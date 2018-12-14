Армия и оружие

Посол США сравнил самолеты ВКС РФ в Венесуэле с музейными экспонатами
Известия
вчера в 22:09

По словам дипломата, США отмечают присутствие в Венесуэле «российских бомбардировщиков 80-х годов». Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ прибыли в Венесуэлу 10 декабря для участия в совместных полетах.
Известиявчера в 22:09
с чего всё началось
Российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160, находящиеся в Венесуэле, — «музейные экспонаты из 80-х», заявил
 в интервью колумбийскому радио RCN посол США в Колумбии Кевин Уитакер.
РБК00:11

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Посол США сравнил самолеты ВКС в Венесуэле с музейными экспонатами

Газета.Ru02:04

Посол США в Колумбии назвал российские ВКС музейными экспонатами

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Посол США сравнил прилетевшие в Венесуэлу российские Ту-160 с музейными экспонатами

Коммерсантъвчера в 23:11

Российские Ту-160 в Венесуэле назвали «музейными экспонатами»

Lenta.ruвчера в 22:24
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
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На Украине анонсировали разработку новых оперативно-тактических ракет

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Обновлено в 04:20
Армия и оружие

Подразделение беспилотников сформировали в Ингушетии

Подразделение беспилотников сформировали в составе артиллерийского подразделения, дислоцированного в республике Ингушетии, - сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Обновлено в 00:03
Армия и оружие

Первый бронеавтомобиль «Тигр-2» выпустят весной 2019 года

Справка Mil.Press Военное "Тигр" – семейство российских бронеавтомобилей, различные модификации которых выпускают с 2005 года на Арзамасском машиностроительном заводе (входит в состав "Военно-промышленной компании").
Обновлено в 01:12
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Самоходную гаубицу «Коалиция-СВ» превратят в кабриолет

Как рассказали «Известиям» в Министерстве обороны РФ, в настоящее время ведётся разработка буксируемой гаубицы на базе 152-мм орудия 2А88, которое установлено на самоходной артиллерийской установке (САУ) «Коалиция-СВ».
Обновлено вчера в 17:47
Армия и оружие

Израиль провёл испытания боевого модуля для БТР «Намер»

Испытания проводили управление по разработке "Меркава" и БТТ (МАНТАК) в МО Израиля, данный этап признан успешным, передает блог bmpd со ссылкой на oleggranovsky.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

Тысячи дезертиров вернулись в ряды сирийской армии после амнистии

Все последнее время дезертировавшие из сирийской армии военнослужащие укрывались в соседней стране.
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие

США: угроза оружия с искусственным интеллектом исходит от России и КНР

В исследовательской службе конгресса США в пятницу, 14 декабря, сообщили, что от России и Китая в настоящий момент исходит угроза применения оружия, созданного на основе искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие

Автоматы Калашникова могут начать производить в Индии

Обновлено вчера в 13:34
Армия и оружие

На Каспии развернут спасательный авиаотряд

Обновлено в 04:11
Армия и оружие

Стало известно, кто назначен новым главой Армии обороны Карабаха

Никол Пашинян и Бако Саакян встретились в Ереване >> 14 декабря в штабе Армии обороны Нагорного Карабаха состоялось совещание под председательством главы непризнанной НКР Бако Саакяна.
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Армия и оружие

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В Ленинградской области прошли учения, на которых были применены пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска», система залпового огня «Град» и вертолёты Ми-24, названные «Крокодилами».
Обновлено в 04:49
Армия и оружие

ДНР попросила ОБСЕ и ООН не допустить химической атаки в Мариуполе

Самопровозглашенная Донецкая народная республика обратилась к международным организациям с просьбой не допустить химической атаки, которую украинские военные якобы планируют устроить в Мариуполе, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 09:16
Армия и оружие

Косовский парламент утвердил создание армии

Депутаты парламента самопровозглашенного Косово утвердили документы, которые предусматривают перевод сил безопасности Косово в полноценные вооруженные силы.
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