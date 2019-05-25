Волкер высказался о решении морского трибунала по украинским морякамВзгляд.ру вчера в 11:40

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что поддерживает решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении в России украинских моряков.

Волкер высказался о решении морского трибунала по украинским морякам

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