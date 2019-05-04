Политика
Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении РоссииРИА Новости вчера в 18:48
Политика Европы в отношении России "немыслима", заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus. В частности, дипломат в очередной раз озвучил бездоказательные обвинения Запада в адрес Москвы. Он отметил, что несколько десятилетий назад Европа вела бы себя с Россией иначе.
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Абсурдно бы прозвучало, что Европа позволила России оккупировать Крым, сбить самолет, манипулировать выборами и применить химическое оружие, это просто немыслимо! Сегодня мы знаем, что именно так все и произошло.
— Ричард Гренелл, американский посолРИА Новости вчера в 18:48
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«Это немыслимо». Посол США в Германии раскритиковал политику Европы в отношении России
Телеканал 360°вчера в 20:38
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