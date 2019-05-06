Политика

Посол США завершит работу в КиевеLenta.ru 15:16

Вашингтон отзовет своего посла на Украине Мари Йованович. Об этом сообщает издание Zn.ua со ссылкой на американские дипломатические источники. Отмечается, что Йованович завершит работу 20 мая.
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СМИ: США отзывают посла на Украине Мари Йованович

Коммерсантъ16:41

СМИ сообщили об отзыве с должности посла США на Украине

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США отзывают посла из Киева

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Российская газета13:57

СМИ: посол США на Украине завершает работу в Киеве

ТАСС13:35

Соединённые штаты решили отозвать своего посла на Украине

Эхо Москвы16:00

СМИ: посол США на Украине Йованович прекратит работу 20 мая

Московский Комсомолец12:16
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Политика

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Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
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С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
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Воспоминаниями о погибшем герое-бортпроводнике поделились его друзья

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Лавров оценил возможность военной интервенции в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Венесуэле ни в каких вариантах не наблюдается возможности военной интервенции.
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В Москве проверяют около 40 объектов после сообщений о минировании

Около 40 объектов с массовым пребыванием людей проверяют в Москве правоохранители после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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За первые четыре месяца этого года Петр Порошенко заработал около 12,4 миллиона долларов, следует из декларации главы государства, опубликованной в электронном реестре.
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Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре

Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Транспорт

Водителям посоветовали не ездить в центр Москвы

В ЦОДД посоветовали столичным автомобилистам воздержаться от поездок в центр Москвы 7 мая. Об этом сообщается в твиттере организации.
Обновлено в 09:59
Происшествия

В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

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Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес

Владимир Пресняков оправдался за свое отсутствие на юбилее Пугачевой

Поклонники Пугачевой и журналисты обратили внимание, однако, что на юбилейном концерте отсутствовал близкий друг семьи и фактически родственник Аллы Борисовны Владимир Пресняков.
Обновлено в 08:40
Кино

Детишки против пришельцев в трейлере фильма «Рубеж мира» от Netflix

Обновлено в 12:00
Политика

Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму

Депутат Верховной Рады Украины Нестор Шуфрич на майские праздники отдохнул с женой в Крыму.
Обновлено в 13:54
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Манчестер Сити — Лестер 1:0

Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "Лестер Сити" на центральный матч 37-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:47
Религия

Радоница в этом году выпала на 7 мая

Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено в 13:56
Футбол

Бакайоко отказался выйти на замену и оскорбил Гаттузо

Между главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо и полузащитником Тьемуэ Бакайоко произошёл конфликт во время матча 35-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (2:1), сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 16:32
Происшествия

На Украине грузовик с туристами упал в реку с 40-метровой высоты

Грузовой автомобиль рухнул с 40-метрового обрыва в реку Черный Черемош в Ивано-Франковской области.
Обновлено в 07:43
Происшествия

«Аэрофлот» выплатит компенсации всем пассажирам сгоревшего SSJ-100

Компания «Аэрофлот» выплатит компенсации всем пассажирам и семьям погибших в катастрофе самолёта Superjet-100 в аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 12:29
Общество

Бренд «Шереметьево» принесли в жертву для спасения «Аэрофлота»

После страшной трагедии, произошедшей в столичном аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 и унесшей как минимум 41 жизнь, в официальном аккаунте авиакомпании под постом, в котором говорится, что «Аэрофлот скорбит по жертвам катастрофы», появились весьма интересные комментарии.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево самолёта рассказал об авиакатастрофе

Командир SSJ-100 Денис Евдокимов рассказал "Комсомольской правде" о том, что произошло в воздухе над Москвой накануне и как проходила эвакуация после приземления и возгорания.
Обновлено в 01:15
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Футбол

Сборная России сыграет против Казахстана в Калининграде

Отборочный матч к чемпионату Европы-2020 между Россией и Казахстаном пройдет 9 сентября в Калининграде.
Обновлено в 11:37
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
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Американский дипломат, Посол США на Украине. Главный заместитель помощника госсекретаря в Бюро по европейским и азиатским делам. Посол США в Армении и Киргизии.
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