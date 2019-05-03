Политика
Посол США в ФРГ: «Северный поток-2» имеет высокий санкционный рискRuNews24.ru 11:41
Председатель партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее высказалась о том, что Германия поддерживает строительство «Северного потока-2». Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно сообщала, что российский газопровод «является исключительно коммерческим проектом».
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:06, Ашберн
Политика
В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Происшествия
В Кургане в частном доме взорвался газовый баллон
Два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Кургане, огнем охвачены три частных жилых дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:18
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Финалист «Голоса. Дети» Максим Ержан извинился перед зрителями
В отличие от многих звезд и сотен тысяч телезрителей, которые считают, что неправильно было присуждать победу Микелле Абрамовой, дочери Алсу, Ержан говорит, что с итогами шоу согласен.
Обновлено 01 мая в 22:00
Футбол
Гвардиола: «Поражение от „Барселоны“ не повлияет на „Ливерпуль“»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиолы не считает, что поражение от "Барселоны" в Лиге чемпионов повлияет на "Ливерпуль" в рамках чемпионской гонки.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Организаторы шествия в Петербурге пожаловались на разгон акции в СК и прокуратуру
Организаторы шествия в Петербурге пожаловались на разгон акции в СК и прокуратуру Организаторы первомайского шествия в Петербурге, которое было разогнано силовиками, пожаловались в прокуратуру и Следственный комитет, сообщила "Фонтанке" представительница "Открытой России" Наталья Грязневич.
Обновлено в 13:48
Общество
Шеф-редактора детского «Голоса» госпитализировали с инфарктом
По словам женщины, Подъяпольского госпитализировали в одну из московских больниц.
Обновлено в 13:49
Политика
За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Транспорт
Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе
Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.
Обновлено в 09:07
Общество
В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани»
Всего планируется эвакуировать около миллиона человек. Жителей размещают в специально оборудованных временных лагерях.
Обновлено вчера в 18:16
Наука
Страусу сделали пластиковые крылья, чтобы он полетел как динозавр
Заявление было сделано руководителем проекта Цзинь-Шан Чжао и опубликовано в научном журнале PLOS Computational Biology.
Обновлено в 09:59
Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Спорт
Леонова не надела бы откровенный костюм Медведевой
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Трамп выдвинул кандидатуру нового постпреда США при ООН
Напомним, как писал сайт kp.ru, Трамп 22 февраля сообщил, что выдвинет на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Келли Крафт, которая возглавляет американское посольство в Канаде.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
Участница конкурса «Мисс Вселенная» найдена мертвой в Мехико
Позже выяснилось, что погибшая - это 31-летняя Фатимих Давила Соса, которая представляла Уругвай на международных конкурсах красоты: в 2006 году она участвовала в "Мисс Вселенная", а в 2008-м - в "Мисс Мира".
Обновлено в 13:52
Космос
Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет
Обновлено 01 мая в 06:36
Общество
Депутат Резник отказался проходить тест на наркотики
1 мая Максим Резник был задержан по время первомайского шествия для проведения профилактической беседы.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»
Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44
Спорт
Чемпион мира по биатлону Лабе-Лунд завершил карьеру
Норвежский биатлонист Хенрик Лабе-Лунд объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 11:08
Общество
В Магасе запретили цирк шапито с животными
Обновлено вчера в 09:49
Политика
Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:43
Спорт
Казанский «Зенит» сенсационно проиграл в финале Суперлиги
Первый матч финальной серии мужской волейбольной Суперлиги закончился сенсацией.
Обновлено вчера в 14:26
Политика
Посольство Украины рассказало об ожиданиях конгресса США от Зеленского
Дипломаты украинского посольства в Соединенных Штатах разместили в профиле дипмиссии в социальной сети Facebook пост, в котором рассказали, чего американские власти ожидают от избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:22