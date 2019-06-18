Политика
Посол Украины обвинил политиков ФРГ в предательствеГазета.Ru вчера в 23:41
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве" украинского народа. Об этом сообщает Neue Osnabrucker Zeitung.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Посол Украины в Германии назвал немецких политиков «пособниками» Кремля
Московский Комсомолецвчера в 22:19
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:42, Вашингтон
Космос
Эксперт рассказал о цене на полет в космос на корабле Boeing для туристов
Ранее сообщалось, что Space Adventures начала сбор заявок от желающих полететь на МКС на кораблях Starliner американской компании Boeing.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Зеленский придумал фразу для первой встречи с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский на своей первой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сказал бы ему, что Крым и Донбасс являются частью Украины.
Обновлено вчера в 22:14
Армия и оружие
Под Мурманском нашли останки немецкого солдата
«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
В Сети появилось видео стрельбы на чемпионском параде «Торонто»
Обновлено вчера в 18:40
Общество
Козерога может подвести дипломатичность, а день Льва обещает быть загруженным и суетливым. Гороскоп на 18 июня
Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Овна в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним.
Обновлено вчера в 19:15
Армия и оружие
В бою с террористами в Латакии погибли семь сирийских военных
В бою с бандой террористов из экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) на севере провинции Латакия в понедельник, 17 июня, погибли не менее семи сирийских военнослужащих, сообщает портал «Аль-Масдар».
Обновлено вчера в 15:11
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Сотрудники МВД вернули старинные иконы храму
Кража в храме Смоленской иконы Божией Матери (село Кривцы Раменского района Подмосковья) была совершена в ночь с 29 на 30 января 2019 года.
Обновлено вчера в 18:38
Культура
Азиза заявила, что Тальков хотел свести ее с криминальным авторитетом
Певица Азиза почти 30 лет назад пережила трагедию. Тогда 6 октября 1991 год перед выходом на сцену был убит кумир 90-х певец Игорь Тальков.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено вчера в 16:18
Общество
Недостаточно бедных россиян лишат господдержки
Граждан России, имеющих свободную жилплощадь или даже огород, могут лишить государственных пособий.
Обновлено вчера в 08:21
Экономика
«Технологии тепличного роста» добрались до Ханты-Мансийского автономного округа
«Технологии тепличного роста» добрались до Ханты-Мансийского автономного округа Производитель томатов и огурцов «Технологии тепличного роста» (ТТР) планирует в 2021 году запустить комплекс площадью 7 га в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).
Обновлено вчера в 18:38
Армия и оружие
В ООН узнали о планах США по авиаудару по объекту в Иране
Идею нанесения ударов с воздуха по объекту в Иране, связанному с ядерной программой, обсуждают в администрации США.
Обновлено вчера в 17:06
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в столице на 18 июня
На территории Москвы и Подмосковья на вторник, 18 июня, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с риском возникновения пожаров.
Обновлено вчера в 05:26
Происшествия
Власти передадут бизнесмену брошенный цыганами в Чемодановке скот
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено вчера в 11:49
Авто
Названы самые капризные современные двигатели
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено вчера в 11:51
Музыка
У лидера группы Megadeth обнаружили рак горла
Гитарист и вокалист американской трэш-метал-группы Megadeth Дэйв Мастейн написал в своем Facebook о том, что у него диагностировали рак горла.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
Запаниковавшие пассажиры отказались вылететь из Новосибирска в Таиланд
В новосибирском аэропорту «Толмачёво» накануне вечером, 17 июня, из-за паники пассажиров был задержан вылет рейса в Таиланд.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
Польский корабль получил пробоину на учениях в Балтийском море
Польский десантный корабль Gniezno получил пробоину во время учений в Балтийском море у побережья Литвы.
Обновлено вчера в 11:00
Кино
Роберт Дауни-младший предложил превратить Железного человека в женщину
Актер Роберт Дауни-младший, исполнитель роли Железного человека в фильма Marvel, предложил сделать супергероя женщиной.
Обновлено вчера в 22:18
Космос
Названы места, где можно увидеть полное солнечное затмение
Полное солнечное затмение, которое произойдет 2 июля, можно будет наблюдать в южной части Тихого океана, Чили и Аргентине.
Обновлено вчера в 03:42
Шоу-бизнес
Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи
Сайт Starhit сообщает о том, что Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи.
Обновлено вчера в 02:36
Происшествия
Boeing остался без заказов на авиасалоне в Ле-Бурже
Обновлено вчера в 23:29
Политика
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено 16 июня в 15:17
Происшествия
В Китае произошло мощное землетрясение
По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 21:09
Авто
Porsche представила новые 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4 2020
Новые Porsche 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4 расположились на вершине модельного ряда 718, а под капотом машин установлен недавно разработанный силовой агрегат объемом 4,0 литра с 6 цилиндрами без наддува мощностью 414 л.с. и 310 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Зеленский заявил о неготовности к диалогу с Донецком и Луганском
Владимир Зеленский, являющийся президентом Украины, в ходе встречи с Эммануэлем Макроном, который является президентом Франции, заявил о том, что правительство Украины не готово на прямые переговоры с Луганском и Донецком, но готовы общаться в «минском» формате на тему прекращения ведения огня, сообщают «РИА новости».
Обновлено вчера в 17:50