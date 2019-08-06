Политика
Посол США в России Хантсман подал заявление об отставкеВедомости вчера в 12:25
Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune. Он уйдет с занимаемой должности в октябре, отмечает издание.
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с чего всё началось
В свою очередь газета The Salt Lake Tribune отмечает, что Хантсман, который в 2005-2009 годах занимал пост губернатора штата Юта, по разным данным, собирается вновь бороться за пост губернатора этого штата.Интерфаксвчера в 11:43
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Политика
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Происшествия
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Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
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Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
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Вода из Амура подтопила 330 дачных участков под Хабаровском
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Луценко подаст в отставку после начала работы Рады нового созыва
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке после начала работы Верховной рады нового созыва.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
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Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в среду на трассе в Саратовской области, в результате женщина и двое детей погибли, еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 00:00
Политика
США: Китай проводит хищническую и расчетливую экономическую политику
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Обновлено вчера в 22:16
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Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что мировому сообществу необходима смена миропорядка.
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Футбол
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Победный гол на 30-й минуте забил Бачинский. Ранее мы сообщали о том, что полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа перешел в "Сочи".
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«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
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Происшествия
Появилось видео массовой драки со стрельбой на рынке в Москве
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