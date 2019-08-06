Политика
Посол США в России подал в отставкуВести.Ru 11:39
Отмечается, что американский посол в России оставит свою должность 3 октября. Заявление об отставке Джон Хантсман подал президенту США Дональду Трампу. В нем политик отмечает, что собирается с женой вернуться в Америку, чтобы восстановить связь с семьей и родным домом.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 12:13, Вашингтон
Происшествия
Скелет человека нашли в канализации детского сада в Москве
В канализационном коллекторе в детском саду на востоке Москвы нашли человеческий скелет.
Обновлено в 10:56
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Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
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Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
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Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
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В девяти регионах РФ работают менее 20 врачей-онкологов
Число врачей-онкологов в государственных клиниках девяти российских регионов не превышает двадцати.
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Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
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Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
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Жена Никиты Белых подала на развод
Как рассказала Екатерина в комментарии радиостанции Business FM, она не хочет, чтобы ее правозащитная деятельность как-то сказалась на судьбе Никиты Белых в заключении.
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Экономика
Авиабилеты за рубеж в среду подорожают на 2%
Курс евро для продажи международных авиабилетов обновляются каждую неделю по средам, он вычисляется по курсу евро ЦБ России на вторник, округленному до 50 копеек в большую сторону.
Обновлено в 11:33
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Путин: «Сириус» создал все условия развития талантов всех детей
Центру «Сириус» удалось создать равные возможности и условия для обучения и развития таланта детей со всей России.
Обновлено в 08:30
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Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон
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Пушков оценил слова генсека НАТО о Крыме
Ранее Столтенберг заявил, что возвращение Крыма в состав России стало возможным из-за усиленной конкуренции между "великими державами".
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Наука
Астрофизики выяснили, как найти следы «теплой» темной материи
Сегодня почти все ученые уверены в существовании темной материи, однако ее свойства, помимо ее очевидного гравитационного влияния на галактики и скопления галактик, остаются загадкой и предметом споров среди астрофизиков и космологов.
Обновлено в 04:30
Кино
«Мумий Тролль» записал саундтрек к японскому аниме «Гандам»
Группа «Мумий Тролль» записала специальную версию песни «Космический десантник» для аниме «Мобильный воин Гандам: Нарратив».
Обновлено в 11:09
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Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день
В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.
Обновлено в 08:19
Политика
ОИК повторно отказал Митрохину в регистрации на выборы в Мосгордуму
Окружной избирком повторно отказал члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, написал политик в микроблоге Twitter.
Обновлено в 12:02
Политика
Генпрокуратура Украины ищет «воров» в окружении Порошенко
На Украине под подозрением оказались бывший замглавы администрации экс-президента страны Петра Порошенко Борис Филатов и экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
Принадлежавший Полу Аллену МиГ-29 выставлен на торги в США
В США выставлен на продажу один из экземпляров истребителя МиГ-29, находящихся в частных руках, сообщает «Военное обозрение».
Обновлено в 11:44
Происшествия
Самолет при взлете сбил фонари в Домодедово
Самолет авиакомпании «Глобус» (дочерняя компания S7) сбил фонари на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Минобороны заказало первую партию истребителей «Супер Сухой»
Минобороны заказало у производителей первую партию обновленных истребителей Су-30СМ1 — «Супер Сухой».
Обновлено в 06:16
Финансы
Доллар и евро подешевели почти на рубль
Не устоял и рубль: вечером курс доллара обновил максимум за три месяца – 65,61 руб.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
ВВС Польши могут полностью отказаться от эксплуатации МиГ-29
Польские Военно-воздушные силы, вероятней всего, полностью откажутся от эксплуатации советских МиГ-29, что в итоге приведет к нехватке боевых самолетов для выполнения всех миссий.
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Политика
МИД вручил послу Японии ноту протеста из-за нарушений на Южных Курилах
Министерство иностранных дел России вручило послу Японии Тоёхисе Кодзуки ноту с выражением решительного протеста после нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.
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Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским
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«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму
«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
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Анджелина Джоли прощается со старшим сыном
Старший сын актрисы — Мэддокс — надолго уезжает из дома, ведь он решил отправиться за океан, чтобы учиться в университете в Южной Корее.
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«Дерби Каунти» объявил о переходе Руни
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Музыка
Скончался автор песни «Снег кружится» композитор Сергей Березин
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Происшествия
СКР возбудил уголовное дело из-за взрывов на складе под Ачинском
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и опасными предметами) после взрывов и последовавшего пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, говорится в сообщении на сайте СКР.
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