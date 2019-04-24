Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном мореРБК вчера в 23:30
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
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Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
Шойгу предупредил об асимметричных ответах России на действия НАТО
Российский министр обороны предостерег страны альянса от дальнейших действий по нагнетанию напряженности на российских рубежах и предупредил, что ответные меры будут приниматься своевременно, причем не обязательно симметрично действиям НАТО.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Ольга Бузова поздравила Ксению Собчак с возвращением на «Дом-2»
Российская певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой она позирует вместе со светской львицей Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
В российском Генштабе назвали цели создания США глобальной системы ПРО
Создание глобальной системы противоракетной обороны дает США возможность нанесения внезапного ядерного удара по России, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир на Московской конференции по международной безопасности.
Обновлено в 08:37
Футбол
Врач «Зенита» дал рекомендации по лечению Кокорина в СИЗО
Обновлено в 06:06
Экономика
Россия заняла второе место в Европе по строительству торговых центров
Россия в 2018 году заняла второе место в Европе по объему строительства торговых центров, уступив лишь Турции, сообщила консалтинговая компания Cushman & Wakefield.
Обновлено в 05:35
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Политика
«Аэрофлоту» разрешили купить сотню самолетов Boeing и Airbus
Комиссия по импортозамещению разрешила «Аэрофлоту» закупить иностранные самолеты производства Airbus и Boeing, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.
Обновлено в 08:33
Политика
МИД Украины заявил о «смене тона» РФ по делу о задержанных моряках
Замминистра Елена Зеркаль сообщила, что ее поразил "кардинальный переход от хамства к цивилизованному языку" Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила на своей странице в Facebook об изменении тона разговора России по делу о задержанных в Керченском проливе украинских моряках.
Обновлено вчера в 18:14
Общество
Россияне смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране
ПАО "Ростелеком" с июня отменяет плату за телефонные соединения, совершаемые с универсальных таксофонов на всей территории РФ, сообщил глава госоператора Михаил Осеевский на расширенном заседании коллегии Россвязи.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Меган Маркл планирует выйти из декрета «по-американски»
Как стало известно, Маркл сообщила своим помощникам, что не собирается засиживаться в декретном отпуске и вернется к делам спустя всего три месяца после родов.
Обновлено в 07:40
Происшествия
СКР нашел сирийцев, причастных к убийству российского летчика-героя
СКР настаивает на заочном аресте еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова, чей самолет в 2015 году сбил турецкий истребитель, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:50
Политика
Украина вышла из соглашения о секретности изобретений СССР
Правительство Украины приняло решение выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:49
Политика
Трамп направил военных на границу США с Мексикой
Президент США Дональд Трамп в среду заявил о том, что на границу США и Мексики будут направлены американские солдаты.
Обновлено в 08:27
Политика
Ким Чен Ын впервые дал интервью журналисту из России
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы
Обновлено в 07:19
Гаджеты
Представлен бюджетный смартфон Huawei Y5 2019: платформа Helio A22, тыльная панель под кожу и одинарные камеры
Обновлено в 08:30
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев
Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено в 08:53
Экономика
Чистая прибыль Heineken в I квартале выросла на 15%
Чистая прибыль пивоваренного концерна Heineken по итогам первого квартала 2019 года выросла в годовом выражении на 15%, до 299 миллионов евро, говорится в отчетности компании.
Обновлено в 02:41
Авто
Появились первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Политика
В Крыму вспоминают жертв геноцида армянского народа
Обновлено в 03:07
Гаджеты
Компания Xiaomi создаст смартфон с тройной селфи-камерой
Китайский производитель электроники Xiaomi планирует создать смартфон с тройной фронтальной камерой.
Обновлено в 03:18
Происшествия
В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка
В Подмосковье на десять месяцев исправительных работ осужден бывший участковый, отказавшийся возбуждать уголовное дело против мужчины, который вскоре после этого, как считает следствие, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.
Обновлено в 06:01
Спорт
Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов
Обновлено в 06:13
Энергетика
Россия начала прокачку чистой нефти по северной ветке «Дружбы»
23 апреля Белоруссия сообщила о приостановке поставок топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества поставляемой из России нефти.
Обновлено в 08:59
Авто
Лидером вторичного рынка России в марте стал «гольф-класс»
На втором месте в России среди автомобилей с пробегом оказался сегмент кроссоверов и внедорожников, где в марте этого года было перепродано 92 912 автомобилей, на 2% меньше, чем годом ранее — 94 808 авто.
Обновлено в 00:20