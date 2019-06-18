Политика

Посол Украины обвинил политиков ФРГ в предательствеГазета.Ru вчера в 23:41

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве" украинского народа. Об этом сообщает Neue Osnabrucker Zeitung.
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Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в «предательстве»

РИА Новостивчера в 21:48

Украинский посол обвинил немецких политиков в «предательстве»

Life.ruвчера в 23:40

Украинский посол обвинил в «предательстве» политиков Германии

News.ruвчера в 23:16

Посол Украины обвинил депутатов ФРГ в «предательстве» из-за России

RT на русскомвчера в 23:45

Украинский посол обвинил немецких политиков в «предательстве»

ТК Звездавчера в 22:39

Посол Украины в Германии назвал немецких политиков «пособниками» Кремля

Московский Комсомолецвчера в 22:19

Посол Украины обвинил политиков ФРГ в предательстве

Газета.Ruвчера в 23:41
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:42, Вашингтон
Космос

Эксперт рассказал о цене на полет в космос на корабле Boeing для туристов

Ранее сообщалось, что Space Adventures начала сбор заявок от желающих полететь на МКС на кораблях Starliner американской компании Boeing.
Обновлено вчера в 18:07
Политика

Зеленский придумал фразу для первой встречи с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский на своей первой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сказал бы ему, что Крым и Донбасс являются частью Украины.
Обновлено вчера в 22:14
Армия и оружие

Под Мурманском нашли останки немецкого солдата

«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия

В Сети появилось видео стрельбы на чемпионском параде «Торонто»

Обновлено вчера в 18:40
Общество

Козерога может подвести дипломатичность, а день Льва обещает быть загруженным и суетливым. Гороскоп на 18 июня

Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Овна в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним.
Обновлено вчера в 19:15
Армия и оружие

В бою с террористами в Латакии погибли семь сирийских военных

В бою с бандой террористов из экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) на севере провинции Латакия в понедельник, 17 июня, погибли не менее семи сирийских военнослужащих, сообщает портал «Аль-Масдар».
Обновлено вчера в 15:11
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия

Сотрудники МВД вернули старинные иконы храму

Кража в храме Смоленской иконы Божией Матери (село Кривцы Раменского района Подмосковья) была совершена в ночь с 29 на 30 января 2019 года.
Обновлено вчера в 18:38
Культура

Азиза заявила, что Тальков хотел свести ее с криминальным авторитетом

Певица Азиза почти 30 лет назад пережила трагедию. Тогда 6 октября 1991 год перед выходом на сцену был убит кумир 90-х певец Игорь Тальков.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено вчера в 16:18
Общество

Недостаточно бедных россиян лишат господдержки

Граждан России, имеющих свободную жилплощадь или даже огород, могут лишить государственных пособий.
Обновлено вчера в 08:21
Экономика

«Технологии тепличного роста» добрались до Ханты-Мансийского автономного округа

«Технологии тепличного роста» добрались до Ханты-Мансийского автономного округа Производитель томатов и огурцов «Технологии тепличного роста» (ТТР) планирует в 2021 году запустить комплекс площадью 7 га в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).
Обновлено вчера в 18:38
Армия и оружие

В ООН узнали о планах США по авиаудару по объекту в Иране

Идею нанесения ударов с воздуха по объекту в Иране, связанному с ядерной программой, обсуждают в администрации США.
Обновлено вчера в 17:06
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Общество

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в столице на 18 июня

На территории Москвы и Подмосковья на вторник, 18 июня, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с риском возникновения пожаров.
Обновлено вчера в 05:26
Происшествия

Власти передадут бизнесмену брошенный цыганами в Чемодановке скот

Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено вчера в 11:49
Авто

Названы самые капризные современные двигатели

Обновлено вчера в 08:36
Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено вчера в 11:51
Музыка

У лидера группы Megadeth обнаружили рак горла

Гитарист и вокалист американской трэш-метал-группы Megadeth Дэйв Мастейн написал в своем Facebook о том, что у него диагностировали рак горла.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

Запаниковавшие пассажиры отказались вылететь из Новосибирска в Таиланд

В новосибирском аэропорту «Толмачёво» накануне вечером, 17 июня, из-за паники пассажиров был задержан вылет рейса в Таиланд.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие

Польский корабль получил пробоину на учениях в Балтийском море

Польский десантный корабль Gniezno получил пробоину во время учений в Балтийском море у побережья Литвы.
Обновлено вчера в 11:00
Кино

Роберт Дауни-младший предложил превратить Железного человека в женщину

Актер Роберт Дауни-младший, исполнитель роли Железного человека в фильма Marvel, предложил сделать супергероя женщиной.
Обновлено вчера в 22:18
Космос

Названы места, где можно увидеть полное солнечное затмение

Полное солнечное затмение, которое произойдет 2 июля, можно будет наблюдать в южной части Тихого океана, Чили и Аргентине.
Обновлено вчера в 03:42
Шоу-бизнес

Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи

Сайт Starhit сообщает о том, что Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи.
Обновлено вчера в 02:36
Происшествия

Boeing остался без заказов на авиасалоне в Ле-Бурже

Обновлено вчера в 23:29
Политика

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено 16 июня в 15:17
Происшествия

В Китае произошло мощное землетрясение

По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 21:09
Авто

Porsche представила новые 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4 2020

Новые Porsche 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4 расположились на вершине модельного ряда 718, а под капотом машин установлен недавно разработанный силовой агрегат объемом 4,0 литра с 6 цилиндрами без наддува мощностью 414 л.с. и 310 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 23:35
Политика

Зеленский заявил о неготовности к диалогу с Донецком и Луганском

Владимир Зеленский, являющийся президентом Украины, в ходе встречи с Эммануэлем Макроном, который является президентом Франции, заявил о том, что правительство Украины не готово на прямые переговоры с Луганском и Донецком, но готовы общаться в «минском» формате на тему прекращения ведения огня, сообщают «РИА новости».
Обновлено вчера в 17:50
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