Политика
Посол США в России Хантсман подал заявление об отставкеВедомости 12:25
Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune. Он уйдет с занимаемой должности в октябре, отмечает издание.
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с чего всё началось
В свою очередь газета The Salt Lake Tribune отмечает, что Хантсман, который в 2005-2009 годах занимал пост губернатора штата Юта, по разным данным, собирается вновь бороться за пост губернатора этого штата.Интерфакс11:43
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Наука
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Три человека утонули в море в Сочи во время шторма
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Названы лауреаты фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest
В Нижнем Новгороде объявили лауреатов II международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest.
Обновлено в 16:19
Экономика
Акции «Уралкалия» выросли на 17%
Акции «Уралкалия» выросли почти на 17% с открытия торгов во вторник, 6 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Лига чемпионов. «Брюгге» одержал скромную победу над киевским «Динамо»
Бельгийский "Брюгге" выиграл первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов у киевского "Динамо" со счетом 1:0.
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Политика
Центризбирком проигнорировал аргументы оппозиционеров
Рабочая группа Центризбиркома (ЦИК) во вторник рекомендовала отклонить жалобу экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации его кандидатом на сентябрьских выборах в Мосгордуму.
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Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Общество
Юлию Галямину арестовали еще на 15 суток
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Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Экономика
Грузия озвучила сумму убытков от потери российских туристов
Грузия потеряла в июле 44 миллиона долларов от сокращения потока российских туристов в страну.
Обновлено в 14:07
Транспорт
«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму
«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
Обновлено в 05:01
Экономика
Названы самые популярные сладости у россиян
В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники.
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Политика
Соловьев опроверг слова Коломойского о предложении работать на Украине
По словам Игоря Коломойского, Соловьев почти согласился на его предложение перейти на украинский телеканал «1+1» в качестве ведущего одной из политических программ.
Обновлено в 06:26
Политика
МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах
Россия выразила послу Японии Тоехиса Кодзуки протест из-за нарушений на Южных Курилах, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 12:07
Футбол
Молодёжная команда «Зенита» победила «Барселону» U19
Обновлено в 15:36
Экономика
Суд отклонил иск управляющего НПФ «Сафмар» к банку «Открытие» на 7,1 млрд руб
Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании "УК Управление Инвестициями", управляющей пенсионными средствами НПФ "Сафмар", о взыскании более 7,1 миллиарда рублей с банка "ФК Открытие", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Футбол
Александр Егоров: В ворота «Спартака» нужно было назначать пенальти
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу Владислава Безбородова в матче «Спартак» – «Динамо» (0:0) в 4-м туре РПЛ.
Обновлено в 09:07
Политика
Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме
Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено в 08:55
Энергетика
Минэнерго США прогнозирует снижение цены на Brent в 2019 году
Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США понизило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 году с $66,51 до $66,15 за баррель.
Обновлено в 16:00
Футбол
Лига чемпионов. ПАОК и «Аякс» выдали результативную ничью
В Салониках прошел первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПАОКом и "Аяксом".
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Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Человеческий скелет обнаружили на территории детского сада в Москве
Следователи проводят проверку по факту обнаружения на территории детского сада на востоке Москвы человеческого скелета, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по столице.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
В Минобороны рассекретили возможности нового истребителя «Супер Сухой»
Модернизированный истребитель "Супер Сухой" оснастили инновационным двигателем, который благодаря увеличенной тяге позволит ему зависать в воздухе, как вертолёт.
Обновлено в 05:49
Общество
Были названы самые востребованные факультеты МГУ среди абитуриентов
Фактическим лидером среди факультетов стал мехмат, было подано почти четыре тысячи заявлений - огромный конкурс.
Обновлено в 08:04