Политика
Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении РФИзвестия вчера в 20:44
Посол США в Германии Ричард Гренелл назвал немыслимой политику ЕС в отношении России. В интервью журналу Focus 3 мая дипломат снова обрушился с голословными обвинениями на Москву и заявил, что десятилетия назад европейские страны повели бы себя по-другому в отношении РФ.
Читать в источнике
Оценить52
Абсурдно бы прозвучало, что Европа позволила России оккупировать Крым, сбить самолет, манипулировать выборами и применить химическое оружие, это просто немыслимо! Сегодня мы знаем, что именно так все и произошло.
— Ричард Гренелл, американский посолРИА Новости вчера в 18:48
Подробнее о событии
Показать все источники
«Это немыслимо». Посол США в Германии раскритиковал политику Европы в отношении России
Телеканал 360°вчера в 20:38
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:45, Ашберн
Происшествия
Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге
Обновлено вчера в 08:38
Авто
Гиперкар Lykan HyperSport превратили в полицейский автомобиль
Редкая модель гиперкара Lykan HyperSport с недавнего времени получила исполнение в виде полицейского автомобиля, который в дальнейшем будет выполнять соответствующие задания.
Обновлено в 02:16
Происшествия
СМИ сообщили о гибели участников Stand Up в ДТП на Кубани
Участники общероссийского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева стали жертвой крупной аварии в Белореченском районе Краснодарского края, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 02:33
Общество
Короля Таиланда официально короновали
Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено вчера в 07:01
Армия и оружие
Срочное совещание провели в Южной Корее после пусков КНДР
Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина созвала экстренное совещание после информации об испытании Северной Кореей ракет малой дальности.
Обновлено в 01:47
Хоккей
«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции НХЛ
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом
Обновлено вчера в 15:07
Космос
Разрушение космической капсулы SpaceX может сорвать полет Crew Dragon
Обновлено вчера в 04:04
Происшествия
Полиция установила виновников пожара в иркутском ТЦ Сильвер Молл
Сотрудники полиции серьезно продвинулись в выяснении обстоятельств возгорания кровли ТЦ Сильвер Молл в Иркутске.
Обновлено в 01:43
Футбол
Тальяфико продлил контракт с «Аяксом»
Защитник "Аякса" Николас Тальяфико продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение будет действовать до лета 2022 года.
Обновлено вчера в 22:23
Финансы
Золотовалютные резервы НБ Белоруссии выросли за апрель до $7,6 млрд
Нацбанк сообщил, что в апреле страна выплатила около $220 миллионов по валютным долгам.
Обновлено в 03:20
Политика
Когда украинцы опять станут «братьями» для русских, рассказали в Раде
Украинцы вновь станут "братским народом" для русских тогда, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа
«Некоторое время назад зафиксирован пуск из сектора Газа по израильской территории», — заявили военные.
Обновлено в 03:10
Общество
Власти Индии эвакуируют миллион жителей из-за циклона «Фани»
Около миллиона жителей прибрежных деревень эвакуируют власти Индии из-за наступления циклона "Фани".
Обновлено 02 мая в 15:16
Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков состоится 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков состоится 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 09:13
Политика
Трамп согласился с позицией Путина по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп заявил, что его позиция по Венесуэле, согласуется с мнением президента РФ Владимиры Путина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
Основатель LinguaLeo зарезал сестру
Обновлено вчера в 10:42
Политика
Певцу Григорию Лепсу запретили въезд в Литву
Российскому певцу Григорию Лепсу был запрещён въезд в Литву.
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Порошенко сравнил украинский паспорт с российским
Президент Украины Пётр Порошенко отметил преимущество украинского паспорта перед российским в возможности путешествовать по миру.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Политика
Компания Huawei расширила присутствие в Юго-Восточной Азии
Отмечается, что ранее Huawei заключила подобные соглашения с правительствами ряда стран этого региона, включая Таиланд, Филиппины и Малайзию.
Обновлено в 01:56
Наука
Ученые нашли молекулы анти-CRISPR. Они могут блокировать редактирование генов
Обновлено вчера в 20:16
Транспорт
Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе
Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев
В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Петрозаводске младенца в пакете выбросили с пятого этажа
В Петрозаводске ребенка в полиэтиленовом пакете выкинули с пятого этажа. Об этом местные жители рассказали порталу «Республика».
Обновлено вчера в 17:33
Авто
Назван ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей для дачников
Обновлено в 01:30
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено вчера в 09:08
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 06:59