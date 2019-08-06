с чего всё началось

Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune. Он уйдет с занимаемой должности в октябре, отмечает издание.

Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке

Транспорт В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.

Политика Названы четыре кандидатуры на пост премьера Украины Президентская партия Украины «Слуга народа» рассматривает на должность премьер-министра страны четыре кандидатуры.

Политика На Украине потребовали смены мирового порядка Механизмы, благодаря которым мир существовал после Второй мировой войны, устарели, посетовал политик.

Политика Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.

Политика Порошенко ночью вернулся на Украину Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.

Технологии Российский водородный самолет представят на МАКС-2019 Первый образец разработанного в России экологически чистого и почти бесшумного пилотируемого самолета на водородной тяге покажут на авиасалоне МАКС-2019.

Политика Япония не приняла протест МИД России по вопросу Южных Курил Ранее МИД России вручил японскому послу ноту протеста после нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.

Наука Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Политика В Ливии уничтожили третий за последние недели украинский Ил-76 Новая атака на Ил-76 в Мисрате произошла спустя несколько дней после того, как стало известно, что силы правительства национального единства (ПНЕ) нанесли удары по главной авиабазе Хафтара в Эль-Джуфре, уничтожив два самолета Ил-76, эксплуатируемых чартерными компаниями, зарегистрированными в Украине.

Общество Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.

Политика США: Китай проводит хищническую и расчетливую экономическую политику Военная и экономическая политика, проводимая Китаем, представляет угрозу для норм международного права.

Политика Немецкий детектив может предложить России и Малайзии материалы по делу MH17 Снимки с американских спутников Детектив заявил, что хотел бы привлечь к изучению своих доказательств и другие страны, включая Нидерланды, Украину, Малайзию, Австралию, Германию, Бельгию и США.

Общество Мощный тайфун «Франциско» придет в Приморье 8 августа Согласно прогнозам синоптиков, 8 августа тайфун принесет в Приморье сильные дожди и штормовой ветер.

Авто Volkswagen изменил комплектации VW Touareg для России Российские дилеры начали прием заказов на обновленный Volkswagen Touareg 2020 модельного года.

Авто Опубликованы фото старых «Жигулей» с АКПП от General Motors Напомним, что автомобиль ВАЗ-2103 «Жигули» серийно выпускался на Волжском заводе с 1972 по 1984 годы.

Энергетика Цена на нефть Brent упала ниже $60 Цена на нефть марки Brent снизилась до $59,89 за баррель.

Экономика Власти и бизнес оценили итоги пятилетнего продэмбарго Итоги импортозамещения В России с 2013 года на 60% - до 4,1 млн тонн выросло производство свинины, производство птицы увеличилось в 1,7 раза – до 6,1 млн, сообщили в Минсельхозе.

Политика МИД Франции отреагировал на требование Зеленского о встрече "Следующие встречи в формате Нормандии будут объявлены в подходящее время", - заявили во французском МИД.

Политика Коломойский заявил, что Украине «до задницы» российский газ Украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью РБК рассказал о том, нужен ли Киеву российский газ.

Политика Генпрокурор Луценко рассказал, когда подаст в отставку Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что намерен подать в отставку с должности, после того как Верховная Рада 9-го созыва приступит к работе.