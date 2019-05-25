Политика

Волкер высказался о решении морского трибунала по украинским морякамВзгляд.ру вчера в 11:40

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что поддерживает решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении в России украинских моряков.
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"Куратор" Украины Волкер отреагировал на решение трибунала по морякам: "России давно пора..."

Российский Диалог02:51

Волкер поддержал решение Международного трибунала по украинским военным морякам

Московский Комсомолецвчера в 12:42

Волкер высказался о решении морского трибунала по украинским морякам

Взгляд.рувчера в 11:40

Волкер поддержал решение Морского трибунала по украинским морякам

RT на русскомвчера в 11:10
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