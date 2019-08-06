Отмечается, что американский посол в России оставит свою должность 3 октября. Заявление об отставке Джон Хантсман подал президенту США Дональду Трампу. В нем политик отмечает, что собирается с женой вернуться в Америку, чтобы восстановить связь с семьей и родным домом.

Посол США в России подал в отставку

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