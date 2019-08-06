с чего всё началось

Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune. Он уйдет с занимаемой должности в октябре, отмечает издание.

Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке

Кино Названы лауреаты фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest В Нижнем Новгороде объявили лауреатов II международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest.

Экономика Акции «Уралкалия» выросли на 17% Акции «Уралкалия» выросли почти на 17% с открытия торгов во вторник, 6 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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Политика Центризбирком проигнорировал аргументы оппозиционеров Рабочая группа Центризбиркома (ЦИК) во вторник рекомендовала отклонить жалобу экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации его кандидатом на сентябрьских выборах в Мосгордуму.

Здоровье После пожара в Нотр-Даме у детей выявлен опасный уровень свинца в крови У парижских детей выявлен опасный уровень свинца в крови после того, как в соборе Нотр-Дам произошел пожар, сообщает управление здравоохранения Парижа и региона Иль-де-Франс.

Происшествия Задержан вероятный убийца Михаила Круга Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Экономика Грузия озвучила сумму убытков от потери российских туристов Грузия потеряла в июле 44 миллиона долларов от сокращения потока российских туристов в страну.

Транспорт «Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму «Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.

Экономика Названы самые популярные сладости у россиян В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники.

Политика Соловьев опроверг слова Коломойского о предложении работать на Украине По словам Игоря Коломойского, Соловьев почти согласился на его предложение перейти на украинский телеканал «1+1» в качестве ведущего одной из политических программ.

Политика МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах Россия выразила послу Японии Тоехиса Кодзуки протест из-за нарушений на Южных Курилах, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами.

Экономика Суд отклонил иск управляющего НПФ «Сафмар» к банку «Открытие» на 7,1 млрд руб Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании "УК Управление Инвестициями", управляющей пенсионными средствами НПФ "Сафмар", о взыскании более 7,1 миллиарда рублей с банка "ФК Открытие", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Футбол Александр Егоров: В ворота «Спартака» нужно было назначать пенальти Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу Владислава Безбородова в матче «Спартак» – «Динамо» (0:0) в 4-м туре РПЛ.

Политика Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».

Энергетика Минэнерго США прогнозирует снижение цены на Brent в 2019 году Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США понизило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 году с $66,51 до $66,15 за баррель.

Футбол Лига чемпионов. ПАОК и «Аякс» выдали результативную ничью В Салониках прошел первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПАОКом и "Аяксом".

Экономика Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.

Происшествия Человеческий скелет обнаружили на территории детского сада в Москве Следователи проводят проверку по факту обнаружения на территории детского сада на востоке Москвы человеческого скелета, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по столице.

Армия и оружие В Минобороны рассекретили возможности нового истребителя «Супер Сухой» Модернизированный истребитель "Супер Сухой" оснастили инновационным двигателем, который благодаря увеличенной тяге позволит ему зависать в воздухе, как вертолёт.