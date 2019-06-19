Армия и оружие

Посол Сирии в России заявил о последнем этапе войны с террористамиRT на русском 02:36

Посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что в стране наступает последний этап войны с террористами.
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В Сирии наступает последний этап войны с боевиками, заявил посол в России

В Сирии наступает последний этап войны с террористами, заявил посол арабской республики в России Рияд Хаддад на проходящей в Уфе Х международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. По его словам, боевики бегут в другие страны, что может спровоцировать волну терактов.
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Посол Сирии в России анонсировал «последний этап войны»

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Посол Сирии в России заявил о последнем этапе войны с террористами

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Посол Сирии в РФ анонсировал последний этап войны с террористами в САР

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В Сирии наступает последний этап войны с боевиками, заявил посол в России

РИА Новости01:56
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 04:04, Вашингтон
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ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными

Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
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Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56
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Мишель Платини освобожден из-под стражи после допроса

Бывший президент УЕФА и легенда мирового футбола Мишель Платини был освобожден из-под стражи после допроса о возможных махинациях при голосовании за страну-хозяйку чемпионата мира - 2022.
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Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали

Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.
Обновлено в 00:38
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

Обновлено в 00:58
Армия и оружие

В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
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В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ

Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
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Политика

К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов

К прямой линии с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов, сообщает телеканал "Россия-24".
Обновлено в 03:13
Футбол

«Ростов» презентовал новую форму на следующий сезон

Пресс-служба "Ростова" презентовала новую форму на следующий сезон.
Обновлено в 03:04
Общество

Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями

Внутри территории оба дома соединены дорожкой, свидетельствующей о том, что соседи запросто ходят друг к другу в гости.
Обновлено в 03:47
Наука

Ученые назвали продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин

Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.
Обновлено в 01:07
Происшествия

В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:33
Наука

Фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

В мире зафиксирован первый случай смерти пациента после фекальной трансплантации.
Обновлено 17 июня в 03:20
Экономика

Импорт молока в Россию достиг пятилетнего максимума

Импорт молочных продуктов в Россию в январе-апреле 2019 года достиг 2,25 миллиона тонн, что на 23 процента выше аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 03:57
Политика

Власти Чечни в ромашки не играют – Даудов о пограничном вопросе

Обновлено вчера в 12:28
Футбол

Моуринью: вижу себя скорее в сборной, чем в клубе

Португальский тренер Жозе Моуринью признался, что хотел бы возглавить национальную команду.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия

В Японии число пострадавших при землетрясении возросло до 21

В Японии число пострадавших в результате последствий землетрясения, по последним данным, возросло до 21. Об этом информирует телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

В Совбезе рассказали о новой форме терроризма

Обновлено в 03:03
Общество

Сочинский дельфинарий оштрафовали за отлов косаток

Обновлено в 01:25
Футбол

Неймар объявил президент «ПСЖ», что больше не хочет играть за клуб

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар сказал президенту клуба Аль-Хелафи о своем желании покинуть команду в летнее трансферное окно и вернуться в «Барселону».
Обновлено в 04:00
Происшествия

За что в Лондоне жестоко убили 34-летнего россиянина

В Лондоне в результате нападения неизвестных скончался 34-летний россиянин Глеб Жебровский, также известный под именем Глеб Стальной.
Обновлено в 02:44
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«Спартак» поздравил Айртона с днем рождения

Обновлено в 01:20
Общество

СМИ сообщили о подготовке школьных анкет с данными о соцсетях

Минпросвещения и Министерство цифрового развития подготовили проект приказа, утверждающего создание цифровой образовательной среды (ЦОС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:59
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В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать напитки в жару

Определить, какой из напитков натуральный квас помогут несколько "примет".
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Срочно: ВСУ зажигательными снарядами обстреляли населенный пункт в ДНР

За сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 50 боеприпасов. Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ ночью обстреляли КПП «Октябрь» на юге ДНР.
Обновлено вчера в 11:23
Музыка

Алла Пугачева даст концерт в Минске

Стоит отметить, что сольный концерт певица даст практически после десятилетнего перерыва.
Обновлено вчера в 13:08
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено вчера в 12:18
Происшествия

Все цыгане уехали из Чемодановки

Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
Обновлено 17 июня в 14:22
Происшествия

Во Владивостоке локализовали пожар в пятиэтажке

Пожарные остановили распространение огня на крыше пятиэтажки во Владивостоке на площади 300 "квадратов", пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Приморскому краю.
Обновлено в 02:32
Экономика

В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями

В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.
Обновлено вчера в 14:57
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