Политика

Посол США в России подал в отставкуВести.Ru 11:39

Отмечается, что американский посол в России оставит свою должность 3 октября. Заявление об отставке Джон Хантсман подал президенту США Дональду Трампу. В нем политик отмечает, что собирается с женой вернуться в Америку, чтобы восстановить связь с семьей и родным домом.
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СМИ сообщили об отставке посла США в России

РИА Новости12:06

Посол США в РФ Хантсман подал заявление об отставке

Газета.Ru11:43

СМИ: посол США в России подал в отставку

ТАСС11:56

Посол США в России Хантсман ушел в отставку

Коммерсантъ11:55

Посол США в России Джон Хантсман подал в отставку

Дождь11:47

Посол США в России Джон Хантсман подал Дональду Трампу заявление об отставке

Эхо Москвы12:03

СМИ опубликовали заявление посла США в России об отставке

РБК11:36
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 12:13, Вашингтон
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