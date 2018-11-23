Политика

Посол Украины ответил на требование Германии закрыть сайт «Миротворец»
Газета.Ru
01:38

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил на требование немецкого МИДа закрыть сайт "Миротворец". По его словам, этот проект является частной инициативой, и украинские власти "не несут за него ответственность".
Газета.Ru01:38

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Посол Украины рассказал ФРГ, почему Киев не может закрыть «Миротворец»

Национальная служба новостей01:02

Посол Украины ответил на требование Германии закрыть сайт «Миротворец»

Газета.Ru01:38

Посол Украины ответил Берлину на требование закрыть сайт «Миротворец»

РБКвчера в 23:31

Украина ответила на требование Германии закрыть сайт «Миротворец»

URA.Ruвчера в 22:49

Посол Украины ответил на требование Германии закрыть сайт «Миротворец»

ФАНвчера в 22:31

Посол Украины ответил на требование МИД ФРГ закрыть сайт «Миротворец»

РИА Новостивчера в 21:06

Украинский посол ответил на требование МИД ФРГ закрыть «Миротворец»

RT на русскомвчера в 12:01
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 04:15, Ашберн
Армия и оружие

СК опубликовал видео с места гибели военных России в Сирии

Обновлено в 04:07
Политика

Россия ответила на все вопросы США по выполнению ДРСМД

Россия не вносит изменений в свою военную доктрину в связи с намерениями США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 03:58
Политика

США не ослабят санкции против Ирана в обмен на его уход из Сирии

США никогда не согласятся на ослабление санкций в отношении Тегерана в обмен на уход его сил из Сирии, заявил в интервью РИА Новости и газете "Коммерсант" специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.
Обновлено в 04:09
Политика

В ФСО назвали причину появления военных вертолетов над Кремлем

Представители Федеральной службы охраны назвали причину появления военных вертолетов в небе над Кремлем, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:10
Политика

Захарова «насладилась» новыми видеозаписями с Петровым и Бошировым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «насладилась» новыми видео, обнародованным накануне Скотленд-Ярдом.
Обновлено в 04:10
Политика

Браудер просит Канаду помочь исключить Россию из Интерпола

Канада должна потребовать исключения России из Интерпола, заявил основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер.
Обновлено в 04:03
Политика

Президент Сербии экстренно созвал Совет нацбезопасности

Президент Сербии Александр Вучич экстренно созвал заседание Совета национальной безопасности после задержания четверых сербов в городе Косовска-Митровица.
Обновлено в 04:06
Политика

Порошенко не назвал сроки вступления в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко назвал очень амбициозной и непростой задачей вступление страны в НАТО и не стал прогнозировать сроков.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие

«Защитный зонт» России спутал планы Израиля, признал аналитик Haaretz

Обновлено в 04:02
Политика

Помпео пообещал не пропустить караван мигрантов в США

США не допустят на свою территорию караван мигрантов, который сейчас находится на американо-мексиканской границе.
Обновлено в 03:40
Политика

Росатом выполнил гособоронзаказ на 100% в этом году

Госкорпорация "Росатом" выполнила гособоронзаказ на 100% в этом году, выполнение предприятиями ОПК несколько лет держится на уровне 97-98%.
Обновлено в 04:12
Политика

Каждый третий россиянин ощутил усиление социальной несправедливости

Каждый третий россиянин считает, что политика властей препятствует укреплению социальной справедливости в обществе.
Обновлено в 04:03
Политика

Премьеры Испании и Великобритании не согласовали позицию по «Брекситу»

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что по итогам переговоров с британским премьером Терезой Мэй позиции двух стран по поводу выхода Великобритании из ЕС все еще отличаются.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие

Японский военный корабль потерял часть боезапаса в море

Японский сторожевой корабль «Тикума» потерял часть боезапаса у берегов острова Куме в Восточно-Китайском море.
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WSJ: США убеждают союзников отказаться от оборудования из Китая

Америка опасается слежки Правительство США обратилось к странам-союзникам с просьбой избегать телекоммуникационное оборудование от компании Huawei Technologies, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 03:10
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Миротворец
Открытый в 2014 году украинский сайт, созданный по инициативе Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. Сайт позицирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Сайт содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путём и средствами разведки по открытым источникам и опубликованную без согласия тех людей, чьи данные опубликованы, и которых авторы называют сепаратистами или «агентами Кремля». После того, как на сайте опубликовали личные данные, включая адрес, Олеся Бузины и Олега Калашникова, а вскоре их убили, сайт получил большую известность...
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