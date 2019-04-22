Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном мореРБК вчера в 23:30

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
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