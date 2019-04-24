Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном мореРБК вчера в 23:30
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
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Политика
Кожемяко встретил Ким Чен Ына в Хасане
Обновлено вчера в 22:44
Армия и оружие
Двигатель «первого этапа» для Су-57 запущен в серию
Двигатель «первого этапа» для истребителя пятого поколения Су-57 АЛ-41Ф-1 прошел все испытания и запущен в серийное производство.
Обновлено вчера в 10:39
Политика
Виноделы Крыма предупредили о риске остановки производства
Крымские виноделы могут приостановить производство до девяти месяцев из-за нехватки бутылок, об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Государственной думы Дмитрию Белику (партия «Единая Россия»).
Обновлено в 02:16
Политика
Леонид Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Москву пойти навстречу интересам Киева. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.
Обновлено в 00:50
Политика
Максакова сделала заявление в суде по убийству Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова считает, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает "Страна.ua".
Обновлено в 02:45
Общество
Росстат решил измерять уровень бедности новым способом
Федеральное агентство государственной статистики (Росстат) заявило о переходе на международный метод измерения уровня бедности в стране — по индексам немонетарной бедности — и готово публиковать новые данные уже с 2020 года.
Обновлено вчера в 21:41
Политика
Память жертв геноцида армян почтут во Владимире
Обновлено в 01:27
Происшествия
Взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке
Еще один взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 01:12
Политика
Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 00:41
Происшествия
В Москве на станции метро «Бауманская» погиб мужчина
Обновлено вчера в 17:12
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено вчера в 10:24
Энергетика
Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррель
Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель.
Обновлено 22 апреля в 16:05
Культура
Умер создатель клипов Киркорова Сергей Дубровский
Скончался известный оператор Сергей Дубровский. Об этом в Facebook сообщил режиссер и продюсер Сергей Кальварский.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес
Бритни Спирс рассказала о пребывании в психиатрической больнице
Певица Бритни Спирс обратилась в инстаграме к своим фанатам, которые стали переживать за ее состояние из-за фотографий после выхода из психиатрической больницы.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla
Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено вчера в 19:02
Экономика
Сбербанк станет совладельцем Rambler Group
Сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.
Обновлено 22 апреля в 04:55
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 06:04
Экономика
«Известия»: Банк России с начала года выявил 61 финансовую пирамиду
Банк России выявил за первый квартал 2019 года деятельность 61 финансовой пирамиды на территории РФ.
Обновлено вчера в 20:04
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено вчера в 04:13
Политика
Глава полиции Одесской области Украины подал в отставку
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Украина отметила смену тона России по задержанным морякам
Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что российская сторона поменяла тон разговора по делу задержанных моряков в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 15:53
Хоккей
«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»
"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:46
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 772 млрд рублей в бюджете
Количество нарушений выросло более чем в пять раз за два года. Общая сумма нарушений составила около 294,6 млрд рублей.
Обновлено вчера в 05:54
Политика
Виктор Янукович надеется вернуться на Украину
Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Футбол
«Витесс» Слуцкого проиграл «Аяксу» в чемпионате Голландии
«Аякс» одержал победу над «Витессом» в матче 32-го тура чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счётом 4:2.
Обновлено в 01:13
Технологии
Роскосмос учтет пожелания «пула друзей» при создании новых спутников
Роскосмос будет учитывать желания вероятных клиентов и потребителей, которые были озвучены в ходе собрания рабочей группы по развитию беспилотного транспорта и роботизированных систем ("пул друзей Роскосмоса"), при подготовке нового поколения спутников.
Обновлено вчера в 19:41
Политика
Суд требует импичмента Порошенко
Накануне суд принял решение признать национализацию Приватбанка незаконной, после чего Порошенко заявил, что возвращение банка частнику грозит серьезными экономическими проблемами стране и потребовал переаттестации судей, занимавшихся этим делом.
Обновлено вчера в 10:30