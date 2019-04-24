Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном мореРБК вчера в 23:30

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
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В Ассоциации дипломатов оценили слова Хантсмана об авианосцах в Средиземном море

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Посол США в России подчеркнул роль авианосцев в американской «дипломатии»

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Посол США припугнул Россию авианосцами

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В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок

Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.
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В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»

Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
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Мэй пригласила Зеленского в Британию

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Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

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Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
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Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
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Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
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Виктор Янукович надеется вернуться на Украину

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
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Названа дата следующей церемонии вручения премии «Оскар»

Ожидается, что премия будет транслироваться в режиме реального времени в 225 странах и территориях по всему миру.
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Названа дата последнего выступления Зеленского в качестве ведущего

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Автомобиль врезался в автобусную остановку в центре Москвы

Обновлено в 03:17
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«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера

АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено вчера в 19:07
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Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за дочь Мию

Сегодня, 23 апреля, Рита Дакота поздравляет свою маленькую дочь с ее 1,5-летием.
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Куратор «Северного потока-2» пригрозил ЕС судебным иском

Варниг пригрозил ЕК судебным разбирательством, если из-за новых правил регулирования проект «Северный поток-2» будет сорван.
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В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

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Обновлено вчера в 10:24
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Мать приставила нож к горлу ребенка на улице в Подмосковье

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Умер создатель клипов для Киркорова и Преснякова Сергей Дубровский

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Политика

Зеленского назвали «еврейским клоуном» в Чехии

На Украине возмутились словами чешского журналиста Яна Фингерленда, который назвал Владимира Зеленского "еврейским клоуном".
Обновлено в 04:27
Общество

Путин одобрил парк на месте судебного квартала в Петербурге

Врио губернатора города Александр Беглов представил Путину проект, в соответствии с которым вместо зданий Верховного Суда, судебного департамента и жилых домов предлагается разбить зелёную зону и театрально-выставочный комплекс — арт-парк.
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Религия

Великая среда: Иуда ищет удобного случая предать Христа

В третий день Страстной недели во время богослужения вспоминают, как в доме Симона прокаженного, куда Христос пришел в гости, грешница омыла слезами ноги Иисуса и возлила Христу на голову драгоценное миро.
Обновлено вчера в 17:58
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Обыски проходят в мэрии Якутска

В прошлом году "Газета.Ru" подробно рассказывала об обысках в мэрии Якутска. Кроме того, 4 апреля обыски прошли в якутском Минздраве.
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Россиянам стоит помнить, что польза от вакцинации значительно перевешивает возможные риски осложнений заболеваний, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения России в связи с началом Всемирной недели иммунизации.
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Экономика

За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».
Обновлено вчера в 16:25
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