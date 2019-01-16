Политика
Посол США в ФРГ объяснил свои угрозы из-за «Северного потока — 2»
Посол США в ФРГ объяснил свои угрозы из-за «Северного потока — 2»РИА Новости20:33
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью немецкому изданию Rheinische Post заявил о том, что возможные американские санкции против немецких компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2", вызваны обеспокоенностью Вашингтона вопросом энергетической безопасности Европы и транзита российского газа через Украину.
РИА Новости20:33
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Моя работа в качестве посла США заключается в том, чтобы быть представителем своей страны и сообщать о позиции моего государства властям Германии, представителям бизнеса, гражданскому населению, СМИ и общественности.
— Ричард Гренелл, американский посолФАН 19:35
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