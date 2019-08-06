с чего всё началось

Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill. По информации изданий, дипломат возвращается домой в Юту, где примет участие в борьбе за пост губернатора штата.

Посол США в России Хантсман подал в отставку

Политика Луценко рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о статусе экс-главы государства Петра Порошенко в уголовных делах, где он фигурирует.

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Происшествия Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.

Политика Украина надеется на белорусское топливо Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.

Здоровье Британка два года страдала от тошноты из-за чая с молоком 28-летняя жительница Лондона на протяжении двух лет страдала от тошноты и рвоты, не предполагая, что причиной состояния является привычка пить чай с молоком.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.

Политика Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.

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Футбол Новичок «Спартака» Тиль обратился к болельщикам на русском языке Полузащитник Гус Тиль, который недавно перешёл в московский «Спартак» из голландского АЗ, обратился к болельщикам российского клуба на русском языке.

Политика Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Дмитрия Гудкова Центризбирком рассмотрел жалобу оппозиционного политика Дмитрия Гудкова на отказ ему в регистрации на выборы в Мосгордуму.

Футбол «Зенит» обыграл «Барселону» в матче молодежных составов На стадионе «Смена» «Газпром»-Академии «Зенита» состоялся товарищеский матч между молодежными командами «Зенита» и «Барселоны».

Политика Соловьев опроверг слова Коломойского о предложении работать на Украине Российский телеведущий Владимир Соловьев опроверг слова украинского бизнесмена Игоря Коломойского о том, что он предлагал работу журналисту на его телеканале «1+1», сообщает 6 августа РБК.

Транспорт «Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона Лоукостер "Победа" приостанавливает рейсы в Гюмри (Армения) с зимнего сезона. Об этом ТАСС сообщил источник в авиакомпании.

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Шоу-бизнес Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына После смерти сына продюсера рэпера Децла, родители звезды никак не могут наладить отношения с гражданской женой исполнителя, которая сейчас вообще уехала с 14-летним сыном в Крым.

Политика Луценко подаст в отставку после начала работы Рады нового созыва Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке после начала работы Верховной рады нового созыва.

Происшествия Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в Луизиане Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в американском городе Батон-Руж в штате Луизиана, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.