Политика
Волкер высказался о решении морского трибунала по украинским морякамВзгляд.ру вчера в 11:40
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что поддерживает решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении в России украинских моряков.
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Волкер поддержал решение Международного трибунала по украинским военным морякам
Московский Комсомолецвчера в 12:42
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Бывший менеджер автора комиксов Marvel Стэны Ли, скончавшегося в конце 2018, арестован в Аризоне по обвинению в хищении, незаконном обогащении и подлоге в ущерб бывшему работодателю.
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Японский журналист пожаловался на дискомфорт из-за Дня Победы в России
Празднование в России Дня Победы вызывает "некий дискомфорт" в Японии, у которой другое отношение ко Второй мировой войне.
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Космос
Американские студенты впервые запустили ракету в космос
Студенты Инженерной школы Витерби Университета Южной Калифорнии запустили в космос ракету.
Обновлено 24 мая в 11:17
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Синоптики предупредили о кратковременных дождях и грозе в Москве
В Москве 26 мая ожидается теплая погода с кратковременными дождями и грозами. Об этом сообщается на сайте «Метеовести».
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Футбол
Реднапп предотвратил пьяный дебош в ресторане со стороны Гаскойна
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" и "Портсмута" Харри Реднапп предотвратил пьяный дебош в ресторане со стороны экс-игрока сборной Англии Пола Гаскойна.
Обновлено в 03:51
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Футбол
Уткин: «Тренер „Барселоны“ - физрук, команда беспомощна, а Месси - это только разговоры»
Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин подверг серьёзной критике "Барселону" после проигранного каталонцами финала Кубка Испании, где они уступили со счётом 1-2 "Валенсии" Дениса Черышева.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал избиение корреспондента RT полицейским во Франции.
Обновлено в 00:25
Хоккей
Третьяк: Овечкин приезжал играть за сборную с повреждением
Помню, Александр Овечкин даже с повреждением приезжал биться.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия
Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве
Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.
Обновлено в 01:03
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Футбол
М. Перейра: горжусь тем, что являюсь частью истории «Краснодара»
Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра поделился ожиданиями от матча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».
Обновлено в 02:29
Общество
В Китае продемонстрировали единственную в мире дикую панду-альбиноса
На территории китайского природного заповедника удалось впервые в мире зафиксировать панду-альбиноса.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в доме в Красноярском крае
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
Курдистан: женщины в армии несуществующей страны
Обновлено в 03:26
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
В аварии на КАД погиб молодой петербуржец
Смертельное ДТП произошло на петербургской КАД ночью в воскресенье, 26 мая, сообщает УГИБДД по городу и Ленобласти.
Обновлено в 01:33
Кино
Как прошла церемония закрытия Каннского кинофестиваля
Церемония закрытия началась вечером 25 мая на красной дорожке у Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.
Обновлено в 02:22
Религия
Патриарх Кирилл освятит в Страсбурге новый собор
Утром 26 мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятит в Страсбурге новый собор Русской православной церкви.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение магнитудой 8,0
Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло на севере Перу, сообщает в воскресенье Геологическая служба США.
Обновлено в 04:16
Хоккей
Сборная России по хоккею уступила финнам в полуфинале ЧМ
Обновлено вчера в 11:25
Политика
Выборы в Европарламент пройдут в 21 стране ЕС
Граждане семи стран ЕС (Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Словакии, Латвии и Мальты) уже проголосовали 23-25 мая, теперь выборы пройдут в оставшейся 21 стране сообщества.
Обновлено вчера в 19:10
Авто
Плотник из Перу построил деревянный VW Beetle в подарок дочери
Бьенвенидо Ортега, плотник из Перу, построил полностью деревянный кузов для модели Volkswagen Beetle и планирует совершить на нем путешествие до Нью-Йорка, где он подарит уникальную машину своей дочери.
Обновлено в 04:03