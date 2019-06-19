Посол Сирии в России заявил о последнем этапе войны с террористамиRT на русском 02:36

В Сирии наступает последний этап войны с террористами, заявил посол арабской республики в России Рияд Хаддад на проходящей в Уфе Х международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. По его словам, боевики бегут в другие страны, что может спровоцировать волну терактов.

с чего всё началось

Посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что в стране наступает последний этап войны с террористами.

Посол Сирии в России заявил о последнем этапе войны с террористами

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