на основе полнометражного фильма Алексея Учителя «Матильда».

Общество Гороскоп на 26 мая: Овны ждут любви, а Тельцы контролируют эмоции Ну а потом отправляйтесь за положительными эмоциями вас ждут на загородной тусовке (друзья и дачу найдут, и напитки раздобудут).

Авто СМИ узнали о переговорах Fiat Chrysler по слиянию с Renault Итало-американский Fiat Chrysler (FCA) и французский Renault ведут переговоры о всеобъемлющем глобальном слиянии, которое могло бы устранить некоторые из слабых сторон обоих автопроизводителей.

Шоу-бизнес Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото Ольга Бузова выложила в Instagram фото в купальнике и с иронией описала свою фигуру.

Армия и оружие Волонтер назвала имена задержанных в Донбассе украинских военных Украинский волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк опубликовала в своем Facebook имена восьми бойцов Вооруженных сил Украины, задержанных в районе населенного пункта Новотроицкий в Донбассе.

Политика Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Санкт-Петербурге На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге прошла церемония спуска на воду нового серийного универсального атомного ледокола «Урал» проекта 2220.

Футбол «Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании Футболисты "Валенсии" одержали победу над "Барселоной" в финальном матче Кубка Испании и стали обладателями трофея.

Происшествия В Мексике группа неизвестных убила пять человек на семейном празднике В субботу, 25 мая, в районе Коакалько в штате Мехико группа вооруженных людей открыла огонь по участникам семейного праздника.

Происшествия Три человека пострадали при поломке аттракциона в Калифорнии В результате посетителей выбросило из капсулы. Они получили травмы различной степени тяжести.

Игры Утечка: постер, ролик и свежие детали Roller Champions от Ubisoft Вдобавок вместе с другими утечками появился небольшой ролик с интро одной из локаций. Ubisoft старательно пытается его отовсюду удалить.

Хоккей Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнами Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что финская команда сыграла сильнее россиян в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Словакии.

Происшествия Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.

Шоу-бизнес Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии Продюсер Иосиф Пригожин рассказал эфире НТВ о конфликте с певцом Филиппом Киркоровым.

Финансы Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.

Политика Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.

Происшествия СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.

Политика Журналисты обвинили Леру Кудрявцеву в отставке правительства Австрии Телеведущая Лера Кудрявцева заявила о намерении подать в суд на австрийскую газету Osterreich Zeitung, которая назвала ее "проституткой", причастной к отставке вице-канцлера.

Политика LG «поиздевался» над Huawei и исправился Южноафриканское подразделение компании LG отреагировало на разрыв бизнес-отношений Huawei и Google.

Политика Все активы Порошенко могут арестовать Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".

Шоу-бизнес Меган Маркл морочит голову фанатам На днях давний приятель герцогини Сассекской — визажист Дэниел Мартин, сделал во время своего интервью озадачившее многих заявление.