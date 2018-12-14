Армия и оружие
Посол США сравнил самолеты ВКС РФ в Венесуэле с музейными экспонатами
Посол США сравнил самолеты ВКС РФ в Венесуэле с музейными экспонатамиИзвестиявчера в 22:09
По словам дипломата, США отмечают присутствие в Венесуэле «российских бомбардировщиков 80-х годов». Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ прибыли в Венесуэлу 10 декабря для участия в совместных полетах.
Известиявчера в 22:09
Оценить
376 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Посол США сравнил прилетевшие в Венесуэлу российские Ту-160 с музейными экспонатами
Коммерсантъвчера в 23:11
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Армия и оружие
Турция пригрозила войти в сирийский Манбидж
Турецкие вооружённые силы войдут в сирийский Манбидж, если его не покинут курдские формирования, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
У границ РФ за год зафиксировали 3 тыс. иностранных военных самолетов
Радиотехнические войска Воздушно-космических сил (ВКС) России в 2018 году обнаружили у границ РФ и сопроводили около 3 тыс. иностранных военных самолетов.
Обновлено вчера в 19:55
Армия и оружие
На Украине анонсировали разработку новых оперативно-тактических ракет
Как рассказал глава службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров, слова которого приводит Russia Today, в настоящий момент на Украине идет разработка и создание новых оперативно-тактических ракет.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Подразделение беспилотников сформировали в Ингушетии
Подразделение беспилотников сформировали в составе артиллерийского подразделения, дислоцированного в республике Ингушетии, - сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Обновлено в 00:03
Армия и оружие
Первый бронеавтомобиль «Тигр-2» выпустят весной 2019 года
Справка Mil.Press Военное "Тигр" – семейство российских бронеавтомобилей, различные модификации которых выпускают с 2005 года на Арзамасском машиностроительном заводе (входит в состав "Военно-промышленной компании").
Обновлено в 01:12
Армия и оружие
Самоходную гаубицу «Коалиция-СВ» превратят в кабриолет
Как рассказали «Известиям» в Министерстве обороны РФ, в настоящее время ведётся разработка буксируемой гаубицы на базе 152-мм орудия 2А88, которое установлено на самоходной артиллерийской установке (САУ) «Коалиция-СВ».
Обновлено вчера в 17:47
Армия и оружие
Израиль провёл испытания боевого модуля для БТР «Намер»
Испытания проводили управление по разработке "Меркава" и БТТ (МАНТАК) в МО Израиля, данный этап признан успешным, передает блог bmpd со ссылкой на oleggranovsky.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
Тысячи дезертиров вернулись в ряды сирийской армии после амнистии
Все последнее время дезертировавшие из сирийской армии военнослужащие укрывались в соседней стране.
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие
США: угроза оружия с искусственным интеллектом исходит от России и КНР
В исследовательской службе конгресса США в пятницу, 14 декабря, сообщили, что от России и Китая в настоящий момент исходит угроза применения оружия, созданного на основе искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
Автоматы Калашникова могут начать производить в Индии
Обновлено вчера в 13:34
Армия и оружие
На Каспии развернут спасательный авиаотряд
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
Стало известно, кто назначен новым главой Армии обороны Карабаха
Никол Пашинян и Бако Саакян встретились в Ереване >> 14 декабря в штабе Армии обороны Нагорного Карабаха состоялось совещание под председательством главы непризнанной НКР Бако Саакяна.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
«Грады», «Крокодилы» и «Тунгуски» применили на учениях в Ленобласти
В Ленинградской области прошли учения, на которых были применены пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска», система залпового огня «Град» и вертолёты Ми-24, названные «Крокодилами».
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
ДНР попросила ОБСЕ и ООН не допустить химической атаки в Мариуполе
Самопровозглашенная Донецкая народная республика обратилась к международным организациям с просьбой не допустить химической атаки, которую украинские военные якобы планируют устроить в Мариуполе, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 09:16
Армия и оружие
Косовский парламент утвердил создание армии
Депутаты парламента самопровозглашенного Косово утвердили документы, которые предусматривают перевод сил безопасности Косово в полноценные вооруженные силы.
Обновлено в 05:15