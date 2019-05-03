Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»RT на русском 04:27
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
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Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
В ЛНР ответили на заявления ВСУ о продвижении с боем под Новозвановкой
Обновлено в 04:31
Происшествия
Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму
В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В центре Петербурга туристка из Китая упала в Неву во время фотосессии
В Петербурге на Стрелке Васильевского острова гражданка Китая упала в Неву во время фотосессии, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Мексике нашли мертвой «Мисс Уругвай-2006»
Обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу нашли мертвой в четверг в одном из отелей Мехико.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
Руководитель Первого канала Константин Эрнст заявил, что итоги шоу будут подвергнуты проверке.
Обновлено в 06:59
Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ
Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.
Обновлено в 04:17
Гаджеты
Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6
Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56
Футбол
Лионеля Месси признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Обновлено в 07:35
Общество
Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии
Белуха с креплением для камеры GoPro, на котором написано «Снаряжение Санкт-Петербурга», не стала покидать прибрежную зону Норвегии.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
«Сразу и не узнать»: Алена Шишкова кардинально сменила цвет волос
Алена Шишкова улетела на Мальдивы и оттуда поделилась с фолловерами новым фото, на котором предстала с другим цветом волос.
Обновлено в 06:51
Спорт
Дисквалифицированного по допинговому делу россиянина уличили во лжи
Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, дисквалифицированный за нарушения антидопинговых правил, был уличен в фальсификации доказательств своей невиновности.
Обновлено в 06:44
Политика
В Киеве признали деградацию экономики Украины
Как отметил Суслов, Украина потеряла практически всю промышленность, кроме ряда предприятий военно-промышленного комплекса, которые выживают только благодаря тому, что власти «бросили все силы в данную сферу».
Обновлено в 03:08
Политика
В Совфеде оценили ответ Климкина на акцию «Бессмертный полк»
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина об украинском ответе на акцию "Бессмертный полк".
Обновлено в 05:22
Политика
В ООН утверждают, что власти Венгрии отказывают мигрантам в питании
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность имеющимися у него сведениями о том, что власти Венгрии отказывают в питании нелегальным мигрантам, ожидающим депортации.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Принц Гарри уедет от Меган Маркл накануне родов
По слухам, Маркл не появлялась на публике уже два месяца, а парковка их загородной резиденции давно закрыта.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Футбол
Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Анжи»
Стали известны стартовые составы красноярского «Енисея» и махачкалинского «Анжи» на матч 27-го тура чемпионата России.
Обновлено в 06:00
Хоккей
НХЛ объяснила, почему спорный гол Панарина был засчитан
Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала объяснение, почему арбитры засчитали гол нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.
Обновлено в 02:11
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами, заявил в интервью порталу Bihus.info предприниматель Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Максим Виторган опубликовал пикантное фото с Глюкозой и Хаинтом
Во время общения был сделан весьма пикантный снимок. На нем Глюкоза запечатлена в компании Ростислава Хаита и Максима Виторгана.
Обновлено в 07:09
Футбол
Мбаппе дисквалифицирован на три игры
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе дисквалифицирован на три матча за грубый фол в финале Кубка Франции против "Ренна".
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Дайнеко попросила подписчиков держать свои советы при себе
Обновлено в 06:02
Общество
На Петербург обрушился снегопад
Обновлено в 06:33
Общество
Глава Татарстана в 2018 году заработал 8,5 млн рублей
Обновлено в 05:54