Армия и оружие
По словам дипломата, США отмечают присутствие в Венесуэле «российских бомбардировщиков 80-х годов». Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ прибыли в Венесуэлу 10 декабря для участия в совместных полетах.
Известиявчера в 22:09
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Посол США сравнил прилетевшие в Венесуэлу российские Ту-160 с музейными экспонатами
Коммерсантъвчера в 23:11
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Армия и оружие
Лётчики ВКС начали подготовку к возвращению из Венесуэлы в Россию
Лётчики Воздушно-космических сил России, которые 10 декабря совершили трансатлантический беспосадочный перелёт в Венесуэлу, начали подготовку к возвращению в Россию.
Обновлено вчера в 21:14
Армия и оружие
У границ РФ за год зафиксировали 3 тыс. иностранных военных самолетов
Радиотехнические войска Воздушно-космических сил (ВКС) России в 2018 году обнаружили у границ РФ и сопроводили около 3 тыс. иностранных военных самолетов.
Обновлено вчера в 19:55
Армия и оружие
В Сирии 16,5 тысяч дезертиров получили амнистию
После указа президента Сирии Башара Асада более 16,5 тысячи сирийских военнослужащих, дезертировавших с мест несения службы, получили амнистию.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие
В США боятся оружия с искусственным интеллектом со стороны РФ и КНР
В докладе Исследовательской службы говорится, что другие страны, в особенности такие равные соперники как Россия и Китай, на данный момент активно прорабатывают вопрос широкого применения роботехники и автономных систем, а также искусственного интеллекта в военной сфере.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие
Первый ударный беспилотник-перехватчик разработали в России
Первый ударный беспилотник-перехватчик создали в России.
Обновлено вчера в 10:48
Армия и оружие
Главы Генштабов Турции и США обсудили Сирию
Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд и начальник Генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
Вооруженные силы Венесуэлы приведены в полную боевую готовность
Вооруженные силы Венесуэлы получили приказ быть в максимальной боевой готовности, написал президент Венесуэлы Николас Мадуро 13 декабря на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:57
Армия и оружие
Главу ОБСЕ на Украине предупредили о возможном наступлении в Донбассе
Как сообщает ТАСС, представители ДНР и ЛНР передали главе мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрулу Апакану письмо, в котором содержится информация о планах Киева организовать в декабре этого года масштабное наступление на Донбасс.
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие
В Поволжье связисты развернули засекреченную сеть
Связисты второй общевойсковой армии развернули в регионах ПФО засекреченную сеть для управления войсками.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
Кемеровских мотострелков пересадят на модернизированные БМП-2М
Модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М оснащены новым боевым модулем "Бережок".
Обновлено в 01:33
Армия и оружие
Северный флот перевыполнил план боевой подготовки
План боевой подготовки в 2018 году перевыполнен на 10%, всего было проведено более 3,8 тысячи зачетных мероприятий, больше половины из которых – боевые упражнения, сообщил журналистам командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов на брифинге, посвященном итогам деятельности флота в уходящем году.
Обновлено в 00:08
Армия и оружие
Гранатомётчики Балтфлота уничтожили десант условного противника
Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие
Партия «Терминаторов» досрочно поставлена в российскую армию
Холдинг «Вертолеты России», входящий в «Ростех», досрочно выполнил контракт с Министерством обороны РФ на поставку вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор».
Обновлено в 01:19
Армия и оружие
Первый бронеавтомобиль «Тигр-2» выпустят весной 2019 года
Ранее генеральный директор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий рассказал журналистам, что "Тигр-2" получит усиленную броню и новый двигатель.
Обновлено в 01:12
Армия и оружие
Украина помешала испытаниям российской ядерной «Булавы»
Большое число опытных пусков ядерной ракеты Р-30 "Булава" связано с недостатками радиотехнических систем (РТС) "Вега".
Обновлено в 00:56