с чего всё началось

Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune. Он уйдет с занимаемой должности в октябре, отмечает издание.

Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке

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