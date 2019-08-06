Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставкуКоммерсантъ 11:55
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill. По информации изданий, дипломат возвращается домой в Юту, где примет участие в борьбе за пост губернатора штата.
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с чего всё началось
В свою очередь газета The Salt Lake Tribune отмечает, что Хантсман, который в 2005-2009 годах занимал пост губернатора штата Юта, по разным данным, собирается вновь бороться за пост губернатора этого штата.Интерфакс11:43
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