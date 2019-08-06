с чего всё началось

Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill. По информации изданий, дипломат возвращается домой в Юту, где примет участие в борьбе за пост губернатора штата.

Посол США в России Хантсман подал в отставку

Недвижимость В России запустили льготную ипотеку для дачников Помимо «деревянной ипотеки», в России регулярно обсуждаются и другие программы льготного кредитования строительства частных домов.

Космос «Роскосмос» вслед за SpaceX снизил цены на запуск малых спутников Компания «Главкосмос пусковые услуги» (входит в «Роскосмос») почти вдвое снизила цены на пуски ряда космических аппаратов и микроспутников на ракетах «Союз-2» в 2020 году.

Интернет Microsoft заявила об атаках со стороны российских хакеров Сегодня Microsoft опубликовала заявление, в котором говорится, что хакеры Fancy Bear, обвиняемые в работе на правительство России, использовали принтеры, устройства, Интернет вещей и другие устройства для проникновения в компьютерные сети.

Музыка Москвичам дадут послушать интеллектуальную музыку На открытой площадке столичного сада «Эрмитаж» состоится фестиваль джазовой музыки.

Политика Мадуро заявил, что покушение на него совершено по приказу Болтона Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что располагает доказательствами того, что покушение на него год назад было совершено по распоряжению советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, но при этом винить самого Дональда Трампа у него оснований нет.

Общество Вода из Амура подтопила 330 дачных участков под Хабаровском Уровень воды в Амуре у Хабаровска за сутки поднялся на 18 см, достигнув 476 см, в зоне подтопления оказались 330 дачных участков на островах у города.

Кино «Король лев» обошел «Т-34» в российском прокате 6 августа сборы «Короля льва» перевалили за 2,275 миллиарда рублей, в то время как касса «Т-34» за все время проката составила 2,273 миллиарда рублей.

Происшествия На Сахалине в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали шесть человек На Сахалине в результате столкновения на 133 километре автомобильной дороги «Южно-Сахалинск-Оха» рейсового автобуса, выполнявшего маршрут «Макаров-Южно-Сахалинск», и грузового автомобиля пострадали шесть человек.

Интернет В Twitter признались в использовании данных пользователей для рекламы В компании Twitter рассказали, что могли использовать личные пользовательские данные для персонифицированной рекламы без разрешения.

Экономика S&P: Новые санкции США не повлияют на кредитоспособность России Аналитики S&P не увидели значительной угрозы кредитоспособности России из-за второго пакета санкций США, введенных в ответ на дело Скрипалей, говорится в отчете рейтингового агентства.

Происшествия Задержан вероятный убийца Михаила Круга Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

Экономика Аукцион по продаже доли РЖД в «Трансконтейнере» пройдет 27 ноября Аукцион по продаже пакета в 50% плюс две акции ПАО "Трансконтейнер" по стартовой цене на уровне 36,2 млрд рублей пройдет 27 ноября 2019 года.

Путешествия Названа самая путешествующая нация Самой часто путешествующей нацией оказались жители Соединенного Королевства.

Здоровье Пожаловался — отобрали костыли. Осужденные колонии под Мурманском заявили о пытках Осужденные расположенной в поселке Мурмаши Мурманской области колонии особого режима направили в «Новую газету» открытое письмо, в котором жалуются на отсутствие медицинской помощи.

Гаджеты Смартфоны Samsung оказались быстрее устройств Huawei и Apple Например, в Норвегии смартфоны Samsung способны развить скорость скачивания до 12 Мбит / с. Huawei не стал лидером ни в одном из перечисленных регионов. iPhone оказался первым в ОАЭ и Тайване – 14,7 и 8,8 Мбит / с.

Политика В США задержали россиянина за контрабанду оружейных деталей в Россию Гражданин России Владимир Кузнецов был арестован по подозрению в незаконной пересылке комплектующих огнестрельного оружия в Россию, говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк.

Экономика Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.

Теннис Павлюченкова обыграла Соболенко на старте турнира в Торонто Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира серии WTA Premier в Торонто.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.