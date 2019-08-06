Политика
Посол США в России Хантсман подал заявление об отставкеВедомости вчера в 12:25
Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune. Он уйдет с занимаемой должности в октябре, отмечает издание.
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с чего всё началось
В свою очередь газета The Salt Lake Tribune отмечает, что Хантсман, который в 2005-2009 годах занимал пост губернатора штата Юта, по разным данным, собирается вновь бороться за пост губернатора этого штата.Интерфаксвчера в 11:43
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что намерен подать в отставку с должности, после того как Верховная Рада 9-го созыва приступит к работе.
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