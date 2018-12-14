с чего всё началось

По словам дипломата, США отмечают присутствие в Венесуэле «российских бомбардировщиков 80-х годов». Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ прибыли в Венесуэлу 10 декабря для участия в совместных полетах.

Посол США сравнил самолеты ВКС РФ в Венесуэле с музейными экспонатами

Армия и оружие Армия и оружие Турция пригрозила войти в сирийский Манбидж Турецкие вооружённые силы войдут в сирийский Манбидж, если его не покинут курдские формирования, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Армия и оружие Армия и оружие У границ РФ за год зафиксировали 3 тыс. иностранных военных самолетов Радиотехнические войска Воздушно-космических сил (ВКС) России в 2018 году обнаружили у границ РФ и сопроводили около 3 тыс. иностранных военных самолетов.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине анонсировали разработку новых оперативно-тактических ракет Как рассказал глава службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров, слова которого приводит Russia Today, в настоящий момент на Украине идет разработка и создание новых оперативно-тактических ракет.

Армия и оружие Армия и оружие Подразделение беспилотников сформировали в Ингушетии Подразделение беспилотников сформировали в составе артиллерийского подразделения, дислоцированного в республике Ингушетии, - сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Армия и оружие Армия и оружие Первый бронеавтомобиль «Тигр-2» выпустят весной 2019 года Справка Mil.Press Военное "Тигр" – семейство российских бронеавтомобилей, различные модификации которых выпускают с 2005 года на Арзамасском машиностроительном заводе (входит в состав "Военно-промышленной компании").

Армия и оружие Армия и оружие Самоходную гаубицу «Коалиция-СВ» превратят в кабриолет Как рассказали «Известиям» в Министерстве обороны РФ, в настоящее время ведётся разработка буксируемой гаубицы на базе 152-мм орудия 2А88, которое установлено на самоходной артиллерийской установке (САУ) «Коалиция-СВ».

Армия и оружие Армия и оружие Израиль провёл испытания боевого модуля для БТР «Намер» Испытания проводили управление по разработке "Меркава" и БТТ (МАНТАК) в МО Израиля, данный этап признан успешным, передает блог bmpd со ссылкой на oleggranovsky.

Армия и оружие Армия и оружие Тысячи дезертиров вернулись в ряды сирийской армии после амнистии Все последнее время дезертировавшие из сирийской армии военнослужащие укрывались в соседней стране.

Армия и оружие Армия и оружие США: угроза оружия с искусственным интеллектом исходит от России и КНР В исследовательской службе конгресса США в пятницу, 14 декабря, сообщили, что от России и Китая в настоящий момент исходит угроза применения оружия, созданного на основе искусственного интеллекта.

Армия и оружие Армия и оружие Автоматы Калашникова могут начать производить в Индии

Армия и оружие Армия и оружие На Каспии развернут спасательный авиаотряд

Армия и оружие Армия и оружие Стало известно, кто назначен новым главой Армии обороны Карабаха Никол Пашинян и Бако Саакян встретились в Ереване >> 14 декабря в штабе Армии обороны Нагорного Карабаха состоялось совещание под председательством главы непризнанной НКР Бако Саакяна.

Армия и оружие Армия и оружие «Грады», «Крокодилы» и «Тунгуски» применили на учениях в Ленобласти В Ленинградской области прошли учения, на которых были применены пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска», система залпового огня «Град» и вертолёты Ми-24, названные «Крокодилами».

Армия и оружие Армия и оружие ДНР попросила ОБСЕ и ООН не допустить химической атаки в Мариуполе Самопровозглашенная Донецкая народная республика обратилась к международным организациям с просьбой не допустить химической атаки, которую украинские военные якобы планируют устроить в Мариуполе, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.