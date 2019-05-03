Политика
Посол США в Германии напомнил о санкциях из-за «Северного потока-2»РБК 09:34
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus намекнул на санкции, которые Вашингтон может ввести в отношении немецких компаний, принимающих участие в проекте газопровода «Северный поток-2».
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Хоккей
Овечкин прокомментировал драку со Свечниковым
В третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ Овечкин подрался с 19-летним соотечественником из «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 09:21
Политика
Трамп заявил о желании Китая стать членом ядерной сделки США и России
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай хотел бы стать частью возможной ядерной сделки США и России.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру
Организаторы «оппозиционного» первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
Обновлено в 14:21
Политика
В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии
Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
Обновлено в 13:40
Спорт
«Зенит» вновь проиграл «Кузбассу» в финале Суперлиги
Казанский «Зенит» потерпел второе поражение от «Кузбасса» в финальной серии Суперлиги.
Обновлено в 12:42
Спорт
Леонова не надела бы откровенный костюм Медведевой
Обновлено вчера в 23:16
Кино
Эмилия Кларк рассказала о финальных эпизодах «Игры престолов»
Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк на шоу Джимми Киммела рассказала о финальных сериях саги.
Обновлено в 11:25
Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Энергетика
Reuters узнал о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России
«Транснефть» направила в крупнейшие российские нефтекомпании просьбу сократить добычу нефти на 900 000 т до 7 мая.
Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес
Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос и худобой
Нужно сказать, что поклонников удивил не только цвет волос, но и фигура модели.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина открыла пляжный сезон в мини-бикини
«Ура! купальный сезон этого года открыт! в ледяном волшебно красивом Теренском море», — написала Толкалина в профиле.
Обновлено в 04:03
Политика
США ужесточают санкции в отношении ядерной программы Ирана
Белый дом решил усилить односторонние санкции в отношении ядерной программы Ирана, рассказали в пятницу в интервью агентству Bloomberg спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и помощник главы Госдепартамента по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.
Обновлено в 14:51
Экономика
Россияне задолжали за ЖКХ более 130 млрд рублей
По решениям судов сумма взыскания за жилищно-коммунальные услуги составила почти 135 миллиарда рублей.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Реконструктор погиб в Подмосковье после случайного выстрела
«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что погибший взял у знакомого охолощенный пистолет ТТ и случайно выстрелил в себя сам.
Обновлено в 13:44
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Российская и сирийская авиация нанесли массированные удары по боевикам
Российская и сирийская авиации вечером 2 мая нанесли массированные авиаудары по северо-западному региону Сирии.
Обновлено в 10:06
Общество
Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая
Улучшения погоды можно ожидать к 9 мая, сообщили в пятницу ТАСС в центре "Фобос".
Обновлено в 15:04
Армия и оружие
Кедми назвал смехотворным план НАТО по ведению войны с Россией
План НАТО по ведению сухопутной войны с Россией на востоке Европы не выдерживает критики и над ним «нельзя даже смеяться», заявил израильский эксперт экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
Обновлено в 08:17
Спорт
Семеня победила на дистанции 800 м на этапе Бриллиантовой лиги
Южноафриканская бегунья Кастер Семеня победила на дистанции 800 метров на первом этапе Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар).
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода
Ходят слухи, что Мурат потерял бизнес из-за Лорак.
Обновлено в 09:07
Происшествия
В жилом доме в Кургане взорвался газовый баллон
«В микрорайоне Смолино на улице Розы Люксембург после взрыва газового баллона горят три частных жилых дома», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы МЧС России.
Обновлено в 10:29
Экономика
Россия стала лидером по закупкам золота в 2019 году
Основными покупателями золота в этом году WGC называет также Казахстан, Турцию, Индию, Эквадор, Катар и Колумбию.
Обновлено в 05:21
Космос
«Близнец» челябинского метеорита может прилететь на Землю
Обновлено вчера в 05:19
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31