Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном мореРБК вчера в 23:30
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
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Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
Рубль снижается по отношению к доллару и евро в начале торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:23
Общество
В школах введут две новые должности
Министерство просвещения России опубликовало проект постановления, в котором прописаны две новые должности для российских школ – «ведущий учитель» и «старший учитель».
Обновлено вчера в 11:05
Здоровье
В России уменьшилось количество новорожденных с синдромом Дауна
Главный внештатный специалист по медицинской генетике департамента здравоохранения Москвы профессор Наталия Демикова рассказала, что в России врачи стали чаще выявлять синдром Дауна во время беременности.
Обновлено в 05:36
Транспорт
В России предложили увеличить скорость на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить скорость на федеральных трассах с нынешних 90 км/ч до 110 км/ч.
Обновлено вчера в 13:57
Религия
Великая среда: Иуда ищет удобного случая предать Христа
В третий день Страстной недели во время богослужения вспоминают, как в доме Симона прокаженного, куда Христос пришел в гости, грешница омыла слезами ноги Иисуса и возлила Христу на голову драгоценное миро.
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Ким Чен Ына во Владивостоке накормят борщом и пельменями
Обновлено в 05:10
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
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Армия и оружие
В Генштабе заявили о завершении военной фазы конфликта в Сирии
«Герасимов заявил, что военная фаза конфликта в Сирии уже завершена», — уточняет агентство Nation News.
Обновлено в 05:39
Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Общество
Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками
В перечень включены питоны длиной свыше четырех метров, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи с диаметром панциря более 30 сантиметров, сервалы, трехкоготные мягкотелые черепахи.
Обновлено в 02:39
Хоккей
Россия уступила Швеции на юниорском чемпионате мира
Сборная России потерпела поражение от команды Швеции в матче группового этапа юниорского чемпионата мира.
Обновлено вчера в 17:37
Армия и оружие
В МИД исключили появление американского ядерного оружия в Словакии
Замглавы МИД РФ Александр Грушко исключил появление американского ядерного оружия на базах в Словакии.
Обновлено в 04:29
Авто
Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli замечен на тестах
Компания SsangYong готовит к выпуску рестайлинговую версию кроссовера Tivoli.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия
Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали
Напомним, Росляков считается подозреваемым по делу о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г. Он после убийства совершил суицид.
Обновлено вчера в 17:52
Хоккей
«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»
"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
Ракетные войска приняли на вооружение «убийцу беспилотников»
Обновлено вчера в 22:52
Энергетика
Бюджет выплатит нефтяникам 450 млрд рублей за стабильную цену бензина
В 2019 году правительство выплатит нефтяным компаниям - производителям бензина и дизельного топлива до 450 миллиардов рублей в качестве компенсации за то, что на своих заправках они сдерживают рост цен для конечного потребителя.
Обновлено в 05:47
Общество
Регионы начнут усерднее обучать самым востребованным профессиям
Гибкую систему высшего образования, которая подстраивается под нужды каждого региона, предложила Ирина Яровая Реализацию национального проекта в сфере образования и послание президента РФ в данной сфере обсудили на заседании Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании 24 апреля в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:28
Политика
Парубий не оставит пост спикера Рады, пока не подпишет закон о языке
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил об инициативе депутатов о его отставке и пообещал поставить этот вопрос на голосование, но не ранее, чем будет принят закон о языке.
Обновлено в 03:35
Политика
ФБР рассекретило документы о возможном бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено вчера в 06:09
Хоккей
СКА стал третьим по популярности хоккейным клубом России
ВЦИОМ провел опрос, посвященный популярности хоккея в России, а также выяснил, за какие команды болеют россияне.
Обновлено в 02:47
Экономика
Росстат обнаружил у россиян 1,75 трлн руб. лишних доходов
Получилось, что в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. выше, а в 2014 году снижение было более значительным, чем при прежнем расчете.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Искалеченную МакSим добили в больнице после аварии
Певицу МакSим обвинили в пиаре на ДТП. Журналисты решили, что авария, в которую попала исполнительница, была частью сценария нового клипа.
Обновлено в 03:27
Политика
Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналисту
Никогда ранее Ким Чен Ын не давал интервью иностранным СМИ.
Обновлено в 05:20
Общество
Меры по ускорению реновации одобрили в Заксобрании Петербурга
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 24 апреля приняли в первом чтении пакет поправок для ускорения реализации региональной программы реновации.
Обновлено в 04:38
Энергетика
У Зеленского призвали требовать от МВФ снизить цены на газ
Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского обратился к правительству и "Нафтогазу" с призывом провести переговоры с МВФ относительно цен на газ.
Обновлено в 04:09