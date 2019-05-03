Политика

Посол США в Германии напомнил о санкциях из-за «Северного потока-2»РБК 09:34

Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus намекнул на санкции, которые Вашингтон может ввести в отношении немецких компаний, принимающих участие в проекте газопровода «Северный поток-2».
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