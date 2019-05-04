Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении РФИзвестия вчера в 20:44

Абсурдно бы прозвучало, что Европа позволила России оккупировать Крым, сбить самолет, манипулировать выборами и применить химическое оружие, это просто немыслимо! Сегодня мы знаем, что именно так все и произошло.

Посол США в Германии Ричард Гренелл назвал немыслимой политику ЕС в отношении России. В интервью журналу Focus 3 мая дипломат снова обрушился с голословными обвинениями на Москву и заявил, что десятилетия назад европейские страны повели бы себя по-другому в отношении РФ.

Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении РФ

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