Армия и оружие
Посол Сирии в России заявил о последнем этапе войны с террористамиRT на русском 02:36
Посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что в стране наступает последний этап войны с террористами.
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с чего всё началось
В Сирии наступает последний этап войны с террористами, заявил посол арабской республики в России Рияд Хаддад на проходящей в Уфе Х международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. По его словам, боевики бегут в другие страны, что может спровоцировать волну терактов.РИА Новости01:56
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