Абсурдно бы прозвучало, что Европа позволила России оккупировать Крым, сбить самолет, манипулировать выборами и применить химическое оружие, это просто немыслимо! Сегодня мы знаем, что именно так все и произошло.

Политика Европы в отношении России "немыслима", заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus. В частности, дипломат в очередной раз озвучил бездоказательные обвинения Запада в адрес Москвы. Он отметил, что несколько десятилетий назад Европа вела бы себя с Россией иначе.

Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России

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