Политика
Посол США требует уволить замгенпрокурора УкраиныГазета.Ru 19:32
Посол США на Украине Мари Йованович призвала уволить антикоррупционного прокурора Украины Назара Холодницкого, сообщают "Украинские новости". По ее словам, он был пойман "за предоставлением консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции".
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Музыка
The Prodigy отменили все концерты
Британская группа The Prodigy отменила концерты после самоубийства вокалиста Кита Флинта.
Обновлено в 21:18
Армия и оружие
В Генштабе сочли отказ от призыва на военную службу нецелесообразным
В декабре 2018 года Бурдинский сообщал, что по итогам осеннего призыва на военную службу заступили 132,5 тысячи новобранцев.
Обновлено в 20:18
Политика
Болтон: США думают над ужесточением санкций против КНДР
Соединенные Штаты рассматривают вариант ужесточения санкций против Северной Кореи, заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox Business.
Обновлено в 21:12
Армия и оружие
В сенате США подготовили законопроект об окончании войны в Афганистане
В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что свои войска из Афганистана Вашингтон выведет в случае, если сторонам удастся достигнуть договоренности по урегулированию конфликта в этой стране (речь тогда шла о конфликте между представителями запрещенной в России террористической группировки "Талибан" и местными властями).
Обновлено в 20:46
Политика
Google исправила некорректное отображение Крыма на картах
Компания Google исправила ситуацию с некорректным отображением территориальной принадлежности Крыма на картах, которое сохранялось у некоторых российских пользователей.
Обновлено в 11:11
Авто
В Женеве презентовали российские автомобили Aurus
Европейская презентация российских автомобилей Aurus состоялась во вторник, 5 марта, на 89-м международном автосалоне в Женеве, пишет ТАСС.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие
Источник: первым носителем «Посейдонов» станет спецподлодка «Белгород»
Обновлено в 17:24
Происшествия
Суд Южной Кореи приговорил пятерых российских моряков к реальным тюремным срокам
Пятерых российских моряков корабля "Палладий" суд Южной Кореи приговорил к реальным тюремным срокам.
Обновлено в 21:46
Общество
Красноярск установил три рекорда России во время Универсиады
Красноярск установил сразу три рекорда России во время Всемирной зимней Универсиады - 2019. Об этом во вторник сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
Пентагон заключил контракт на создание гиперзвукового боевого блока
Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) минобороны США заключило контракт с военно-промышленной компанией Raytheon на 63,3 миллиона долларов для развития гиперзвукового тактического управляемого боевого блока, сообщает компания.
Обновлено в 20:11
Общество
Незаконный оборот человеческих органов оценили в $600 млн в год
Незаконный оборот человеческих органов в мире оценивается в $600 млн в год.
Обновлено в 21:02
Политика
Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Швейцарии Уэли Маурера провели серию переговоров со спецпредставителем США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом, рассказав ему о "венесуэльских счетах" в вымышленном банке "Лимпопо" и выяснив планы Вашингтона в отношении Каракаса.
Обновлено в 17:04
Космос
«Роскосмос» предложил разработать ракетоплан с ядерным двигателем
1 марта стало известно, что российская лунная программа, рассчитанная до 2040 года, будет представлена на рассмотрение Совету безопасности страны до лета 2019 года.
Обновлено в 21:26
Общество
В США умер один из создателей портативного калькулятора
На 87-м году жизни в США скончался один из создателей портативного электронного калькулятора Джерри Мерримен.
Обновлено в 21:56
Общество
Немецкий детсад порекомендовал не наряжать детей в костюмы индейцев
Руководство одного из детских садов в немецком Гамбурге призвало родителей не наряжать своих детей на карнавал в костюмы индейцев.
Обновлено в 20:57
Политика
Украинский посол назвал свою страну «истоком Европы»
Украинский посол в Австрии Александр Щерба заявил, что Украина «стояла у истоков Европы», а Крым с древних времен был частью страны.
Обновлено в 21:11
Общество
Чиновница объяснила отмену бесплатных завтраков в школах Владимира
Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева прокомментировала отмену бесплатных завтраков для учеников младших классов областной столицы.
Обновлено в 14:35
Политика
Граждан Грузии призвали не искать убежища в ЕС
Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан призвал граждан Грузии не использовать безвизовые поездки в страны Шенгенской зоны с целью подачи заявлений на предоставление убежища, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:59
Политика
В «Нафтогазе» спрогнозировали полную потерю газового транзита
Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о риске полной потери газового транзита при завершении строительства «Северного потока — 2».
Обновлено в 18:57
Армия и оружие
B-52 пролетел рядом со спорными островами в Южно-Китайском море
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 совершил полет вблизи спорных островов в Южно-Китайском море, передает телеканал ABC со ссылкой на Тихоокеанские ВВС.
Обновлено в 21:45
Авто
Ford задумался о закрытии двух заводов в России
Американский автоконцерн Ford в рамках глобальной программы реструктуризации бизнеса обсуждает возможность закрытия двух основных заводов в России, которые производят легковые автомобили.
Обновлено в 12:11
Общество
Суд заблокировал еще три клипа рэпера Хаски
Обновлено в 13:37
Происшествия
Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве
В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.
Обновлено в 07:20
Экономика
Рейтинг богатейших россиян по версии Forbes возглавил Леонид Михельсон
Самым богатым россиянином в 2019 году по версии журнала Forbes стал Леонид Михельсон.
Обновлено в 12:26
Спорт
ТАСС: Васильева признана виновной в пропуске допинг-теста
Российская биатлонистка Маргарита Васильева признана виновной в пропуске трех допинг-тестов за последние 12 месяцев, сообщил ТАСС знакомый с ходом дела источник.
Обновлено в 21:37
Общество
ФАС нашла нарушения в рекламе с участием Киркорова
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию Johnson&Johnson нарушителем закона "О рекламе" из-за телевизионных роликов, продвигавших лекарство "Гексорал", говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:12
Происшествия
СК попросили возбудить новое дело после крушения под Сочи Ту-154
Адвокат родственников погибших в авиакатастрофе Игорь Трунов считает, что в отношении сотрудников аэропорта, занимавшихся дозаправкой Ту-154, необходимо возбудить дело о халатности.
Обновлено в 06:28
Авто
Bugatti выпустила самый дорогой автомобиль в мире
Французская компания Bugatti представила модель La Voiture Noire, ставшую самым дорогим автомобилем в мире.
Обновлено в 04:13