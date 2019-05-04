Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении РоссииРИА Новости вчера в 18:48

Политика Европы в отношении России "немыслима", заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus. В частности, дипломат в очередной раз озвучил бездоказательные обвинения Запада в адрес Москвы. Он отметил, что несколько десятилетий назад Европа вела бы себя с Россией иначе.

Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России

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