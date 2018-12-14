Армия и оружие

Посол США сравнил самолеты ВКС РФ в Венесуэле с музейными экспонатами
Известия
22:09

По словам дипломата, США отмечают присутствие в Венесуэле «российских бомбардировщиков 80-х годов». Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ прибыли в Венесуэлу 10 декабря для участия в совместных полетах.
Известия22:09

Подробнее о событии

Американский посол назвал самолеты ВКС России в Венесуэле «музейными экспонатами»

Московский Комсомолец23:24

Посол США сравнил прилетевшие в Венесуэлу российские Ту-160 с музейными экспонатами

Коммерсантъ23:11

Посол США назвал российские бомбардировщики Ту-160 музейными экспонатами

Газета.Ru22:29

Российские Ту-160 в Венесуэле назвали «музейными экспонатами»

Lenta.ru22:24

Посол США сравнил самолеты ВКС РФ в Венесуэле с музейными экспонатами

Известия22:09

Посол США сравнил самолеты ВКС России в Венесуэле с «музейными экспонатами»

РИА Новости21:47
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 23:38, Ашберн
Армия и оружие

Лётчики ВКС начали подготовку к возвращению из Венесуэлы в Россию

Лётчики Воздушно-космических сил России, которые 10 декабря совершили трансатлантический беспосадочный перелёт в Венесуэлу, начали подготовку к возвращению в Россию.
Обновлено в 21:14
Армия и оружие

У границ России за год обнаружили 3 тысячи иностранных самолётов

Обновлено в 17:17
Армия и оружие

Первый ударный беспилотник-перехватчик разработали в России

Первый ударный беспилотник-перехватчик создали в России.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие

МИД Турции и госдеп США ведут телефонные переговоры по Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры по поводу ситуации в Сирии, сообщает 13 декабря газета «Дэйли сабах» со ссылкой на дипломатический источник.
Обновлено в 16:56
Армия и оружие

Армия Венесуэлы приведена в максимальную боевую готовность

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг отдал приказ вооруженным силам быть в максимальной боевой готовности.
Обновлено в 20:51
Армия и оружие

В Сирии более 16,5 тысячи дезертиров получили амнистию

В Сирии амнистировали более 16,5 тыс. военнослужащих страны, которые незаконно покинули воинские части во время боевых действий.
Обновлено в 21:45
Армия и оружие

Главу ОБСЕ на Украине предупредили о возможном наступлении в Донбассе

Как сообщает ТАСС, представители ДНР и ЛНР передали главе мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрулу Апакану письмо, в котором содержится информация о планах Киева организовать в декабре этого года масштабное наступление на Донбасс.
Обновлено в 16:54
Армия и оружие

Научные роты ВС РФ пополнились новобранцами из Архангельска

Научные роты ВС РФ пополнились новобранцами из Архангельска.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие

ДНР попросила ОБСЕ и ООН не допустить химической атаки в Мариуполе

Самопровозглашенная Донецкая народная республика обратилась к международным организациям с просьбой не допустить химической атаки, которую украинские военные якобы планируют устроить в Мариуполе, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

Гранатомётчики Балтфлота уничтожили десант условного противника

Обновлено в 15:25
Армия и оружие

Партия «Терминаторов» поставлена в армию досрочно

Военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор", заказанные российскими военными, поставлены раньше срока.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие

Украина провела учения с применением ЗРС С-300 в районе Мариуполя

В отработке отражения воздушного нападения участвовали расчеты ЗРК С-300 ПВО Украины, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины Как сообщили в украинском военном ведомстве, учения противовоздушной обороны в районе ООС проводились 12 декабря по приказу командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

В Поволжье связисты развернули засекреченную сеть

Связисты второй общевойсковой армии развернули в регионах ПФО засекреченную сеть для управления войсками.
Обновлено в 21:00
Армия и оружие

В неудачах российской ядерной «Булавы» обвинили Украину

Большое число опытных пусков ракеты Р-30 «Булава» объясняется несовершенством российских средств траекторных измерений, оборудование для которых производилось Украиной.
Обновлено в 16:07
Армия и оружие

Самоходную гаубицу «Коалиция-СВ» превратят в кабриолет

Как рассказали «Известиям» в Министерстве обороны РФ, в настоящее время ведётся разработка буксируемой гаубицы на базе 152-мм орудия 2А88, которое установлено на самоходной артиллерийской установке (САУ) «Коалиция-СВ».
Обновлено в 17:47
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