Политика

Посол Украины ответил на требование Германии закрыть сайт «Миротворец»
Газета.Ru
01:38

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил на требование немецкого МИДа закрыть сайт "Миротворец". По его словам, этот проект является частной инициативой, и украинские власти "не несут за него ответственность".
Газета.Ru01:38

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Посол Украины рассказал ФРГ, почему Киев не может закрыть «Миротворец»

Национальная служба новостей01:02

Посол Украины ответил на требование Германии закрыть сайт «Миротворец»

Газета.Ru01:38

Посол Украины ответил Берлину на требование закрыть сайт «Миротворец»

РБКвчера в 23:31

Украина ответила на требование Германии закрыть сайт «Миротворец»

URA.Ruвчера в 22:49

Посол Украины ответил на требование Германии закрыть сайт «Миротворец»

ФАНвчера в 22:31

Посол Украины ответил на требование МИД ФРГ закрыть сайт «Миротворец»

РИА Новостивчера в 21:06

Украинский посол ответил на требование МИД ФРГ закрыть «Миротворец»

RT на русскомвчера в 12:01
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
Политика

В ФСО назвали причину появления военных вертолетов над Кремлем

Обновлено в 02:35
Армия и оружие

СКР объявил в розыск боевиков, причастных к убийствам россиян в Сирии

Следственный комитет РФ установил девять лиц, которые причастны к нападениям на российских военных - пилота Олега Пешкова и морпеха Александра Позынина - на территории Сирии.
Обновлено в 02:37
Политика

Порошенко не назвал сроки вступления в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко назвал очень амбициозной и непростой задачей вступление страны в НАТО и не стал прогнозировать сроков.
Обновлено в 02:23
Политика

Браудер призвал Канаду помочь исключить Россию из Интерпола

Уильям Браудер призвал канадских политиков добиться временного исключения России из рядов Интерпола, сообщил телеканал CBC.
Обновлено в 02:34
Политика

Помпео пообещал не пропустить караван мигрантов в США

США не допустят на свою территорию караван мигрантов, который сейчас находится на американо-мексиканской границе.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие

«Защитный зонт» России спутал планы Израиля, признал аналитик Haaretz

Обновлено в 02:40
Политика

Премьеры Испании и Великобритании не согласовали позицию по «Брекситу»

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что по итогам переговоров с британским премьером Терезой Мэй позиции двух стран по поводу выхода Великобритании из ЕС все еще отличаются.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие

Японский военный корабль потерял часть боезапаса в море

Японский сторожевой корабль «Тикума» потерял часть боезапаса у берегов острова Куме в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 02:24
Политика

США призвали союзников отказаться от использования оборудования Huawei

Правительство США обратилось к ключевым союзникам по всему миру с призывом о прекращении использования оборудования китайской телекоммуникационной компании Huawei, которую Вашингтон подозревает в скрытом шпионаже, сообщила The Wall Street Journal.
Обновлено в 02:06
Политика

Порошенко подписал закон об автомобилях с европейскими номерами

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы, легализующие «ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства» автомобили с европейскими номерами.
Обновлено в 02:27
Политика

Защита Ассанжа опасается решения о смене посла Эквадора в Лондоне

Защита основателя портала WikiLeaks опасается, что решение сменить посла Эквадора в Великобритании может быть частью стратегии, направленной на прекращение права на убежище для Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 02:09
Политика

МИД: Россия не намерена создавать военную базу в Азовском море

У России нет планов создавать в Азовском море военную базу, «милитаризация» российской стороной региона является придуманной «страшилкой», заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
Обновлено в 01:34
Политика

Укрепление социальной справедливости в РФ зависит от власти – опрос

В России на 9% увеличилось число людей, считающих, что укрепление социальной справедливости в обществе зависит от политики властей (20% в 2013 году до 29% в 2018 году).
Обновлено в 02:35
Армия и оружие

За неделю 10 летательных аппаратов провели разведку у границ России

За неделю разведку у границ России провели 10 летательных аппаратов.
Обновлено вчера в 21:44
Политика

США не ослабят санкции против Ирана в обмен на его уход из Сирии

США никогда не согласятся на ослабление санкций в отношении Тегерана в обмен на уход его сил из Сирии, заявил в интервью РИА Новости и газете "Коммерсант" специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.
Обновлено в 02:35
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Миротворец
Открытый в 2014 году украинский сайт, созданный по инициативе Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. Сайт позицирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Сайт содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путём и средствами разведки по открытым источникам и опубликованную без согласия тех людей, чьи данные опубликованы, и которых авторы называют сепаратистами или «агентами Кремля». После того, как на сайте опубликовали личные данные, включая адрес, Олеся Бузины и Олега Калашникова, а вскоре их убили, сайт получил большую известность...
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