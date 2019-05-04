Политика

Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении РоссииРИА Новости вчера в 18:48

Политика Европы в отношении России "немыслима", заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus. В частности, дипломат в очередной раз озвучил бездоказательные обвинения Запада в адрес Москвы. Он отметил, что несколько десятилетий назад Европа вела бы себя с Россией иначе.
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Европе указали на вседозволенность Москвы

Lenta.ruвчера в 23:39

Посол США раскритиковал нерешительность Германии в отношении России

Газета.Ruвчера в 22:00

«Это немыслимо». Посол США в Германии раскритиковал политику Европы в отношении России

Телеканал 360°вчера в 20:38

Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении РФ

Известиявчера в 20:44

Посол США в Германии возмутился мягкостью политики Европы по отношению к России

Life.ruвчера в 19:45

Европа позволяет России «немыслимое», заявил посол США в Германии

REGNUMвчера в 19:42

Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России

РИА Новостивчера в 18:48
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Общество

Россияне задолжали за коммуналку более 130 миллиардов рублей

Более крупные долги – от 50 до 100 тысяч рублей фигурировали в 365 тысячах исковых заявлений.
Обновлено вчера в 10:34
Транспорт

В Амстердаме введут полный запрет на автомобили на дизеле и бензине

Городские власти Амстердама приняли решение о полном запрете на въезд в город машин и мотоциклов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году, сообщает газета The Guardian.
Обновлено вчера в 09:10
Экономика

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США

Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Хоккей

«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции впервые за 10 лет

"Каролина Харрикейнз" впервые за десять лет вышла в финал Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:45
Наука

В Китае обнаружили череп человека среднего плейстоцена

Обновлено 01 мая в 04:51
Шоу-бизнес

Никита Пресняков показал жену в домашней обстановке без макияжа

Внук певицы Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков на своей странице в соцсети в разделе Stories в Instagram показал поклонникам свою жену Алену Краснову в домашней обстановке.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено вчера в 13:31
Политика

Глава Бразилии отменил визит в США на фоне протестов в стране

Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил визит в США на фоне протестов в латиноамериканской стране.
Обновлено вчера в 19:45
Баскетбол

«Тенерифе» обыграл «Антверпен» и вышел в финал баскетбольной ЛЧ

В полуфинальном матче Финала четырех баскетбольной Лиги чемпионов встречались «Тенерифе» и «Антверпен».
Обновлено вчера в 17:41
Гаджеты

Huawei Mate 30 Pro выйдет с большим дисплеем

Долго производители не могли перейти за рамки 6 дюймов, теперь же ситуация кардинально изменилась и смартфоны вполне нормально продаются с диагональю даже 6,2 дюйма.
Обновлено вчера в 08:32
Транспорт

В центре Москвы 4 мая ограничат движение транспорта

Обновлено вчера в 19:15
Авто

Три самых необычных машины СССР

Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

Турецкая газета объяснила, почему США боятся российских С-400 в Турции

США опасаются того факта, что с получением российских комплексов ПВО С-400 Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, пишет турецкая газета Türkiye.
Обновлено вчера в 20:19
Космос

Запуск первой частной ракеты в Японии прошел успешно

В Японии с третьей попытки удалось запустить частную ракету MOMO. Она поднялась на высоту 100 км, а затем упала в Тихий океан.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

Обновлено вчера в 15:19
Происшествия

Австралийским пенсионерам по ошибке привезли 20 кг метамфетамина

В Австралии пожилой паре доставили 20 килограммов метамфетамина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:11
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов

Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты, рекомендации размещены на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

Убийца 13 человек в Мексике оказался нефтяником-наркоторговцем

Подозреваемый в организации убийства сразу 13 человек на празднике в мексиканском городе Минатитлан (штат Веракрус), задержанный в пятницу, оказался сотрудником нефтяной компании Pemex, выявлены его связи с наркоторговлей.
Обновлено вчера в 23:05
Политика

Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере

Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика

Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнес

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ввести налоговый вычет за спортивно-оздоровительные услуги, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:45
Авто

Внедорожный Nissan Livina провалился в продажах

Внедорожный компакт-вэн Nissan Livina, вышедший на рынок Индонезии в конце февраля текущего года, оказался провальным.
Обновлено вчера в 22:20
Политика

Партия Мэй проиграла региональные выборы

Консервативная партия Великобритании, возглавляемая премьер-министром Терезой Мэй, проиграла региональные выборы, которые состоялись в Англии и Северной Ирландии 2 мая.
Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие

В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков

Обновлено вчера в 18:47
Происшествия

Стадо оленей заметили на улицах Кемерова

Обновлено вчера в 23:10
Шоу-бизнес

Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 06:59
Армия и оружие

КНДР запустила несколько ракет малой дальности

Северная Корея осуществила испытательный запуск нескольких ракет малой дальности.
Обновлено вчера в 22:01
Футбол

Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дерби

Обновлено вчера в 16:25
Энергетика

Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу

Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.
Обновлено вчера в 19:57
Кино

Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры Престолов»

Актриса Эмилия Кларк рассказала во время шоу Джимми Киммела, какой финал стоит ждать фанатам "Игры Престолов".
Обновлено вчера в 10:24
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Ричард Гренелл
Американский посол
Посол Соединенных Штатов в Германии с 2018.
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