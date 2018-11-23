Политика
Посол Украины ответил на требование Германии закрыть сайт «Миротворец»
Посол Украины ответил на требование Германии закрыть сайт «Миротворец»Газета.Ru01:38
Посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил на требование немецкого МИДа закрыть сайт "Миротворец". По его словам, этот проект является частной инициативой, и украинские власти "не несут за него ответственность".
Газета.Ru01:38
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Посол Украины рассказал ФРГ, почему Киев не может закрыть «Миротворец»
Национальная служба новостей01:02
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Армия и оружие
СК опубликовал видео с места гибели военных России в Сирии
Обновлено в 04:07
Политика
Россия ответила на все вопросы США по выполнению ДРСМД
Россия не вносит изменений в свою военную доктрину в связи с намерениями США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 03:58
Политика
США не ослабят санкции против Ирана в обмен на его уход из Сирии
США никогда не согласятся на ослабление санкций в отношении Тегерана в обмен на уход его сил из Сирии, заявил в интервью РИА Новости и газете "Коммерсант" специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.
Обновлено в 04:09
Политика
В ФСО назвали причину появления военных вертолетов над Кремлем
Представители Федеральной службы охраны назвали причину появления военных вертолетов в небе над Кремлем, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:10
Политика
Захарова «насладилась» новыми видеозаписями с Петровым и Бошировым
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «насладилась» новыми видео, обнародованным накануне Скотленд-Ярдом.
Обновлено в 04:10
Политика
Браудер просит Канаду помочь исключить Россию из Интерпола
Канада должна потребовать исключения России из Интерпола, заявил основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер.
Обновлено в 04:03
Политика
Президент Сербии экстренно созвал Совет нацбезопасности
Президент Сербии Александр Вучич экстренно созвал заседание Совета национальной безопасности после задержания четверых сербов в городе Косовска-Митровица.
Обновлено в 04:06
Политика
Порошенко не назвал сроки вступления в НАТО
Президент Украины Петр Порошенко назвал очень амбициозной и непростой задачей вступление страны в НАТО и не стал прогнозировать сроков.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
«Защитный зонт» России спутал планы Израиля, признал аналитик Haaretz
Обновлено в 04:02
Политика
Помпео пообещал не пропустить караван мигрантов в США
США не допустят на свою территорию караван мигрантов, который сейчас находится на американо-мексиканской границе.
Обновлено в 03:40
Политика
Росатом выполнил гособоронзаказ на 100% в этом году
Госкорпорация "Росатом" выполнила гособоронзаказ на 100% в этом году, выполнение предприятиями ОПК несколько лет держится на уровне 97-98%.
Обновлено в 04:12
Политика
Каждый третий россиянин ощутил усиление социальной несправедливости
Каждый третий россиянин считает, что политика властей препятствует укреплению социальной справедливости в обществе.
Обновлено в 04:03
Политика
Премьеры Испании и Великобритании не согласовали позицию по «Брекситу»
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что по итогам переговоров с британским премьером Терезой Мэй позиции двух стран по поводу выхода Великобритании из ЕС все еще отличаются.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие
Японский военный корабль потерял часть боезапаса в море
Японский сторожевой корабль «Тикума» потерял часть боезапаса у берегов острова Куме в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 03:31
Политика
WSJ: США убеждают союзников отказаться от оборудования из Китая
Америка опасается слежки Правительство США обратилось к странам-союзникам с просьбой избегать телекоммуникационное оборудование от компании Huawei Technologies, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 03:10