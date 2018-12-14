Армия и оружие

Посол США сравнил самолеты ВКС РФ в Венесуэле с музейными экспонатами
Известия
вчера в 22:09

По словам дипломата, США отмечают присутствие в Венесуэле «российских бомбардировщиков 80-х годов». Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ прибыли в Венесуэлу 10 декабря для участия в совместных полетах.
Известиявчера в 22:09
с чего всё началось
Российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160, находящиеся в Венесуэле, — «музейные экспонаты из 80-х», заявил
 в интервью колумбийскому радио RCN посол США в Колумбии Кевин Уитакер.
РБК00:11

Подробнее о событии

Посол США сравнил самолеты ВКС в Венесуэле с музейными экспонатами

Газета.Ru02:04

Посол США в Колумбии назвал российские ВКС музейными экспонатами

ТАСС01:01

Посол США назвал российские Ту-160 в Венесуэле «музейными экспонатами»

РБК00:11

Посол США сравнил прилетевшие в Венесуэлу российские Ту-160 с музейными экспонатами

Коммерсантъвчера в 23:11

Российские Ту-160 в Венесуэле назвали «музейными экспонатами»

Lenta.ruвчера в 22:24

Посол США сравнил самолеты ВКС РФ в Венесуэле с музейными экспонатами

Известиявчера в 22:09

Посол США сравнил российские Ту-160 в Венесуэле с музейными экспонатами

РИА Новостивчера в 21:47
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 02:39, Ашберн
Армия и оружие

Лётчики ВКС начали подготовку к возвращению из Венесуэлы в Россию

Лётчики Воздушно-космических сил России, которые 10 декабря совершили трансатлантический беспосадочный перелёт в Венесуэлу, начали подготовку к возвращению в Россию.
Обновлено вчера в 21:14
Армия и оружие

У границ РФ за год зафиксировали 3 тыс. иностранных военных самолетов

Радиотехнические войска Воздушно-космических сил (ВКС) России в 2018 году обнаружили у границ РФ и сопроводили около 3 тыс. иностранных военных самолетов.
Обновлено вчера в 19:55
Армия и оружие

В Сирии 16,5 тысяч дезертиров получили амнистию

После указа президента Сирии Башара Асада более 16,5 тысячи сирийских военнослужащих, дезертировавших с мест несения службы, получили амнистию.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие

В США боятся оружия с искусственным интеллектом со стороны РФ и КНР

В докладе Исследовательской службы говорится, что другие страны, в особенности такие равные соперники как Россия и Китай, на данный момент активно прорабатывают вопрос широкого применения роботехники и автономных систем, а также искусственного интеллекта в военной сфере.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие

Первый ударный беспилотник-перехватчик разработали в России

Первый ударный беспилотник-перехватчик создали в России.
Обновлено вчера в 10:48
Армия и оружие

Главы Генштабов Турции и США обсудили Сирию

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд и начальник Генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие

Вооруженные силы Венесуэлы приведены в полную боевую готовность

Вооруженные силы Венесуэлы получили приказ быть в максимальной боевой готовности, написал президент Венесуэлы Николас Мадуро 13 декабря на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:57
Армия и оружие

Главу ОБСЕ на Украине предупредили о возможном наступлении в Донбассе

Как сообщает ТАСС, представители ДНР и ЛНР передали главе мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрулу Апакану письмо, в котором содержится информация о планах Киева организовать в декабре этого года масштабное наступление на Донбасс.
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие

В Поволжье связисты развернули засекреченную сеть

Связисты второй общевойсковой армии развернули в регионах ПФО засекреченную сеть для управления войсками.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие

Кемеровских мотострелков пересадят на модернизированные БМП-2М

Модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М оснащены новым боевым модулем "Бережок".
Обновлено в 01:33
Армия и оружие

Северный флот перевыполнил план боевой подготовки

План боевой подготовки в 2018 году перевыполнен на 10%, всего было проведено более 3,8 тысячи зачетных мероприятий, больше половины из которых – боевые упражнения, сообщил журналистам командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов на брифинге, посвященном итогам деятельности флота в уходящем году.
Обновлено в 00:08
Армия и оружие

Гранатомётчики Балтфлота уничтожили десант условного противника

Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие

Партия «Терминаторов» досрочно поставлена в российскую армию

Холдинг «Вертолеты России», входящий в «Ростех», досрочно выполнил контракт с Министерством обороны РФ на поставку вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор».
Обновлено в 01:19
Армия и оружие

Первый бронеавтомобиль «Тигр-2» выпустят весной 2019 года

Ранее генеральный директор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий рассказал журналистам, что "Тигр-2" получит усиленную броню и новый двигатель.
Обновлено в 01:12
Армия и оружие

Украина помешала испытаниям российской ядерной «Булавы»

Большое число опытных пусков ядерной ракеты Р-30 "Булава" связано с недостатками радиотехнических систем (РТС) "Вега".
Обновлено в 00:56
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