Политика

Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»RT на русском 04:27

Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
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США напомнили немецким компаниям о санкциях из-за «Северного потока — 2»

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США напомнили о санкциях за «Северный поток-2»

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Эксперт оценил слова посла США о санкциях из-за «Северного потока — 2»

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США вновь перешли к угрозам из-за «Северного потока-2»

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Посол США в Германии снова намекнул на санкции из-за «Северного потока 2»

Интерфакс04:31

Посол США в Германии вновь пригрозил санкциями за «Северный поток - 2»

ТАСС03:46
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:06, Ашберн
Общество

Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая

Улучшения погоды можно ожидать к 9 мая, сообщили в пятницу ТАСС в центре "Фобос".
Обновлено в 15:04
Происшествия

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Обновлено в 08:38
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Власти Крыма назвали Зеленскому условие для посещения своей квартиры

Обновлено в 14:17
Происшествия

Пожар в Орске охватил целую улицу

На месте работает пожарный поезд. СМИ дополняют, что площадь, охваченная огнем составила 700 кв. метров.
Обновлено в 12:24
Политика

Проект постановления об инаугурации Зеленского 19 мая внесен в Раду

Депутат Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского 19 мая, следует из материалов сайта украинского парламента.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес

Сомнений нет: Кира Найтли ждет второго ребенка

Пол второго ребенка пара, известная бережным отношением к своей личной жизни, не раскрывает и о беременности не говорит.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие

Двое палестинцев погибли при израильском авиаударе по сектору Газа

Двое палестинцев погибли в результате израильского авиаудара по сектору Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
Обновлено в 13:44
Энергетика

Россия может сократить добычу нефти на 10%, сообщил Reuters

Агентство Reuters узнало об обращении "Транснефть" российским нефтяным компаниям с просьбой сократить добычу нефти.
Обновлено в 16:08
Происшествия

Реконструктор погиб в Подмосковье после случайного выстрела

«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что погибший взял у знакомого охолощенный пистолет ТТ и случайно выстрелил в себя сам.
Обновлено в 13:44
Спорт

Новая короткая программа Турсынбаевой будет на тему Dance Macabre. Фигуристка предстанет в образе черного ворона

Обновлено в 15:48
Кино

Умер актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в «Звездных войнах»

30 апреля скончался американский актер Питер Мейхью, известный по роли Чубакки в серии фильмов о «Звездных войнах».
Обновлено вчера в 19:14
Шоу-бизнес

Алсу срочно увезла детей за границу после скандала вокруг «Голоса»

Обновлено в 14:30
Музыка

Сергей Лазарев сдал кровь перед «Евровидением»

В этом году на "Евровидении" ввели новое правило — каждый из артистов должен сдать кровь на генетический анализ.
Обновлено 01 мая в 16:25
Происшествия

На Кубани пять человек погибли в ДТП

ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено в 12:49
Происшествия

В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром в сторону моря

Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес

Шеф-редактора проекта «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

Обновлено в 14:32
Происшествия

Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

Обновлено в 15:19
Армия и оружие

Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР

«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.
Обновлено в 08:31
Общество

Россияне задолжали за ЖКХ более 130 млрд рублей

По решениям судов сумма взыскания за жилищно-коммунальные услуги составила почти 135 миллиарда рублей.
Обновлено в 14:01
Политика

Вашингтон может ужесточить «ядерные санкции» против Тегерана

В мае прошлого года США объявили о выходе из соглашения и восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Тегераном.
Обновлено в 16:56
Футбол

Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино»

Обновлено в 16:25
Армия и оружие

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Омбудсмен Петербурга взяла на контроль семью, живущую среди мусора

Обновлено в 07:10
Музыка

Власти Израиля выявили кампанию по бойкоту Евровидения в Twitter

Министерство стратегического планирования Израиля обнаружило развернутую в Twitter сеть ботов и фальшивых аккаунтов, призывающих бойкотировать музыкальный конкурс Евровидение-2019, который пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
Обновлено в 11:57
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Общество

«Бессмертный полк» впервые прошёл по центральной набережной в Дохе

«В этом году в первый раз удалось договориться с катарскими властями, чтобы «Бессмертный полк» стал не только мероприятием для русскоязычной общины, но и событием для всех жителей Дохи и прошёл по центральной набережной», — приводит РИА Новости слова представителя координационного совета организаций российских соотечественников Екатерины Кременской.
Обновлено в 15:11
Политика

Порошенко уволил начальника президентской охраны

Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
Обновлено в 12:21
Политика

Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по морскому праву проведет слушания по делу задержанных в России украинских моряков 10 мая, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Обновлено в 10:20
Технологии

Обнаруженные в Гималаях следы йети могли принадлежать медведю

Официальный представитель непальских вооружённых сил рассказал, что когда участники экспедиции попытались разобраться в ситуации, местные жители рассказали, что в этой местности часто можно увидеть следы дикого медведя.
Обновлено в 07:29
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59% новых автомобилей в России покупают с «автоматом»

Обновлено в 05:50
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